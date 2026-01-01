Do 69% popusta za ClassQuiz

Postavite ClassQuiz instalacijom jednim klikom.

Alternativa Kahootu otvorenog koda za kvizove u učionici s više igrača uživo s bodovanjem u stvarnom vremenu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ClassQuiz instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ClassQuiz

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ClassQuiz

ClassQuiz je platforma za kvizove otvorenog koda, samostalno hostirana, dizajnirana za učitelje, trenere i edukatore koji žele alternativu komercijalnim uslugama kvizova u učionici koja poštuje privatnost. Igrači se pridružuju igri unosom PIN-a na bilo kojem uređaju, odgovaraju na pitanja u stvarnom vremenu i vide ljestvice najboljih uživo nakon svakog kruga.

Samostalno hostiranje ClassQuiza na vlastitom VPS-u zadržava sadržaj kviza, odgovore studenata i podatke o računu pod vašom potpunom kontrolom, izbjegava naknade za licenciranje po sjedalu i radi na školskim mrežama bez vanjskih ovisnosti. Tehnološki skup uključuje API, pozadinski proces, PostgreSQL, Redis i Meilisearch za otkrivanje kvizova.

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Što možete izgraditi uz {name}

ClassQuiz ključne značajke

Igra za više igrača u stvarnom vremenu

Pokrenite kviz sesije uživo gdje se igrači pridružuju putem PIN-a i odgovaraju na sinkronizirana pitanja putem WebSocket veze.

Izrada kviza

Kreirajte pitanja s višestrukim izborom, ABCD, rasponom, glasanjem i tekstualnim unosom, sa slikama, vremenskim ograničenjima i bodovanjem po odgovoru.

Pretraživanje cijelog teksta

Otkrijte javne kvizove trenutačno putem ugrađenog Meilisearch indeksa koji rangira rezultate prema naslovu, oznakama i opisu.

Samostalno postavljena privatnost

Čuvajte sve podatke kviza, imena igrača i odgovore na vlastitoj infrastrukturi bez telemetrije ili analitike trećih strana.

Pohrana slika

Priložite slike pitanjima koristeći ugrađenu lokalnu pohranu ili priključite bilo koji S3-kompatibilni pozadinski sustav za neograničene medije.

Zašto pokrenuti ClassQuiz na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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