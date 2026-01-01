Postavite Warracker instalacijom jednim klikom.
Samohostiran sustav za upravljanje jamstvima za praćenje jamstava proizvoda, računa i zahtjeva na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za Warracker
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Warracker
Warracker je aplikacija otvorenog koda za praćenje jamstava koja centralizira sva vaša jamstva proizvoda, dokumente o kupnji i povijest reklamacija na jednoj samostalno hostiranoj nadzornoj ploči. Umjesto pretraživanja e-mailova, registratora ili proračunskih tablica, dobivate pretraživu bazu podataka s upozorenjima o isteku, pohranom dokumenata i višekorisničkim pristupom za timove i kućanstva.
Samostalno hostiranje Warrackera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši računi o kupnji, skenirane fakture i serijski brojevi proizvoda ostaju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Uz proaktivne e-mail i push obavijesti putem Apprisea, dobivate unaprijed upozorenja prije isteka jamstava kako biste mogli djelovati dok pokriće još uvijek vrijedi.
Warracker ključne značajke
Upozorenja o isteku jamstva
Primajte obavijesti putem e-pošte i push obavijesti putem 100+ usluga uključujući Telegram, Slack i Discord prije isteka jamstava.
Pohrana dokumenata
Prenesite i priložite račune, fakture i priručnike izravno svakom jamstvenom zapisu za trenutačno preuzimanje kada je potrebno.
Praćenje životnog ciklusa potraživanja
Upravljajte jamstvenim zahtjevima od početka do kraja s ažuriranjima statusa i potpunom vidljivošću kroz cijeli proces obrade zahtjeva.
Napredno pretraživanje i filtriranje
Pronađite bilo koje jamstvo odmah po nazivu proizvoda, serijskom broju, dobavljaču ili prilagođenim oznakama u cijelom vašem katalogu.
Višekorisnički pristup
Dijeljenje evidencija jamstva unutar tima ili kućanstva s dozvolama temeljenim na ulogama i kontrolama administracije.
CSV uvoz i izvoz
Migrirajte postojeće evidencije jamstva iz proračunskih tablica putem CSV uvoza i izvezite svoje podatke u bilo kojem trenutku za potpunu prenosivost.
Zašto pokrenuti Warracker na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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