Izgradite interne alate koje će vaš tim zapravo koristiti

Od nadzornih ploča do portala za zaposlenike – izradite prilagođene alate koji smanjuju ručni rad, povećavaju produktivnost tima i daju vam više vremena da se usredotočite na ono što zapravo razvija vaše poslovanje. Samo opišite što vam je potrebno, nije potrebno kodiranje.
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Plaćeni planovi od samo 2,99 €/mj

Izgradite interne alate koje će vaš tim zapravo koristiti

Vaš tim zaslužuje bolje od proračunskih tablica

Sve što vam je potrebno za izradu, pokretanje i korištenje prilagođenih alata za vaš tim – sve na jednom mjestu.

Krećite se brže uz prave alate

Samo opišite što vašem timu treba, a umjetna inteligencija će to izgraditi – nije potrebno kodiranje. Dajte svom timu bolje alate, smanjite ručni rad i brže skalirajte s istim resursima.

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje marketinških i alata za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Učinite svoje alate pametnijima uz AI

Dodajte pametni chatbot ili inteligentno pretraživanje bilo kojem internom alatu – bez računa treće strane ili zasebne naplate.

Pohranite svoje podatke i upravljajte njima s lakoćom

Ugrađeni korisnički računi, baze podataka i pohrana datoteka – tako da vaši alati rade kao prava aplikacija od prvog dana, nije potrebna tehnička postavka.
Vaš tim zaslužuje bolje od proračunskih tablica

Neki prilagođeni interni alati koje možete izraditi pomoću AI Buildera

Od jednostavnih alata za praćenje do potpuno prilagođenih nadzornih ploča – istražite neke popularne primjere ili se odmah bacite na gotovu naredbu i počnite graditi za nekoliko sekundi.
Neki prilagođeni interni alati koje možete izraditi pomoću AI Buildera

Nadzorna ploča prodaje

Pogledajte točno kako vaša tvrtka posluje – pratite prihode, poslove i ciljeve u jednom jasnom prikazu, ažuriranom u stvarnom vremenu.Krenite s izradom
Pratite raspored svakog projekta – dodijelite zadatke, postavite rokove i pratite napredak bez praćenja ažuriranja putem e-pošte.Krenite s izradom
Pomozite svom timu da organizira zadatke, postavi prioritete i ostane usredotočen na ono što je najvažnije.Krenite s izradom
Pomozite svom prodajnom timu da brže kreira i šalje profesionalne ponude – prilagodite usluge, cijene i vremenske rokove, automatski izračunajte ukupne iznose i izvezite ih u PDF jednim klikom.Krenite s izradom
Izradite pametnog chatbota koji odgovara na pitanja klijenata u bilo kojem trenu, vodi korisnike ili automatizira uobičajene zadatke.Krenite s izradom
Ubrzajte uvođenje novih zaposlenika – centralizirajte dokumente, kontrolne popise i materijale za obuku na jednom mjestu.Krenite s izradom

Kako stvoriti interni alat pomoću AI Buildera

01

Opišite svoju ideju ili odaberite predložak

Recite umjetnoj inteligenciji što vaš interni alat treba raditi i gledajte kako oživljava – ili odaberite predložak za još brži početak.
02

Prilagodite i testirajte

Fino podesite svoj alat razgovarajući s umjetnom inteligencijom – prilagodite tijekove rada, dodajte podatkovna polja i dotjerajte dizajn dok ne bude funkcionirao točno onako kako vaš tim treba. Pregledajte ga uživo prije objave.
03

Objavite jednim klikom

Kada budete spremni, objavite. Vaš alat je aktivan i spreman za rad – bez tehničkog postavljanja, bez čekanja.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Tutorial
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

Tutorial
Video
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Tutorial
Video

Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje

Aplikacije za e-trgovinu i trgovine

Prilagođeni CRM

Zakazivanje i rezerviranje

Prilagođeni AI alati

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Jeste li spremni za pokretanje svog prvog internog alata?

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Nije potrebna kreditna kartica.

Alat za izradu internih alata - FAQ

Interni alat je bilo koja aplikacija, nadzorna ploča ili sustav izgrađen posebno za upotrebu vašeg tima. Zamislite alate za praćenje projekata, tijekove rada za odobravanje, HR portale ili prodajne nadzorne ploče. Umjesto plaćanja gotovih softvera koji ne odgovaraju u potpunosti, uz Horizons možete izgraditi točno ono što vašem timu treba.

Svatko s idejom i poslovnim problemom koji treba riješiti – nije potrebno inženjersko predznanje. Bilo da ste osnivač umoran od žongliranja proračunskim tablicama, menadžer koji želi pojednostaviti radni tijek svog tima, ili vlasnik malog poduzeća kojem je potreban prilagođeni alat, ali nema razvojni tim da ga izgradi, Horizons je stvoren za vas. Ako možete opisati što vam je potrebno, Horizons to može izgraditi.

Ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji - često nazivan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to izrađuje za vas u stvarnom vremenu. Želite li dodati novo podatkovno polje? Samo pitajte. Trebate li promijeniti tijek rada? Opišite ga.

Ako vam je potrebno više smjernica, naš vodič o tome kako izraditi prilagođene interne alate provest će vas kroz sve što trebate znati.

Možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredite. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj alat, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta odlučite.

Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vašeg alata – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.

Kada budete spremni za objavljivanje, plaćeni planovi počinju od 2,99 €/mj i uključuju hosting i domenu – tako da nema ničega više za postavljanje. Samo kliknite objavi i vaša prezentacija će biti dostupna.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.

Da. Horizons dolazi s integriranim backendom, što znači da možete izrađivati web aplikacije s ugrađenom autentifikacijom korisnika, pohranom podataka i kontrolom pristupa – tako da točno odlučujete tko se može prijaviti, što mogu vidjeti i što mogu učiniti, bez postavljanja ikakvih vanjskih sustava ili baza podataka.

Da. Svaki alat izrađen pomoću AI Buildera je potpuno responzivan, tako da radi na računalu, tabletu i mobilnom uređaju – gdje god vaš tim radi.

Nema problema. Ažuriranje vašeg internog alata jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer.

A ako imate tehničko znanje ili želite dalje skalirati svoj alat, Horizons vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete razviti koliko god vam je potrebno.

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