Pridružite se zajednici i gradite pametnije zajedno
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Adam
Stručnjak za AI Builder i glavni izvor savjeta, trikova i uvida koji osnažuju zajednicu.
Guilherme
Izrađuje lako razumljive tutorijale, posebno na portugalskom, što Horizons čini jednostavnim i pristupačnim.
AschiLaci
Kombinira praktično iskustvo u izgradnji s proaktivnim izvještavanjem o problemima u Horizonsu i Hostingeru, pomažući u svakodnevnom poboljšanju proizvoda kroz stvarnu upotrebu i detaljne povratne informacije.
Luis De Jesus Figueroa
Poznat po jasnim, detaljnim odgovorima na engleskom i španjolskom jeziku — čini pomoć dostupnom svima.