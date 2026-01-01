Apollo je vodeća platforma otvorenog koda za anotaciju genoma vođenu zajednicom, razvijena od strane projekta Generic Model Organism Database (GMOD). Izgrađena oko preglednika pokretanog JBrowseom, omogućuje kustosima diljem institucija istovremeno uređivanje genskih modela, transkripata i značajki na zajedničkim referentnim genomima — pri čemu je svaka promjena praćena, atribuirana i odmah vidljiva suradnicima.

Samostalno hostiranje Apolla na vlastitom VPS-u čuva vlasničke podatke o anotaciji unutar vaše infrastrukture, a ne na poslužiteljima trećih strana. Istraživački laboratoriji, konzorciji i biotehnološki timovi dobivaju jedinstvenu autoritativnu bazu podataka za anotaciju, granularne dozvole po organizmu i povijest kuriranja koju u potpunosti posjeduju — bez vanjskog dijeljenja osjetljivih genomskih podataka.