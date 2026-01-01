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Stalno dostupna podrška

75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom

Neograničene značajke podliježu našoj Politici poštene upotrebe.

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Hostinger Horizons - FAQ

Hostinger Horizons planovi se razlikuju i po značajkama i po mjesečnim AI kreditima. Ograničenje AI kredita određuje koliko poruka možete poslati AI agentu putem chata, dok planovi više razine otključavaju naprednije funkcionalnosti i veću fleksibilnost kako vaše potrebe rastu.

AI krediti pokreću dvije stvari: izradu vašeg projekta i pokretanje AI značajki unutar njega nakon što je aktivan. Prilikom izrade, svaka poruka koju pošaljete Horizons AI agentu koristi jedan kredit. Kada vaša objavljena web stranica ili aplikacija uključuje funkcionalnost pokretanu AI-jem, krediti se koriste svaki put kada vaši korisnici stupe u interakciju s njom – a budući da za to koristimo djelomične kredite, to vam omogućuje da više eksperimentirate uz djelić troškova.

Da. Vaša nadzorna ploča za korištenje AI kredita prikazuje pregled kredita korištenih za izradu i uređivanje, kao i kredita koje su potrošile AI značajke vaše aplikacije – tako da uvijek znate točno kamo idu vaši krediti.

Nakon što imate plan, možete kupiti dodatne AI kredite bez nadogradnje na viši plan.

Hostinger Horizons zahtijeva hosting kako bi vaša web stranica ili web aplikacija bila aktivna i dostupna online.

Ako već nemate aktivan plan hostinga, hosting će biti uključen u paket Hostinger Horizonsa bez dodatnih troškova.

Ako već imate aktivni plan hostinga, dodatni plan hostinga neće biti uključen uz Horizons - možete nastaviti koristiti svoj postojeći plan hostinga.

Imajte na umu da se hosting i Hostinger Horizons obnavljaju zasebno te da svakom uslugom možete upravljati, nadograditi je ili obnoviti zasebno.

Hostinger Horizons vam omogućuje izradu širokog raspona web aplikacija i web stranica bez kodiranja – vaša mašta je jedino ograničenje. Na primjer, možete izraditi aplikacije za dostavu hrane, SaaS proizvode, fitness aplikacije, softver za neprofitne organizacije i još mnogo toga.

Bez obzira želite li stvoriti prilagođeno rješenje za svoje klijente ili aplikaciju koja je specifična za vaše poslovne potrebe, Hostinger Horizons je savršen AI alat za izradu koji će vaše ideje oživjeti.

Hostinger Horizons može izraditi web stranice i web aplikacije koje besprijekorno rade na mobilnim uređajima. Međutim, trenutno ne podržava izradu izvornih mobilnih aplikacija za App Store ili Google Play.

U potpunosti posjedujete kod svoje web stranice ili web aplikacije. S bilo kojim plaćenim Hostinger Horizons planom možete preuzeti kod kad god vam zatreba.

Da, možete integrirati API-je i usluge trećih strana s Hostinger Horizonsom. Besprijekorno radi s alatima poput Stripea i Supabasea, a možete povezati i druge API-je za plaćanja, obradu podataka i još mnogo toga. Ako vam je potrebna pomoć pri povezivanju usluga trećih strana, jednostavno pitajte u chatu i Hostinger Horizons će vas voditi.

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