Do 69% popusta za Bar Assistant

Postavite Bar Assistant instalacijom jednim klikom.

Samohostirani upravitelj recepata za koktele koji prati vaš inventar bara i govori vam točno koja pića možete napraviti odmah.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Bar Assistant instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Bar Assistant

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Bar Assistant

Bar Assistant je samostalno hostirana web aplikacija za ljubitelje koktela i kućne barmene koji žele upravljati svojim zalihama sastojaka i otkrivati recepte na temelju onoga što zapravo imaju pri ruci. Nadilazi običnu knjigu recepata inteligentnim uzimanjem u obzir zamjenskih sastojaka, opcionalnih komponenti i odnosa roditelj-dijete sastojaka — maksimizirajući broj koktela koje možete napraviti iz vašeg trenutnog inventara bez odlaska u trgovinu.

Ovaj predložak objedinjuje web sučelje Salt Rim, API poslužitelj Bar Assistant, Meilisearch za trenutno pretraživanje cijelog teksta kroz vašu kolekciju recepata i Redis za keširanje. Samostalno hostiranje znači da vaše osobne bilješke o receptima, prilagođene kreacije koktela i inventar sastojaka ostaju na vašem vlastitom poslužitelju umjesto da budu zaključani unutar aplikacije treće strane.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Bar Assistant ključne značajke

Usklađivanje sastojaka na polici

Recite Bar Assistantu što imate u svom ormariću i on vam odmah pokazuje koje koktele možete napraviti, uključujući pametne podudarnosti koristeći zamjene za sastojke.

Brzo cjelovito pretraživanje teksta

Meilisearch omogućuje trenutačno pretraživanje recepata, filtriranjem prema načinu pripreme, ABV-u, vrsti čaše, oznakama i još mnogo toga, kako biste odmah pronašli pravo piće.

Uvoz recepta

Preuzmite recepte izravno s web stranica o koktelima ili stvorite vlastite, zatim ih organizirajte u tematske zbirke za različite prigode ili godišnja doba.

Višekorisničke dozvole

Uloge administratora, moderatora, općeg korisnika i gosta omogućuju vam vođenje zajedničkog bara za prijatelje ili tim bez davanja svima iste razine pristupa.

Fleksibilni izvozni formati

Izvezite recepte kao JSON, YAML, XML, Markdown ili stranice spremne za ispis tako da vaša kolekcija nikada nije zaključana u jedan format ili platformu.

Zašto pokrenuti Bar Assistant na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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