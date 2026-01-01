Izgradite interne alate koje će vaš tim zapravo koristiti
Vaš tim zaslužuje bolje od proračunskih tablica
Krećite se brže uz prave alate
Sve za poticanje rasta
Učinite svoje alate pametnijima uz AI
Pohranite svoje podatke i upravljajte njima s lakoćom
Neki prilagođeni interni alati koje možete izraditi pomoću AI Buildera
Nadzorna ploča prodaje
Praćenje projekata
Alat za određivanje prioriteta zadataka
Alat za izradu prodajnih prijedloga
AI Chatbot
Portal za uvođenje zaposlenika
Kako stvoriti interni alat pomoću AI Buildera
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Alat za izradu internih alata - FAQ
Što je interni alat?
Interni alat je bilo koja aplikacija, nadzorna ploča ili sustav izgrađen posebno za upotrebu vašeg tima. Zamislite alate za praćenje projekata, tijekove rada za odobravanje, HR portale ili prodajne nadzorne ploče. Umjesto plaćanja gotovih softvera koji ne odgovaraju u potpunosti, uz Horizons možete izgraditi točno ono što vašem timu treba.
Tko može izgraditi interne alate uz Horizons?
Svatko s idejom i poslovnim problemom koji treba riješiti – nije potrebno inženjersko predznanje. Bilo da ste osnivač umoran od žongliranja proračunskim tablicama, menadžer koji želi pojednostaviti radni tijek svog tima, ili vlasnik malog poduzeća kojem je potreban prilagođeni alat, ali nema razvojni tim da ga izgradi, Horizons je stvoren za vas. Ako možete opisati što vam je potrebno, Horizons to može izgraditi.
Trebam li ikakve dizajnerske ili programerske vještine za izradu vlastitog alata?
Ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji - često nazivan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to izrađuje za vas u stvarnom vremenu. Želite li dodati novo podatkovno polje? Samo pitajte. Trebate li promijeniti tijek rada? Opišite ga.
Ako vam je potrebno više smjernica, naš vodič o tome kako izraditi prilagođene interne alate provest će vas kroz sve što trebate znati.
Koliko košta izrada alata pomoću internog alata za izradu alata u AI Builderu?
Možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredite. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj alat, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta odlučite.
Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vašeg alata – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.
Kada budete spremni za objavljivanje, plaćeni planovi počinju od 2,99 €/mj i uključuju hosting i domenu – tako da nema ničega više za postavljanje. Samo kliknite objavi i vaša prezentacija će biti dostupna.
Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.
Mogu li kontrolirati tko ima pristup mom internom alatu?
Da. Horizons dolazi s integriranim backendom, što znači da možete izrađivati web aplikacije s ugrađenom autentifikacijom korisnika, pohranom podataka i kontrolom pristupa – tako da točno odlučujete tko se može prijaviti, što mogu vidjeti i što mogu učiniti, bez postavljanja ikakvih vanjskih sustava ili baza podataka.
Može li moj tim koristiti alat na bilo kojem uređaju?
Da. Svaki alat izrađen pomoću AI Buildera je potpuno responzivan, tako da radi na računalu, tabletu i mobilnom uređaju – gdje god vaš tim radi.
Što ako trebam napraviti promjene kada mi posao naraste?
Nema problema. Ažuriranje vašeg internog alata jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer.
A ako imate tehničko znanje ili želite dalje skalirati svoj alat, Horizons vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete razviti koliko god vam je potrebno.