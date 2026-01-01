Postavite Baby Buddy instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatna aplikacija za praćenje beba koja pomaže roditeljima i skrbnicima privatno pratiti hranjenje, spavanje, pelene i rast.
Odaberite VPS plan za Baby Buddy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Baby Buddy
Baby Buddy je aplikacija za praćenje beba fokusirana na privatnost koja pomaže roditeljima i skrbnicima bilježiti dnevne aktivnosti, mjere rasta i zdravstvene informacije za dojenčad. Raspored hranjenja, promjene pelena, obrasci spavanja, mjere težine i visine te evidencija lijekova, sve se bilježi putem intuitivnog web sučelja dizajniranog za brzi unos tijekom užurbanih roditeljskih trenutaka. Vizualni grafikoni i izvješća olakšavaju prepoznavanje obrazaca i dijeljenje podataka s pedijatrima.
Samostalno hostiranje Baby Buddyja znači da intimni detalji o razvoju i zdravlju vašeg djeteta nikada ne dospijevaju na poslužitelje trećih strana ili reklamne platforme. Više skrbnika — roditelji, bake i djedovi, dadilje — mogu bilježiti aktivnosti s bilo kojeg uređaja, čime se kućanstvo održava sinkroniziranim bez oslanjanja na komercijalnu aplikaciju koja može prekinuti uslugu ili promijeniti svoja pravila o privatnosti.
Baby Buddy ključne značajke
Pristup za više skrbnika
Roditelji, bake i djedovi te dadilje mogu istovremeno bilježiti aktivnosti s bilo kojeg uređaja, čime su svi usklađeni s trenutnom rutinom i potrebama bebe.
Sveobuhvatno praćenje aktivnosti
Zabilježite hranjenja, mijenjanja pelena, spavanja, vrijeme na trbuhu, kupanja i ostalo uz ugrađene mjerače vremena, tako da bilježenje traje samo nekoliko sekundi čak i u užurbanim trenucima.
Zapisi o rastu i zdravlju
Pratite težinu, visinu i opseg glave tijekom vremena pomoću vizualnih grafikona koje možete izravno podijeliti s pružateljima zdravstvenih usluga na pedijatrijskim pregledima.
Izvješća obrazaca
Vizualna izvješća prikazuju trendove učestalosti hranjenja, uzorke trajanja spavanja i broj pelena, pomažući roditeljima da prepoznaju rutine i rano uoče nepravilnosti.
Potpuna privatnost podataka
Svi zapisi ostaju na vašem vlastitom poslužitelju — nema dijeljenja podataka s trećim stranama, nema reklamnih profila i nema rizika od gubitka pristupa ako se komercijalna usluga ugasi.
Zašto pokrenuti Baby Buddy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.