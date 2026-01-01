Jednostavno izravno uređivanje teksta
Jednostavno mijenjajte i poboljšavajte svoj sadržaj
Uz AI Builder možete ažurirati svoj sadržaj izravno u prozoru za pregled. Omogućite način uređivanja, kliknite ono što želite promijeniti i počnite tipkati – tako je jednostavno.
Ažurirajte naslove, odlomke ili tekst gumba i pogledajte kako se vaša uređivanja pojavljuju uživo. Nema dodataka, nema potrošenih AI kredita, nema čekanja.
Provedite manje vremena uređivajući, više vremena stvarajući
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger AI Builder alat i moram reći da sam bio impresioniran. 😎
Hostinger AI Builder bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibra kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger AI Builder je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se u potpunosti upustite u to.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger AI Builder je alat pomoću kojeg možete izgraditi ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i jednostavno funkcionira.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger AI Builder je zaista revolucionaran alat u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je tako jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger AI Builder i to je revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez koda stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger AI Builderom možete izraditi prilično dobre stvari. To je za razliku od tipičnog alata za izradu web stranica - to je više od toga.