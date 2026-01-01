Postavite Bar Assistant instalacijom jednim klikom.
Samohostirani upravitelj recepata za koktele koji prati vaš inventar bara i govori vam točno koja pića možete napraviti odmah.
Odaberite VPS plan za Bar Assistant
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bar Assistant
Bar Assistant je samostalno hostirana web aplikacija za ljubitelje koktela i kućne barmene koji žele upravljati svojim zalihama sastojaka i otkrivati recepte na temelju onoga što zapravo imaju pri ruci. Nadilazi običnu knjigu recepata inteligentnim uzimanjem u obzir zamjenskih sastojaka, opcionalnih komponenti i odnosa roditelj-dijete sastojaka — maksimizirajući broj koktela koje možete napraviti iz vašeg trenutnog inventara bez odlaska u trgovinu.
Ovaj predložak objedinjuje web sučelje Salt Rim, API poslužitelj Bar Assistant, Meilisearch za trenutno pretraživanje cijelog teksta kroz vašu kolekciju recepata i Redis za keširanje. Samostalno hostiranje znači da vaše osobne bilješke o receptima, prilagođene kreacije koktela i inventar sastojaka ostaju na vašem vlastitom poslužitelju umjesto da budu zaključani unutar aplikacije treće strane.
Bar Assistant ključne značajke
Usklađivanje sastojaka na polici
Recite Bar Assistantu što imate u svom ormariću i on vam odmah pokazuje koje koktele možete napraviti, uključujući pametne podudarnosti koristeći zamjene za sastojke.
Brzo cjelovito pretraživanje teksta
Meilisearch omogućuje trenutačno pretraživanje recepata, filtriranjem prema načinu pripreme, ABV-u, vrsti čaše, oznakama i još mnogo toga, kako biste odmah pronašli pravo piće.
Uvoz recepta
Preuzmite recepte izravno s web stranica o koktelima ili stvorite vlastite, zatim ih organizirajte u tematske zbirke za različite prigode ili godišnja doba.
Višekorisničke dozvole
Uloge administratora, moderatora, općeg korisnika i gosta omogućuju vam vođenje zajedničkog bara za prijatelje ili tim bez davanja svima iste razine pristupa.
Fleksibilni izvozni formati
Izvezite recepte kao JSON, YAML, XML, Markdown ili stranice spremne za ispis tako da vaša kolekcija nikada nije zaključana u jedan format ili platformu.
Zašto pokrenuti Bar Assistant na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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