Postavite AdventureLog instalacijom jednim klikom.
Samohostirani alat za praćenje i planiranje putovanja s interaktivnim kartama, itinerarima i potpunim vlasništvom nad podacima.
Odaberite VPS plan za AdventureLog
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AdventureLog
AdventureLog je platforma za upravljanje putovanjima otvorenog koda za dokumentiranje prošlih avantura i planiranje budućih putovanja. Izgrađen sa SvelteKitom i Djangom uz podršku za PostGIS, kombinira interaktivnu kartu svijeta za vizualizaciju odredišta s detaljnim alatima za planiranje putovanja koji pokrivaju višednevne itinerere, letove, smještaj i popise aktivnosti.
Za razliku od komercijalnih putnih aplikacija koje pohranjuju vaša putovanja na poslužiteljima trećih strana, AdventureLog je u potpunosti samostalno hostiran—vaše fotografije, povijest lokacija i osobne putne bilješke ostaju na infrastrukturi koju kontrolirate. Značajke za suradnju omogućuju obiteljima i putnim grupama da dijele planove i zajedno dokumentiraju uspomene, dok analitika prati posjećene zemlje i statistiku regionalnog istraživanja tijekom vremena.
AdventureLog ključne značajke
Interaktivna karta svijeta
Vizualizirajte svaku destinaciju koju ste posjetili na karti svijeta, što vam daje trenutnu i zadovoljavajuću sliku koliko su vas daleko odvela vaša putovanja.
Višednevno planiranje putovanja
Izradite kompletne planove putovanja s letovima, smještajem i aktivnostima organiziranima dan po dan, tako da vaše planiranje putovanja živi na jednom mjestu umjesto da je raspršeno po proračunskim tablicama i bilješkama.
Bogato zapisivanje avantura
Dokumentirajte svaku destinaciju s datumima, opisima, osobnim ocjenama i prijenosima fotografija, stvarajući detaljan dnevnik putovanja koji raste sa svakim putovanjem.
Analitika putovanja
Pratite statistike poput posjećenih zemalja, istraženih regija i ukupne prijeđene udaljenosti, pretvarajući povijest vaših putovanja u značajne osobne prekretnice.
Zajednička putovanja
Podijelite avanture i zajednički planirajte putovanja s obitelji ili suputnicima, držeći sve usklađenima oko itinerara i uspomena bez oslanjanja na alate za grupno planiranje trećih strana.
Zašto pokrenuti AdventureLog na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.