Pinry je otvorena, samostalno hostirana ploča za slike koja vam omogućuje prikupljanje, označavanje i pregledavanje slika, videozapisa i web stranica u vizualno privlačnom rasporedu pločica — slično Pinterestu, ali u potpunosti pod vašom kontrolom. Kombinira pozadinu Django REST Frameworka s prednjim dijelom Vue.js-a i isporučuje se kao jedan Docker spremnik podržan SQLite-om za postavljanje bez ovisnosti.

Samostalno hostiranje Pinryja znači da vaša osobna kolekcija ostaje privatna na vašem vlastitom VPS-u, bez algoritamskih feedova, bez oglasa i bez potrebe za računom za pregledavanje ako omogućite javni pristup. Podrška za više korisnika, javne i privatne ploče, kompatibilnost s proširenjima preglednika i potpuni REST API čine ga prikladnim za osobne kolekcije i male kolaborativne timove.