Website Builder and Horizons are now AI Builder

Vaša web stranica ili aplikacija iz snova, izrađena umjetnom inteligencijom za nekoliko minuta

Opišite što želite i Horizons će to izraditi za vas. Bez kodiranja, bez tehničkih vještina - pokrenite jednim klikom.

Izradite bilo kakvu web stranicu

Od poslovnih stranica i portfelja do blogova i odredišnih stranica – Horizons ih izrađuje u trenu.

Pogledajte značajke
Izradite bilo kakvu web stranicu

Početak je jednostavan

01

Opišite svoju ideju ili odaberite predložak

Samo recite umjetnoj inteligenciji svoju ideju i gledajte kako oživljava - ili odaberite predložak za brži početak.
02

Jednostavno uređivanje

Zatražite od umjetne inteligencije da uredi bilo što - od teksta i dizajna do funkcionalnosti. Sami prilagodite tekstove i slike u uređivaču sadržaja.
03

Objavite jednim klikom

Pokrenite svoju web stranicu jednim klikom pod prilagođenom domenom — kad god budete spremni.

Otključajte cjelovito iskustvo Hostinger Horizonsa

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom

Neograničene značajke podliježu našoj Politici poštene upotrebe.

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Pretvorite svoje riječi u stvarne web stranice i aplikacije

Opišite što želite - stranicu za rezervacije, online trgovinu, portal za korisnike, bilo što. Horizons to dizajnira, izrađuje i objavljuje za nekoliko minuta.
Pogledajte značajke

Sve za objavu

Hosting, domena, e-pošta i SEO optimizacija - sve uključeno. Nema odvojenih računa ili kompliciranog postavljanja.

Integrirani backend

Ugrađene baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka - nisu potrebni vanjski alati.

Ugrađeni AI

Dodajte chatbot ili pametno pretraživanje na svoju web stranicu ili web aplikaciju - bez računa treće strane ili zasebne naplate.

Moćne integracije, jednostavno postavljanje

Stripe je ugrađen i spreman za korištenje. PayPal, Google AdSense i još mnogo toga — sve je podržano s jednostavnim postavljanjem tako da nikada nećete zapeti.

Izgradite jednom i zarađujte

Objavite svoj projekt kao predložak koji se može prilagoditi i zaradite proviziju svaki put kada netko kupi Horizons putem njega.

Podržano od strane Hostingera

Vjeruje nam više od 4 milijuna klijenata u više od 150 zemalja. 20 godina iskustva.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.
Svi predlošci
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Ne možete pronaći predložak koji vam je potreban? Samo ga opišite, a AI će ga stvoriti za vas.

Stvarajte uz AI

Vole ga korisnici, preporučuju vodeći ljudi u industriji

Ponosni smo što podržavamo autore i tvrtke diljem svijeta. Evo što su neki od njih rekli.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Jeste li spremni svoju ideju pretvoriti u stvarnost?

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