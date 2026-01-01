Postavite Crafty Controller instalacijom jednim klikom.
Web-bazirana upravljačka ploča za stvaranje, konfiguriranje i upravljanje višestrukim Minecraft Java i Bedrock poslužiteljima s jedne nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za Crafty Controller
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Crafty Controller
Crafty Controller je web sučelje otvorenog koda za upravljanje Minecraft Java i Bedrock poslužiteljima s jedne nadzorne ploče. Zamjenjuje žongliranje SSH sesijama i karticama zaslona s konzolama uživo po poslužitelju, ugrađenim upraviteljem datoteka, planiranim zadacima i sigurnosnim kopijama jednim klikom — sve umotano u čisto web sučelje s višekorisničkim pristupom temeljenim na ulogama.
Samostalno hostiranje Craftyja na vašem VPS-u zadržava potpuno vlasništvo nad vašim svjetovima, konfiguracijama dodataka i podacima igrača na hardveru koji kontrolirate. Možete pokrenuti nove poslužitelje iz popularnih vrsta jar datoteka — vanilla, Paper, Spigot, Forge i Bedrock — bez napuštanja preglednika, i dijeliti ograničenu administraciju s prijateljima ili moderatorima koristeći detaljne dozvole.
Crafty Controller ključne značajke
Višeserverska kontrola
Pokrenite, nadzirite i upravljajte s više Minecraft Java i Bedrock poslužitelja paralelno s jedne nadzorne ploče.
Web-bazirana konzola
Prikazujte logove servera uživo i šaljite naredbe iz preglednika, s pretraživom poviješću i izlazom označenim bojama po serveru.
Zakazani zadaci
Automatizirajte sigurnosne kopije, ponovna pokretanja i izvršavanje naredbi prema cron-stilskim rasporedima kako bi poslužitelji ostali ispravni bez ručne intervencije.
Pristup temeljen na ulogama
Definirajte korisnike s ograničenim dozvolama kako bi moderatori i članovi zajednice mogli pomoći u upravljanju poslužiteljima bez root pristupa ili osjetljivih vjerodajnica.
Upravitelj datoteka
Pregledavajte, uređujte, prenesite i preuzmite datoteke poslužitelja — svjetove, dodatke, konfiguracije — izravno u pregledniku bez SSH ili SFTP klijenata.
Zašto pokrenuti Crafty Controller na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.