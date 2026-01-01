AdventureLog je platforma za upravljanje putovanjima otvorenog koda za dokumentiranje prošlih avantura i planiranje budućih putovanja. Izgrađen sa SvelteKitom i Djangom uz podršku za PostGIS, kombinira interaktivnu kartu svijeta za vizualizaciju odredišta s detaljnim alatima za planiranje putovanja koji pokrivaju višednevne itinerere, letove, smještaj i popise aktivnosti.

Za razliku od komercijalnih putnih aplikacija koje pohranjuju vaša putovanja na poslužiteljima trećih strana, AdventureLog je u potpunosti samostalno hostiran—vaše fotografije, povijest lokacija i osobne putne bilješke ostaju na infrastrukturi koju kontrolirate. Značajke za suradnju omogućuju obiteljima i putnim grupama da dijele planove i zajedno dokumentiraju uspomene, dok analitika prati posjećene zemlje i statistiku regionalnog istraživanja tijekom vremena.