Postavite AirTrail instalacijom jednim klikom.
Osobni dnevnik letenja otvorenog koda za bilježenje, vizualizaciju i analizu vaših zrakoplovnih putovanja na interaktivnoj karti svijeta.
Odaberite VPS plan za AirTrail
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AirTrail
AirTrail je web aplikacija otvorenog koda za osobno praćenje letova koja vam omogućuje bilježenje svakog leta, vizualizaciju vaših ruta na interaktivnoj karti svijeta i istraživanje statistike o vašoj povijesti putovanja. Podržava uvoz podataka o letovima s popularnih servisa kao što su MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt i JetLog, što olakšava izradu potpunog dnevnika od prvog dana. Podrška za više korisnika omogućuje svakom članu kućanstva da vodi zaseban privatni dnevnik letova na istoj instanci.
Samostalno hostiranje AirTraila na vlastitom VPS-u čuva vašu povijest putovanja privatnom i u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate i bez treće strane koja zadržava vaše podatke. Prvi korisnik koji se registrira automatski dobiva pristup na razini vlasnika.
AirTrail ključne značajke
Interaktivna karta svijeta
Pogledajte svaki let ucrtan na karti svijeta s linijama rute koje povezuju svako polazište i odredište koje ste posjetili.
Uvoz povijesti letova
Uvezite postojeće zapise iz MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog i byAir kako biste odmah popunili svoju povijest.
Putovanja statistika
Istražite ukupne iznose i raščlambe prema preletjenoj udaljenosti, posjećenim zemljama, korištenim zračnim lukama, zrakoplovnim kompanijama i vremenu provedenom u zraku.
Višekorisnička podrška
Podijelite jednu AirTrail instancu s obitelji ili suputnicima — svaki korisnik održava vlastiti privatni dnevnik letenja i statistiku.
Javno dijeljenje letova
Generirajte poveznicu za dijeljenje kako bi drugi mogli pregledavati vašu interaktivnu kartu letova bez potrebe za računom.
Zašto pokrenuti AirTrail na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Samostalno hostirana platforma za financijsko računovodstvo s inteligentnim izvještavanjem i podrškom za više valuta