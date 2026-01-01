ClassQuiz je platforma za kvizove otvorenog koda, samostalno hostirana, dizajnirana za učitelje, trenere i edukatore koji žele alternativu komercijalnim uslugama kvizova u učionici koja poštuje privatnost. Igrači se pridružuju igri unosom PIN-a na bilo kojem uređaju, odgovaraju na pitanja u stvarnom vremenu i vide ljestvice najboljih uživo nakon svakog kruga.

Samostalno hostiranje ClassQuiza na vlastitom VPS-u zadržava sadržaj kviza, odgovore studenata i podatke o računu pod vašom potpunom kontrolom, izbjegava naknade za licenciranje po sjedalu i radi na školskim mrežama bez vanjskih ovisnosti. Tehnološki skup uključuje API, pozadinski proces, PostgreSQL, Redis i Meilisearch za otkrivanje kvizova.