OpenTTD je besplatna, open-source reimplementacija Transport Tycoon Deluxea, znamenite simulacijske igre transporta. Pokrenut kao namjenski poslužitelj za više igrača, omogućuje do 255 igrača da istovremeno grade i natječu se preko cestovnih, željezničkih, morskih i zračnih mreža na proceduralno generiranim ili ručno izrađenim kartama. Desetljeća razvoja zajednice dodala su nove vrste karata, poboljšane AI protivnike i bogat ekosustav NewGRF paketa sadržaja za vozila, industrije i stilove gradova.

Samostalno hostiranje vašeg OpenTTD poslužitelja na VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad postavkama igre, modifikacijama, pristupom igrača i vidljivošću poslužitelja — bilo da želite privatnu igru s prijateljima ili javno naveden poslužitelj koji se može otkriti putem OpenTTD Game Coordinatora.