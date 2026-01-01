Airsonic Advanced je aktivno održavana, od zajednice vođena inačica Airsonica — i sam besplatna inačica Subsonica — usmjerena na stabilno strujanje velikih osobnih glazbenih biblioteka. Transkodira u hodu kako bi odgovarao bilo kojem uređaju ili propusnosti, indeksira ID3 i biblioteke temeljene na mapama, te dolazi s čistim web playerom plus REST API-jem kompatibilnim sa Subsonicom, podržanim od strane desetaka mobilnih i desktop klijenata.

Samostalno hostiranje Airsonic Advanceda na vašem VPS-u čuva vašu glazbenu kolekciju, povijest slušanja i popise za reprodukciju na hardveru koji vi kontrolirate — bez ograničenja po uređaju, bez pretplate i bez praćenja od strane streaming usluga.