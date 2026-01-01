Baby Buddy je aplikacija za praćenje beba fokusirana na privatnost koja pomaže roditeljima i skrbnicima bilježiti dnevne aktivnosti, mjere rasta i zdravstvene informacije za dojenčad. Raspored hranjenja, promjene pelena, obrasci spavanja, mjere težine i visine te evidencija lijekova, sve se bilježi putem intuitivnog web sučelja dizajniranog za brzi unos tijekom užurbanih roditeljskih trenutaka. Vizualni grafikoni i izvješća olakšavaju prepoznavanje obrazaca i dijeljenje podataka s pedijatrima.

Samostalno hostiranje Baby Buddyja znači da intimni detalji o razvoju i zdravlju vašeg djeteta nikada ne dospijevaju na poslužitelje trećih strana ili reklamne platforme. Više skrbnika — roditelji, bake i djedovi, dadilje — mogu bilježiti aktivnosti s bilo kojeg uređaja, čime se kućanstvo održava sinkroniziranim bez oslanjanja na komercijalnu aplikaciju koja može prekinuti uslugu ili promijeniti svoja pravila o privatnosti.