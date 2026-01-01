Postavite OpenTTD jednim klikom.
Poslužitelj igre otvorenog koda za više igrača za klasični Transport Tycoon Deluxe, koji podržava do 255 istovremenih igrača.
Odaberite VPS plan za OpenTTD
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenTTD
OpenTTD je besplatna, open-source reimplementacija Transport Tycoon Deluxea, znamenite simulacijske igre transporta. Pokrenut kao namjenski poslužitelj za više igrača, omogućuje do 255 igrača da istovremeno grade i natječu se preko cestovnih, željezničkih, morskih i zračnih mreža na proceduralno generiranim ili ručno izrađenim kartama. Desetljeća razvoja zajednice dodala su nove vrste karata, poboljšane AI protivnike i bogat ekosustav NewGRF paketa sadržaja za vozila, industrije i stilove gradova.
Samostalno hostiranje vašeg OpenTTD poslužitelja na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad postavkama igre, modifikacijama, pristupom igrača i vidljivošću poslužitelja — bilo da želite privatnu igru s prijateljima ili javno naveden poslužitelj koji se može otkriti putem OpenTTD Game Coordinatora.
OpenTTD ključne značajke
Masivna podrška za više igrača
Ugošćujte do 255 istodobnih igrača s ugrađenom podrškom za javne, samo-pozivne i lozinkom zaštićene načine igre.
NewGRF mod podrška
Proširite svoj poslužitelj s NewGRF paketima sadržaja koje je izradila zajednica, a koji dodaju nova vozila, industrije, vrste terena i vizualne stilove.
Postojanost spremljene igre
Podesivi intervali automatskog spremanja i trajni volumen podataka štite napredak igre i omogućuju jednostavno vraćanje na bilo koju raniju sesiju.
Javno otkrivanje poslužitelja
Automatski se registrira kod OpenTTD Game Coordinatora tako da igrači diljem svijeta mogu pronaći i pridružiti se vašem poslužitelju iz preglednika poslužitelja u igri.
Klasično igranje oživljeno
Vjerna ponovna implementacija igre Transport Tycoon Deluxe s desetljećima poboljšanja igranja, novim generatorima mapa i poboljšanim AI protivnicima.
Zašto pokrenuti OpenTTD na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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