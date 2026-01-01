AirTrail je web aplikacija otvorenog koda za osobno praćenje letova koja vam omogućuje bilježenje svakog leta, vizualizaciju vaših ruta na interaktivnoj karti svijeta i istraživanje statistike o vašoj povijesti putovanja. Podržava uvoz podataka o letovima s popularnih servisa kao što su MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt i JetLog, što olakšava izradu potpunog dnevnika od prvog dana. Podrška za više korisnika omogućuje svakom članu kućanstva da vodi zaseban privatni dnevnik letova na istoj instanci.

Samostalno hostiranje AirTraila na vlastitom VPS-u čuva vašu povijest putovanja privatnom i u potpunosti pod vašom kontrolom, bez pretplate i bez treće strane koja zadržava vaše podatke. Prvi korisnik koji se registrira automatski dobiva pristup na razini vlasnika.