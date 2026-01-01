Prodajte online s trgovinom izgrađenom po vašoj mjeri
Sve što vam je potrebno za prodaju i skaliranje online
Prodajte digitalne proizvode
Sve za poticanje rasta
Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje marketinških i alata za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.
0 % transakcijskih naknada
Zadržite ono što zaradite. Prihvatite više od 100 načina plaćanja bez dodatnih troškova.
Automatska dostava e-pošte
Prodajte digitalne proizvode
Sve za poticanje rasta
Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje marketinških i alata za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.
0 % transakcijskih naknada
Zadržite ono što zaradite. Prihvatite više od 100 načina plaćanja bez dodatnih troškova.
Automatska dostava e-pošte
Vaša ideja za e-trgovinu, spremna za pokretanje
Prilagođena online trgovina
Web stranica za članstvo
AI Chatbot
Alat za praćenje inventara
Sustav za praćenje narudžbi
Nadzorna ploča prodajne analitike
Kako početi prodavati online uz AI
Opišite svoju ideju ili odaberite predložak
Prilagodite i testirajte
Objavite jednim klikom
Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Od ideje do košarice za nekoliko minuta
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Često postavljana pitanja o online trgovini AI Builder vibe koda
Što je Horizons e-commerce?
Horizons e-commerce osmišljen je kako bi online prodaju učinio dostupnom svima. Horizons AI gradi vašu trgovinu ili prilagođenu web aplikaciju za e-trgovinu putem jednostavnog sučelja za chat, dok se Hostingerovo izvorno rješenje za e-trgovinu brine o proizvodima, plaćanjima, narudžbama i dostavi – sve funkcionira zajedno odmah nakon instalacije.
Nema kodiranja, nema tehničkog postavljanja, nema zasebnih alata za žongliranje. Sve što vam je potrebno za online prodaju, spremno kada i vi.
Što mogu prodavati?
Možete prodavati fizičke i digitalne proizvode, poklon kartice i proizvode za tisak na zahtjev.
Pretplate i termini još nisu podržani, ali ih i dalje možete nuditi pomoću alata trećih strana:
- Za početak prodaje pretplata preporučujemo korištenje Stripea. Samo zamolite Horizons da vam pomogne povezati ga s vašim projektom.
- Za termine, alati poput Calendlyja odlično funkcioniraju. Također možete pitati Horizons kako ga dodati na svoju web stranicu.
Koji su načini plaćanja podržani?
Odaberite između više od 100 načina plaćanja, kao što su kartice, PayPal, Google Pay, Apple Pay i drugi. Dostupni načini plaćanja za vašu trgovinu ovise o tome gdje prodajete, vašoj lokaciji, valuti i kome prodajete.
Koje su metode dostave podržane?
Nakon što povežete internetsku trgovinu, možete definirati zone dostave s do 25 opcija dostave i postaviti prilagođena pravila dostave na temelju iznosa narudžbe ili težine artikla.
Kako mogu povezati online trgovinu sa svojim projektom?
Potrebna su samo dva koraka za pokretanje vaše trgovine:
- Kliknite 'Integracije' u gornjem desnom kutu vašeg AI Builder projekta, a zatim odaberite i povežite online trgovinu. AI Builder će je postaviti za vas u trenu.
- Nakon povezivanja, idite na 'Integracije' → 'Online trgovina' da biste pristupili svim postavkama vaše trgovine.
Za više uputa pogledajte naš detaljni vodič.
Kako mogu urediti svoju internetsku trgovinu?
Svojom trgovinom možete upravljati u bilo kojem trenutku klikom na 'Integracije' → 'Online trgovina'.
Nakon što se poveže, vidjet ćete poveznice koje će vas preusmjeriti na ugrađeni upravitelj trgovine. Odatle možete upravljati proizvodima, plaćanjima i još mnogo toga – bez ikakvih naredbi.
Ako želite urediti izgled svoje online trgovine (poput izgleda popisa proizvoda), samo zamolite umjetnu inteligenciju u chatu da napravi promjene.
Mogu li izraditi više od samo internetske trgovine s Horizonsom?
Da – i tu se AI Builder zaista ističe. Od jednostavne online trgovine do potpuno prilagođene aplikacije za e-trgovinu, AI Builder vam omogućuje izgradnju bilo kojeg iskustva e-trgovine koje možete zamisliti – uključujući prilagođene alate prilagođene vašim točnim poslovnim potrebama. Praćenje zaliha, sustavi za upravljanje narudžbama, prodajne nadzorne ploče – samo opišite što vam treba, a AI Builder to izrađuje za vas.
Trebam li znati kodirati za izradu aplikacije za e-trgovinu ili trgovine?
Ništa. AI Builder je izgrađen oko vibe kodiranja – samo opišite što želite izgraditi, a AI će se pobrinuti za ostalo. Bez obzira pokrećete li trgovinu ili izrađujete prilagođeni alat za e-trgovinu, sve što vam je potrebno je upit.
Ako vam je cilj pokrenuti online trgovinu, možete izraditi početnu web stranicu iz jednog upita, zatim povezati ugrađenu integraciju online trgovine i dodati svoje proizvode – sve bez pisanja ijedne linije koda.
Je li vibe kodiranje za mene?
Ako ste ikada imali ideju za online trgovinu ili prilagođeni alat za e-trgovinu, ali niste znali odakle početi – Vibe kodiranje je za vas. Umjesto pisanja koda, jednostavno opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to oživljava, korak po korak.
Najbolji način da to saznate je da sami isprobate. AI Builder dolazi s besplatnom probnom verzijom koja uključuje 5 uputa – dovoljno za Vibe kodiranje početne online trgovine ili prilagođene aplikacije za e-trgovinu i da točno vidite što može učiniti prije nego što se išta obvežete. Nije potrebna kreditna kartica.
Koja je razlika između Horizons i Hostinger alata za izradu web stranica za e-trgovinu?
Hostinger nudi dva načina za izradu web stranice za e-trgovinu – s AI Builder Vibe platformom za kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.
Hostinger Website Builder omogućuje vam da počnete s predloškom ili generirate web stranicu za e-trgovinu iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je izbor za sve kojima je potrebna čista, jednostavna i brza online trgovina.
Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput tržišta ili složenijih online trgovina s prijavama korisnika, zahvaljujući integriranom backendu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.
Oba alata pokreću Hostingerovo izvorno rješenje za e-trgovinu i izrađena su za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko fleksibilnosti vam je potrebno.