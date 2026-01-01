Postavite ClassQuiz instalacijom jednim klikom.
Alternativa Kahootu otvorenog koda za kvizove u učionici s više igrača uživo s bodovanjem u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za ClassQuiz
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ClassQuiz
ClassQuiz je platforma za kvizove otvorenog koda, samostalno hostirana, dizajnirana za učitelje, trenere i edukatore koji žele alternativu komercijalnim uslugama kvizova u učionici koja poštuje privatnost. Igrači se pridružuju igri unosom PIN-a na bilo kojem uređaju, odgovaraju na pitanja u stvarnom vremenu i vide ljestvice najboljih uživo nakon svakog kruga.
Samostalno hostiranje ClassQuiza na vlastitom VPS-u zadržava sadržaj kviza, odgovore studenata i podatke o računu pod vašom potpunom kontrolom, izbjegava naknade za licenciranje po sjedalu i radi na školskim mrežama bez vanjskih ovisnosti. Tehnološki skup uključuje API, pozadinski proces, PostgreSQL, Redis i Meilisearch za otkrivanje kvizova.
ClassQuiz ključne značajke
Igra za više igrača u stvarnom vremenu
Pokrenite kviz sesije uživo gdje se igrači pridružuju putem PIN-a i odgovaraju na sinkronizirana pitanja putem WebSocket veze.
Izrada kviza
Kreirajte pitanja s višestrukim izborom, ABCD, rasponom, glasanjem i tekstualnim unosom, sa slikama, vremenskim ograničenjima i bodovanjem po odgovoru.
Pretraživanje cijelog teksta
Otkrijte javne kvizove trenutačno putem ugrađenog Meilisearch indeksa koji rangira rezultate prema naslovu, oznakama i opisu.
Samostalno postavljena privatnost
Čuvajte sve podatke kviza, imena igrača i odgovore na vlastitoj infrastrukturi bez telemetrije ili analitike trećih strana.
Pohrana slika
Priložite slike pitanjima koristeći ugrađenu lokalnu pohranu ili priključite bilo koji S3-kompatibilni pozadinski sustav za neograničene medije.
Zašto pokrenuti ClassQuiz na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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