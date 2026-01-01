Crafty Controller je web sučelje otvorenog koda za upravljanje Minecraft Java i Bedrock poslužiteljima s jedne nadzorne ploče. Zamjenjuje žongliranje SSH sesijama i karticama zaslona s konzolama uživo po poslužitelju, ugrađenim upraviteljem datoteka, planiranim zadacima i sigurnosnim kopijama jednim klikom — sve umotano u čisto web sučelje s višekorisničkim pristupom temeljenim na ulogama.

Samostalno hostiranje Craftyja na vašem VPS-u zadržava potpuno vlasništvo nad vašim svjetovima, konfiguracijama dodataka i podacima igrača na hardveru koji kontrolirate. Možete pokrenuti nove poslužitelje iz popularnih vrsta jar datoteka — vanilla, Paper, Spigot, Forge i Bedrock — bez napuštanja preglednika, i dijeliti ograničenu administraciju s prijateljima ili moderatorima koristeći detaljne dozvole.