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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Prilagođeni CRM FAQ
Što je prilagođeni CRM?
Prilagođeni CRM (Customer Relationship Manager) alat je izgrađen posebno oko načina na koji vaše poslovanje funkcionira – vaših faza prodajnog procesa, vaših kontaktnih polja, vašeg procesa praćenja. Za razliku od gotovih CRM-ova poput HubSpota ili Salesforcea koji dolaze prepuni značajki koje možda nikada nećete koristiti, prilagođeni CRM pruža vam upravo ono što vam treba i ništa što vam ne treba. Pomoću AI Buildera možete ga izraditi jednostavnim opisom kako vaše poslovanje funkcionira – nije potrebno kodiranje ili tehničko znanje.
Zašto graditi vlastiti CRM umjesto korištenja postojećeg?
Gotovi CRM-ovi dobro funkcioniraju za mnoge tvrtke, ali dolaze s kompromisima – mjesečnim naknadama koje rastu kako raste vaš tim, značajkama zaključanim iza viših razina i tijekovima rada koji se ne podudaraju u potpunosti s vašim načinom rada. Izrada vlastitog CRM-a uz Horizons znači da dobivate upravo alat koji je vašem poslovanju potreban, bez ograničenja platforme, bez iznenadnih povećanja cijena i bez prilagođavanja vašeg procesa tuđem softveru.
Koje vrste CRM-ova mogu izraditi uz Horizons?
Horizons može izraditi prilagođeni CRM za gotovo svako poduzeće ili industriju – evo nekih od najpopularnijih:
- CRM za prodajne timove – upravljajte potencijalnim klijentima, pratite poslove i održavajte svoj proces prodaje.
- CRM za neprofitne organizacije – pratite donatore, upravljajte odnosima i pratite napredak prikupljanja sredstava.
- CRM za odvjetničke tvrtke – upravljajte slučajevima klijenata, pratite komunikaciju i pratite rokove.
- CRM za zapošljavanje – pratite kandidate, upravljajte procesima prodaje i pojednostavite svoj proces zapošljavanja.
- CRM za agente osiguranja – upravljajte policama, pratite obnove i njegujte odnose s klijentima.
- CRM za financijske savjetnike – pratite portfelje klijenata, pratite interakcije i upravljajte praćenjem.
- CRM za konzultante – upravljajte projektima klijenata, pratite naplativo vrijeme i pratite isporuke.
Ne vidite svoju industriju? Ako možete opisati kako vaše poduzeće upravlja odnosima s klijentima, Horizons može izgraditi CRM oko nje. Za praktičan primjer onoga što je moguće, pogledajte naš vodič za izradu CRM-a za prodaju – isti pristup može se prilagoditi bilo kojoj vrsti poslovanja.
Trebam li ikakvo poznavanje kodiranja ili tehničko znanje za izradu prilagođenog CRM-a?
Ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibe kodiranjem. Jednostavno opišete kako vaše poslovanje funkcionira, a umjetna inteligencija oko toga u stvarnom vremenu gradi CRM. Želite li dodati novu fazu proizvodnog procesa? Samo pitajte. Trebate prilagođeno polje za kontakt? Opišite ga. Želite li promijeniti izgled? Recite Horizonsu i sve je gotovo za nekoliko sekundi.
Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibe kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati za početak.
Može li moj tim koristiti CRM zajedno?
Da – Horizons dolazi s integriranim backendom koji uključuje ugrađene korisničke račune i kontrolu pristupa. Možete točno odlučiti tko se može prijaviti, što mogu vidjeti i što mogu raditi – bez postavljanja ikakvih vanjskih sustava ili baza podataka.
Što ako trebam prilagoditi poslovanje kako ono raste?
Ažuriranje vašeg CRM-a jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s AI Builderom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva kodiranja Vibe-a, nije potreban programer.
A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, AI Builder vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.
Kako krenuti s Horizons prilagođenim CRM graditeljem?
Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj CRM, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za AI Builder prije nego što se išta odlučite.
Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vašeg CRM-a – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.
Kada ste spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaš CRM će biti aktivan.
Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.