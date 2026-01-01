Hostinger Horizons povezuje vašu web stranicu ili aplikaciju s alatima koji su vam potrebni za rast i skaliranje. Preskočite tehničke probleme – jednostavno opišite što želite, a umjetna inteligencija će se pobrinuti za ostalo.

Trebate prijave, plaćanja ili monetizaciju? Hostinger Horizons integrira usluge poput Supabasea, Stripea i AdSensea te se može povezati s drugim alatima na zahtjev.