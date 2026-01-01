Uz AI Builder možete ažurirati svoj sadržaj izravno u prozoru za pregled. Omogućite način uređivanja, kliknite ono što želite promijeniti i počnite tipkati – tako je jednostavno.

Ažurirajte naslove, odlomke ili tekst gumba i pogledajte kako se vaša uređivanja pojavljuju uživo. Nema dodataka, nema potrošenih AI kredita, nema čekanja.