Izgradite prilagođeni CRM koji radi za vašu tvrtku

Izradite CRM aplikacije prilagođene vašim potrebama jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom. Pratite potencijalne klijente, upravljajte kontaktima i sklapajte više poslova – sve na jednom mjestu, bez tehničkog postavljanja.
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Plaćeni planovi počevši od samo 2,99 €/mj

Izgradite prilagođeni CRM koji radi za vašu tvrtku

CRM izgrađen oko vašeg tijeka rada, a ne obrnuto

Sve što vam je potrebno za izradu, pokretanje i vođenje prilagođenog CRM-a – sve na jednom mjestu.

Kreirajte CRM prilagođen vašim potrebama

Opišite kako vaše poslovanje funkcionira, a AI Builder će izraditi CRM koji točno odgovara vašem tijeku rada – vašem prodajnom procesu, vašim oznakama, vašem ritmu praćenja. IT tim nije potreban.

Profesionalna infrastruktura

Profesionalni hosting, prilagođena domena i poslovni e-mail na jednom mjestu – sve što je potrebno za izgradnju povjerenja s vašom publikom.

Ugrađeni AI

Generirajte odgovore u sekundama, implementirajte stalno dostupan chatbot za korisničku podršku. Vaš posao je aktivan čak i dok spavate.

Vaši podaci, potpuno vaši

Za razliku od gotovih CRM-ova koji vas vežu za svoju platformu, CRM izgrađen pomoću AI Buildera daje vam potpuno vlasništvo – štiteći vas od porasta cijena, promjena značajki i vezanosti za platformu.
CRM izgrađen oko vašeg tijeka rada, a ne obrnuto

Prilagođeni CRM-ovi koje možete izraditi – bez koda, samo naredba

Od jednostavnih upravitelja kontakata do potpuno prilagođenih prodajnih procesa – istražite neke popularne primjere CRM-a ili se odmah bacite na gotovu naredbu i počnite graditi u par sekundi.
Prilagođeni CRM-ovi koje možete izraditi – bez koda, samo naredba

CRM prodajnog kanala

Upravljajte potencijalnim klijentima i poslovima na jednom mjestu i povećajte prihod bez potrebe za CRM licencom.Krenite s izradom
Čuvajte sve podatke o klijentima, povijest komunikacije i ključne datume na jednom mjestu – kako bi svaka interakcija imala osoban pristup i ništa ne bi bilo propušteno.Krenite s izradom
Pomozite svom timu za podršku da bude u toku sa svakim zahtjevom klijenta – upravljajte zahtjevima, dodjeljujte agente, pratite vrijeme odgovora i rješavajte probleme brže.Krenite s izradom
Izradite prilagođeni CRM za vaše WhatsApp poslovanje – upravljajte potencijalnim klijentima, pratite razgovore i brže zaključujte poslove.Krenite s izradom
Pomozite agentima upravljati potencijalnim klijentima, pratiti preglede nekretnina i brže zaključivati poslove.Krenite s izradom

Kako izraditi prilagođeni CRM uz AI

01

Opišite svoju ideju

Opišite kako vaše poslovanje funkcionira, a umjetna inteligencija će oko toga izgraditi CRM ili odmah upotrijebite jedan od naših dizajnerskih predložaka. Nije potrebno kodiranje.
02

Prilagodite i testirajte

Učinite svoj CRM uistinu svojim. Jednostavno razgovarajte s AI-jem kako biste prilagodili tijekove rada, poslovnu logiku, korisničke uloge i dopuštenja – zatim ga pregledajte uživo prije nego što ga objavite.
03

Objavite jednim klikom

Objavite i vaš prilagođeni CRM je aktivan – vaš tim može odmah početi upravljati potencijalnim klijentima i sklapati poslove, bez potrebe za tehničkim postavljanjem.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Tutorial
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

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Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

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Prilagođena stranica za rezervacije i aplikacija

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni za pokretanje svog prilagođenog CRM-a?

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Prilagođeni CRM FAQ

Prilagođeni CRM (Customer Relationship Manager) alat je izgrađen posebno oko načina na koji vaše poslovanje funkcionira – vaših faza prodajnog procesa, vaših kontaktnih polja, vašeg procesa praćenja. Za razliku od gotovih CRM-ova poput HubSpota ili Salesforcea koji dolaze prepuni značajki koje možda nikada nećete koristiti, prilagođeni CRM pruža vam upravo ono što vam treba i ništa što vam ne treba. Pomoću AI Buildera možete ga izraditi jednostavnim opisom kako vaše poslovanje funkcionira – nije potrebno kodiranje ili tehničko znanje.

Gotovi CRM-ovi dobro funkcioniraju za mnoge tvrtke, ali dolaze s kompromisima – mjesečnim naknadama koje rastu kako raste vaš tim, značajkama zaključanim iza viših razina i tijekovima rada koji se ne podudaraju u potpunosti s vašim načinom rada. Izrada vlastitog CRM-a uz Horizons znači da dobivate upravo alat koji je vašem poslovanju potreban, bez ograničenja platforme, bez iznenadnih povećanja cijena i bez prilagođavanja vašeg procesa tuđem softveru.

Horizons može izraditi prilagođeni CRM za gotovo svako poduzeće ili industriju – evo nekih od najpopularnijih:

  • CRM za prodajne timove – upravljajte potencijalnim klijentima, pratite poslove i održavajte svoj proces prodaje.
  • CRM za neprofitne organizacije – pratite donatore, upravljajte odnosima i pratite napredak prikupljanja sredstava.
  • CRM za odvjetničke tvrtke – upravljajte slučajevima klijenata, pratite komunikaciju i pratite rokove.
  • CRM za zapošljavanje – pratite kandidate, upravljajte procesima prodaje i pojednostavite svoj proces zapošljavanja.
  • CRM za agente osiguranja – upravljajte policama, pratite obnove i njegujte odnose s klijentima.
  • CRM za financijske savjetnike – pratite portfelje klijenata, pratite interakcije i upravljajte praćenjem.
  • CRM za konzultante – upravljajte projektima klijenata, pratite naplativo vrijeme i pratite isporuke.

Ne vidite svoju industriju? Ako možete opisati kako vaše poduzeće upravlja odnosima s klijentima, Horizons može izgraditi CRM oko nje. Za praktičan primjer onoga što je moguće, pogledajte naš vodič za izradu CRM-a za prodaju – isti pristup može se prilagoditi bilo kojoj vrsti poslovanja.

Ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibe kodiranjem. Jednostavno opišete kako vaše poslovanje funkcionira, a umjetna inteligencija oko toga u stvarnom vremenu gradi CRM. Želite li dodati novu fazu proizvodnog procesa? Samo pitajte. Trebate prilagođeno polje za kontakt? Opišite ga. Želite li promijeniti izgled? Recite Horizonsu i sve je gotovo za nekoliko sekundi.

Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibe kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati za početak.

Da – Horizons dolazi s integriranim backendom koji uključuje ugrađene korisničke račune i kontrolu pristupa. Možete točno odlučiti tko se može prijaviti, što mogu vidjeti i što mogu raditi – bez postavljanja ikakvih vanjskih sustava ili baza podataka.

Ažuriranje vašeg CRM-a jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s AI Builderom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva kodiranja Vibe-a, nije potreban programer.

A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, AI Builder vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.

Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj CRM, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za AI Builder prije nego što se išta odlučite.

Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vašeg CRM-a – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.

Kada ste spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaš CRM će biti aktivan.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.

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