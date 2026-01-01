Postavite Pinry instalacijom jednim klikom.
Samohostirana ploča za slike u stilu Pinteresta za spremanje, označavanje i organiziranje slika i videozapisa.
Odaberite VPS plan za Pinry
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pinry
Pinry je otvorena, samostalno hostirana ploča za slike koja vam omogućuje prikupljanje, označavanje i pregledavanje slika, videozapisa i web stranica u vizualno privlačnom rasporedu pločica — slično Pinterestu, ali u potpunosti pod vašom kontrolom. Kombinira pozadinu Django REST Frameworka s prednjim dijelom Vue.js-a i isporučuje se kao jedan Docker spremnik podržan SQLite-om za postavljanje bez ovisnosti.
Samostalno hostiranje Pinryja znači da vaša osobna kolekcija ostaje privatna na vašem vlastitom VPS-u, bez algoritamskih feedova, bez oglasa i bez potrebe za računom za pregledavanje ako omogućite javni pristup. Podrška za više korisnika, javne i privatne ploče, kompatibilnost s proširenjima preglednika i potpuni REST API čine ga prikladnim za osobne kolekcije i male kolaborativne timove.
Pinry ključne značajke
Otkrivanje po oznakama
Dodijelite više oznaka svakoj pribadači i odmah filtrirajte cijelu svoju kolekciju po oznaci — nisu potrebne ugniježđene mape.
Višekorisničke ploče
Stvorite zasebne ploče po korisniku i kontrolirajte vidljivost s javnim ili privatnim postavkama pristupa za svaku ploču.
Podrška za proširenja web preglednika
Spremite slike izravno s bilo koje web stranice na svoju Pinry ploču koristeći službeno proširenje preglednika.
REST API
Automatizirajte stvaranje pinova i programski upravljajte kolekcijama putem ugrađenog Django REST Framework API-ja.
Višearhitekturna Docker slika
Službena slika podržava AMD64, ARMv7 i ARMv8 — radi na standardnim VPS poslužiteljima i pločama temeljenim na ARM-u.
Zašto pokrenuti Pinry na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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