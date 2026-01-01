Postavite Apollo instalacijom jednim klikom.
Suradnički uređivač za anotaciju genoma u stvarnom vremenu, izgrađen za distribuirane biološke istraživačke timove.
Odaberite VPS plan za Apollo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apollo
Apollo je vodeća platforma otvorenog koda za anotaciju genoma vođenu zajednicom, razvijena od strane projekta Generic Model Organism Database (GMOD). Izgrađena oko preglednika pokretanog JBrowseom, omogućuje kustosima diljem institucija istovremeno uređivanje genskih modela, transkripata i značajki na zajedničkim referentnim genomima — pri čemu je svaka promjena praćena, atribuirana i odmah vidljiva suradnicima.
Samostalno hostiranje Apolla na vlastitom VPS-u čuva vlasničke podatke o anotaciji unutar vaše infrastrukture, a ne na poslužiteljima trećih strana. Istraživački laboratoriji, konzorciji i biotehnološki timovi dobivaju jedinstvenu autoritativnu bazu podataka za anotaciju, granularne dozvole po organizmu i povijest kuriranja koju u potpunosti posjeduju — bez vanjskog dijeljenja osjetljivih genomskih podataka.
Apollo ključne značajke
Zajedničko uređivanje u stvarnom vremenu
Više kustosa istovremeno uređuje isti genom s promjenama koje se trenutno emitiraju putem sinkronizacije temeljene na WebSocketu.
Preglednik pokretan JBrowseom
Izgrađen na JBrowse pregledniku genoma, pružajući kustosima poznatu navigaciju stazama, pretraživanje i vizualizaciju sekvenci odmah po instalaciji.
Dozvole po organizmu
Granularni pristup temeljen na ulogama omogućuje administratorima dodjeljivanje prava čitanja, pisanja ili administratorskih prava po organizmu i po korisničkoj grupi.
Povijest anotacija
Svaka izmjena transkripta, komentar i promjena značajke bilježe se s autorom i vremenskom oznakom, podržavajući potpune tijekove rada revizije i poništavanja.
Uvoz GFF3 i FASTA
Učitajte referentne genome i postojeće anotacije putem standardnih bioinformatičkih formata bez potrebe za vlasničkom konverzijom.
Zašto pokrenuti Apollo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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