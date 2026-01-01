Horizons e-commerce osmišljen je kako bi online prodaju učinio dostupnom svima. Horizons AI gradi vašu trgovinu ili prilagođenu web aplikaciju za e-trgovinu putem jednostavnog sučelja za chat, dok se Hostingerovo izvorno rješenje za e-trgovinu brine o proizvodima, plaćanjima, narudžbama i dostavi – sve funkcionira zajedno odmah nakon instalacije.

Nema kodiranja, nema tehničkog postavljanja, nema zasebnih alata za žongliranje. Sve što vam je potrebno za online prodaju, spremno kada i vi.