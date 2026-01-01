Warracker je aplikacija otvorenog koda za praćenje jamstava koja centralizira sva vaša jamstva proizvoda, dokumente o kupnji i povijest reklamacija na jednoj samostalno hostiranoj nadzornoj ploči. Umjesto pretraživanja e-mailova, registratora ili proračunskih tablica, dobivate pretraživu bazu podataka s upozorenjima o isteku, pohranom dokumenata i višekorisničkim pristupom za timove i kućanstva.

Samostalno hostiranje Warrackera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši računi o kupnji, skenirane fakture i serijski brojevi proizvoda ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz proaktivne e-mail i push obavijesti putem Apprisea, dobivate unaprijed upozorenja prije isteka jamstava kako biste mogli djelovati dok pokriće još uvijek vrijedi.