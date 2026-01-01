Do 69% popusta za Apollo

Postavite Apollo instalacijom jednim klikom.

Suradnički uređivač za anotaciju genoma u stvarnom vremenu, izgrađen za distribuirane biološke istraživačke timove.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Apollo instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Apollo

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Apollo

Apollo je vodeća platforma otvorenog koda za anotaciju genoma vođenu zajednicom, razvijena od strane projekta Generic Model Organism Database (GMOD). Izgrađena oko preglednika pokretanog JBrowseom, omogućuje kustosima diljem institucija istovremeno uređivanje genskih modela, transkripata i značajki na zajedničkim referentnim genomima — pri čemu je svaka promjena praćena, atribuirana i odmah vidljiva suradnicima.

Samostalno hostiranje Apolla na vlastitom VPS-u čuva vlasničke podatke o anotaciji unutar vaše infrastrukture, a ne na poslužiteljima trećih strana. Istraživački laboratoriji, konzorciji i biotehnološki timovi dobivaju jedinstvenu autoritativnu bazu podataka za anotaciju, granularne dozvole po organizmu i povijest kuriranja koju u potpunosti posjeduju — bez vanjskog dijeljenja osjetljivih genomskih podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Apollo ključne značajke

Zajedničko uređivanje u stvarnom vremenu

Više kustosa istovremeno uređuje isti genom s promjenama koje se trenutno emitiraju putem sinkronizacije temeljene na WebSocketu.

Preglednik pokretan JBrowseom

Izgrađen na JBrowse pregledniku genoma, pružajući kustosima poznatu navigaciju stazama, pretraživanje i vizualizaciju sekvenci odmah po instalaciji.

Dozvole po organizmu

Granularni pristup temeljen na ulogama omogućuje administratorima dodjeljivanje prava čitanja, pisanja ili administratorskih prava po organizmu i po korisničkoj grupi.

Povijest anotacija

Svaka izmjena transkripta, komentar i promjena značajke bilježe se s autorom i vremenskom oznakom, podržavajući potpune tijekove rada revizije i poništavanja.

Uvoz GFF3 i FASTA

Učitajte referentne genome i postojeće anotacije putem standardnih bioinformatičkih formata bez potrebe za vlasničkom konverzijom.

Zašto pokrenuti Apollo na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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