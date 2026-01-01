Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj CRM, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za AI Builder prije nego što se išta odlučite.



Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vašeg CRM-a – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.



Kada ste spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaš CRM će biti aktivan.



Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.