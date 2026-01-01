ArchivesSpace je vodeći sustav za upravljanje arhivskim informacijama otvorenog koda koji su izgradili arhivisti za arhiviste. On objedinjuje akviziciju, sređivanje, opis i javno pretraživanje u jedinstvenu aplikaciju koja podržava cijeli arhivski životni ciklus — od početne donacije do online pristupa istraživačima.

Samostalno hostiranje ArchivesSpacea na vašem vlastitom VPS-u zadržava pomoćna sredstva za pretraživanje, akvizicijske zapise i podatke o korisnicima pod kontrolom vaše institucije, bez naknada po zapisu ili ovisnosti o dobavljaču. Uključeno sučelje za osoblje, portal za javni pristup, REST API i OAI-PMH krajnja točka daju vašem arhivu cjelovitu platformu za opis i pretraživanje odmah po instalaciji.