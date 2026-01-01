Izradite svoj projekt za nekoliko minuta, pokrenite ga samo jednim klikom

Izradite, testirajte i objavite – sve s jednog zaslona. S Hostinger AI Builderom možete odmah objaviti svoju web aplikaciju ili web-stranicu samo jednim klikom.
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Trenutno objavljivanje bez složenog postavljanja

Nema prepreka pri postavljanju. Nema čekanja. Samo kliknite gumb Objavi da biste pokrenuli aplikaciju, bez obzira jeste li završili izradu ili želite testirati ranu verziju. Koristite privremenu domenu ili vlastitu prilagođenu web adresu.

S Hostinger AI Builderom, sve što vam treba je ugrađeno, tako da možete odmah pokrenuti aplikaciju i izbjeći tehničke probleme.

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Trenutno objavljivanje bez složenog postavljanja

Sve što vam je potrebno za objavljivanje jednim klikom

Hosting uključen

Hosting uključen

Vaša web stranica ili web aplikacija bit će dostupna od trenutka kada je objavite. S Hostinger AI Builderom, hosting je ugrađen - nema dodatnih koraka, nema konfiguracija, samo pokrenite i krenite.
Započnite s besplatnim privremenim nazivom domene, zatim kupite prilagođenu domenu ili povežite svoju vlastitu – sve unutar istog sučelja.
S Hostingerovom internom CDN mrežom (mrežom za isporuku sadržaja), vaša stranica se brzo učitava bilo gdje u svijetu. Naši poslužitelji pohranjuju i isporučuju vaš sadržaj na 4 kontinenta.
Hostingerova garancija dostupnosti od 99,9 % znači da vaša web stranica ili aplikacija ostaje aktivna non-stop, tako da vaši posjetitelji uvijek mogu očekivati iskustvo bez prekida.
Vaša web stranica ili web aplikacija ostaje sigurna uz besplatni SSL, ugrađeni vatrozid, DDoS zaštitu i automatizirano skeniranje zlonamjernog softvera - nije potrebno postavljanje.
Trebate više snage? Možete jednostavno nadograditi na cloud hosting, dajući svom projektu do 20 puta veću brzinu, pohranu i kapacitet.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger AI Builder alat i moram reći da sam bio impresioniran. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibra kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger AI Builder je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se u potpunosti upustite u to.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger AI Builder je alat pomoću kojeg možete izgraditi ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i jednostavno funkcionira.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger AI Builder je zaista revolucionaran alat u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je tako jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger AI Builder i to je revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez koda stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger AI Builderom možete izraditi prilično dobre stvari. To je za razliku od tipičnog alata za izradu web stranica - to je više od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

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Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

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