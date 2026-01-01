Bar Assistant je samostalno hostirana web aplikacija za ljubitelje koktela i kućne barmene koji žele upravljati svojim zalihama sastojaka i otkrivati recepte na temelju onoga što zapravo imaju pri ruci. Nadilazi običnu knjigu recepata inteligentnim uzimanjem u obzir zamjenskih sastojaka, opcionalnih komponenti i odnosa roditelj-dijete sastojaka — maksimizirajući broj koktela koje možete napraviti iz vašeg trenutnog inventara bez odlaska u trgovinu.

Ovaj predložak objedinjuje web sučelje Salt Rim, API poslužitelj Bar Assistant, Meilisearch za trenutno pretraživanje cijelog teksta kroz vašu kolekciju recepata i Redis za keširanje. Samostalno hostiranje znači da vaše osobne bilješke o receptima, prilagođene kreacije koktela i inventar sastojaka ostaju na vašem vlastitom poslužitelju umjesto da budu zaključani unutar aplikacije treće strane.