Postavite Airsonic Advanced instalacijom jednim klikom.
Samohostirani poslužitelj za strujanje medija za vašu osobnu glazbenu kolekciju, dostupan s bilo kojeg uređaja.
Odaberite VPS plan za Airsonic Advanced
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Airsonic Advanced
Airsonic Advanced je aktivno održavana, od zajednice vođena inačica Airsonica — i sam besplatna inačica Subsonica — usmjerena na stabilno strujanje velikih osobnih glazbenih biblioteka. Transkodira u hodu kako bi odgovarao bilo kojem uređaju ili propusnosti, indeksira ID3 i biblioteke temeljene na mapama, te dolazi s čistim web playerom plus REST API-jem kompatibilnim sa Subsonicom, podržanim od strane desetaka mobilnih i desktop klijenata.
Samostalno hostiranje Airsonic Advanceda na vašem VPS-u čuva vašu glazbenu kolekciju, povijest slušanja i popise za reprodukciju na hardveru koji vi kontrolirate — bez ograničenja po uređaju, bez pretplate i bez praćenja od strane streaming usluga.
Airsonic Advanced ključne značajke
Transkodiranje u hodu
Strimuje bilo kojem klijentu uz odgovarajući bitrate, tako da jedna biblioteka opslužuje stolna računala, telefone i spore mobilne veze bez ponovnog kodiranja datoteka.
Subsonic-kompatibilan API
Radi s cijelim ekosustavom Subsonic klijenata — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic i više — na iOS-u, Androidu i stolnim računalima.
Višekorisničke knjižnice
Korisnički računi s individualnim listama pjesama, ocjenama i last.fm skroblanjem omogućuju kućanstvima dijeljenje jednog poslužitelja bez miješanja povijesti.
Podcast pretplate
Pretplatite se na podcast feedove izravno u Airsonicu, s automatskim preuzimanjem epizoda uz vašu glazbenu biblioteku.
Internetski radio i jukebox
Strimajte internetske radio postaje i koristite jukebox za više igrača za slanje zvuka na više zvučnika istovremeno.
Zašto pokrenuti Airsonic Advanced na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.