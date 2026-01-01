Prodajte online s trgovinom izgrađenom po vašoj mjeri

Izradite svoju trgovinu ili potpuno prilagođenu aplikaciju za e-trgovinu jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom. Upravljajte proizvodima, narudžbama, plaćanjima i još mnogo toga – sve na jednom mjestu.
Započnite besplatno

Plaćeni planovi od samo 2,99 €/mj

Prodajte online s trgovinom izgrađenom po vašoj mjeri

Sve što vam je potrebno za prodaju i skaliranje online

Nabavite sve što vam je potrebno za prodaju fizičkih i digitalnih proizvoda, poklon kartica ili za vođenje poslovanja s ispisom na zahtjev.
Prodajte digitalne proizvode

Prodajte digitalne proizvode

Izradite svoju online trgovinu i stranice proizvoda jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom ili korištenjem predložaka.
Prodajte digitalne proizvode

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje marketinških i alata za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Sve za poticanje rasta

0 % transakcijskih naknada

Zadržite ono što zaradite. Prihvatite više od 100 načina plaćanja bez dodatnih troškova.

0 % transakcijskih naknada

Automatska dostava e-pošte

Vaši digitalni proizvodi (e-knjige, glazba, umjetnost) isporučuju se kupcima u trenu, bez muke.
Automatska dostava e-pošte

Prodajte digitalne proizvode

Izradite svoju online trgovinu i stranice proizvoda jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom ili korištenjem predložaka.
Prodajte digitalne proizvode

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje marketinških i alata za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Sve za poticanje rasta

0 % transakcijskih naknada

Zadržite ono što zaradite. Prihvatite više od 100 načina plaćanja bez dodatnih troškova.

0 % transakcijskih naknada

Automatska dostava e-pošte

Vaši digitalni proizvodi (e-knjige, glazba, umjetnost) isporučuju se kupcima u trenu, bez muke.
Automatska dostava e-pošte

Vaša ideja za e-trgovinu, spremna za pokretanje

Od internetskih trgovina do prodajnih nadzornih ploča i šire – istražite neke popularne primjere kako biste potaknuli ideje ili odmah upotrijebite gotovu naredbu i počnite graditi u sekundama.
Prilagođena online trgovina

Prilagođena online trgovina

Pokrenite trgovinu koja izgleda i radi točno onako kako želite – predstavite svoje proizvode, upravljajte narudžbama i počnite prodavati online bez dodirivanja ijedne linije koda.Krenite s izradom
Izgradite zatvorenu platformu gdje članovi plaćaju za pristup ekskluzivnom sadržaju, tečajevima ili zajednici – postavite vlastite cijene, upravljajte pretplatama i povećajte svoj ponavljajući prihod.Krenite s izradom
Izradite pametnog chatbota koji odgovara na pitanja kupaca 24/7, vodi korisnike ili automatizira uobičajene zadatke.Krenite s izradom
Omogućite korisnicima jednostavno praćenje stanja, zaliha i izbjegavanje nestašica – sve s jednostavne, intuitivne nadzorne ploče.Krenite s izradom
Obavještavajte svoje kupce s brendiranim iskustvom praćenja narudžbi koje gradi povjerenje od kupnje do dostave.Krenite s izradom
Pretvorite svoje prodajne podatke u jasne, djelotvorne uvide tako da uvijek znate što funkcionira i gdje se razvijati.Krenite s izradom

Kako početi prodavati online uz AI

01

Opišite svoju ideju ili odaberite predložak

Opišite internetsku trgovinu ili aplikaciju za e-trgovinu koju imate na umu i gledajte kako oživljava – ili odaberite predložak za još brži početak.
02

Prilagodite i testirajte

Fino podesite svoj dizajn, stvorite stranice proizvoda iz jedne slike i povežite plaćanja i dostavu – sve s jedne nadzorne ploče. Pregledajte uživo prije objave.
03

Objavite jednim klikom

Jedan klik i vaša je trgovina aktivna i spremna za primanje narudžbi – bez tehničkog postavljanja, bez povezivanja s trećim stranama ili čekanja.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Od ideje do košarice za nekoliko minuta

Pogledajte kako stvoriti, prilagoditi i pokrenuti svoju trgovinu u nekoliko minuta - od proizvoda izrađenih umjetnom inteligencijom do postavljanja plaćanja.

Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje

Stranice i aplikacije za poslovni izlog

Web stranice i aplikacije za rezervacije

Prilagođeni CRM-ovi

Interni poslovni alati

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni za pokretanje svoje online trgovine ili aplikacije za e-trgovinu?

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Nije potrebna kreditna kartica

Često postavljana pitanja o online trgovini AI Builder vibe koda

Horizons e-commerce osmišljen je kako bi online prodaju učinio dostupnom svima. Horizons AI gradi vašu trgovinu ili prilagođenu web aplikaciju za e-trgovinu putem jednostavnog sučelja za chat, dok se Hostingerovo izvorno rješenje za e-trgovinu brine o proizvodima, plaćanjima, narudžbama i dostavi – sve funkcionira zajedno odmah nakon instalacije.

Nema kodiranja, nema tehničkog postavljanja, nema zasebnih alata za žongliranje. Sve što vam je potrebno za online prodaju, spremno kada i vi.

Možete prodavati fizičke i digitalne proizvode, poklon kartice i proizvode za tisak na zahtjev.

Pretplate i termini još nisu podržani, ali ih i dalje možete nuditi pomoću alata trećih strana:

  • Za početak prodaje pretplata preporučujemo korištenje Stripea. Samo zamolite Horizons da vam pomogne povezati ga s vašim projektom.
  • Za termine, alati poput Calendlyja odlično funkcioniraju. Također možete pitati Horizons kako ga dodati na svoju web stranicu.

Odaberite između više od 100 načina plaćanja, kao što su kartice, PayPal, Google Pay, Apple Pay i drugi. Dostupni načini plaćanja za vašu trgovinu ovise o tome gdje prodajete, vašoj lokaciji, valuti i kome prodajete.

Nakon što povežete internetsku trgovinu, možete definirati zone dostave s do 25 opcija dostave i postaviti prilagođena pravila dostave na temelju iznosa narudžbe ili težine artikla.

Potrebna su samo dva koraka za pokretanje vaše trgovine:

  1. Kliknite 'Integracije' u gornjem desnom kutu vašeg AI Builder projekta, a zatim odaberite i povežite online trgovinu. AI Builder će je postaviti za vas u trenu.
  2. Nakon povezivanja, idite na 'Integracije' → 'Online trgovina' da biste pristupili svim postavkama vaše trgovine.

Za više uputa pogledajte naš detaljni vodič.

Svojom trgovinom možete upravljati u bilo kojem trenutku klikom na 'Integracije' → 'Online trgovina'.

Nakon što se poveže, vidjet ćete poveznice koje će vas preusmjeriti na ugrađeni upravitelj trgovine. Odatle možete upravljati proizvodima, plaćanjima i još mnogo toga – bez ikakvih naredbi.

Ako želite urediti izgled svoje online trgovine (poput izgleda popisa proizvoda), samo zamolite umjetnu inteligenciju u chatu da napravi promjene.

Da – i tu se AI Builder zaista ističe. Od jednostavne online trgovine do potpuno prilagođene aplikacije za e-trgovinu, AI Builder vam omogućuje izgradnju bilo kojeg iskustva e-trgovine koje možete zamisliti – uključujući prilagođene alate prilagođene vašim točnim poslovnim potrebama. Praćenje zaliha, sustavi za upravljanje narudžbama, prodajne nadzorne ploče – samo opišite što vam treba, a AI Builder to izrađuje za vas.

Ništa. AI Builder je izgrađen oko vibe kodiranja – samo opišite što želite izgraditi, a AI će se pobrinuti za ostalo. Bez obzira pokrećete li trgovinu ili izrađujete prilagođeni alat za e-trgovinu, sve što vam je potrebno je upit.

Ako vam je cilj pokrenuti online trgovinu, možete izraditi početnu web stranicu iz jednog upita, zatim povezati ugrađenu integraciju online trgovine i dodati svoje proizvode – sve bez pisanja ijedne linije koda.

Ako ste ikada imali ideju za online trgovinu ili prilagođeni alat za e-trgovinu, ali niste znali odakle početi – Vibe kodiranje je za vas. Umjesto pisanja koda, jednostavno opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to oživljava, korak po korak.

Najbolji način da to saznate je da sami isprobate. AI Builder dolazi s besplatnom probnom verzijom koja uključuje 5 uputa – dovoljno za Vibe kodiranje početne online trgovine ili prilagođene aplikacije za e-trgovinu i da točno vidite što može učiniti prije nego što se išta obvežete. Nije potrebna kreditna kartica.

Hostinger nudi dva načina za izradu web stranice za e-trgovinu – s AI Builder Vibe platformom za kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.

Hostinger Website Builder omogućuje vam da počnete s predloškom ili generirate web stranicu za e-trgovinu iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je izbor za sve kojima je potrebna čista, jednostavna i brza online trgovina.

Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput tržišta ili složenijih online trgovina s prijavama korisnika, zahvaljujući integriranom backendu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.

Oba alata pokreću Hostingerovo izvorno rješenje za e-trgovinu i izrađena su za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko fleksibilnosti vam je potrebno.

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