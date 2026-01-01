Postavite ArchivesSpace instalacijom jednim klikom.
Informacijski sustav za upravljanje arhivima otvorenog koda za upravljanje rukopisima, zapisima i digitalnim objektima.
Odaberite VPS plan za ArchivesSpace
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ArchivesSpace
ArchivesSpace je vodeći sustav za upravljanje arhivskim informacijama otvorenog koda koji su izgradili arhivisti za arhiviste. On objedinjuje akviziciju, sređivanje, opis i javno pretraživanje u jedinstvenu aplikaciju koja podržava cijeli arhivski životni ciklus — od početne donacije do online pristupa istraživačima.
Samostalno hostiranje ArchivesSpacea na vašem vlastitom VPS-u zadržava pomoćna sredstva za pretraživanje, akvizicijske zapise i podatke o korisnicima pod kontrolom vaše institucije, bez naknada po zapisu ili ovisnosti o dobavljaču. Uključeno sučelje za osoblje, portal za javni pristup, REST API i OAI-PMH krajnja točka daju vašem arhivu cjelovitu platformu za opis i pretraživanje odmah po instalaciji.
ArchivesSpace ključne značajke
Arhivski opis
Kreirajte i upravljajte resursima, akvizicijama, arhivskim objektima i digitalnim objektima sukladno standardima DACS, ISAD(G) i ISAAR(CPF).
Portal javnog pristupa
Istraživači pregledavaju pomoćna sredstva za pretraživanje, pretražuju zbirke i pregledavaju digitalne objekte putem ugrađenog javnog sučelja za otkrivanje.
EAD i MARCXML izvoz
Izvezite zapise resursa kao EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ili Dublin Core za integraciju sa slojevima za otkrivanje i konzorcijskim katalozima.
OAI-PMH prikupljanje
Izložite opisne metapodatke putem OAI-PMH-a kako bi agregatori poput DPLA-e ili Europeane mogli automatski prikupljati zbirke.
REST API
Dokumentirani JSON REST API omogućuje integracije sa sustavima za digitalno očuvanje, ETL cjevovodima i prilagođenim sučeljima.
Zašto pokrenuti ArchivesSpace na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.