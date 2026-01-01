Vaše poslovanje, vaš prilagođeni sustav rezervacija – izgrađen u minutama
Sve što vam je potrebno za početak online primanja rezervacija.
Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju
Sve za poticanje rasta
Hosting, domena i e-mail – sve uključeno. Jednostavno postavljanje za marketinške alate i alate za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.
Šaljite potvrde automatski
Svaka rezervacija pokreće trenutnu e-poštu za potvrdu – bez ručnog praćenja, bez propuštenih termina, bez jurnjave za klijentima.
Sinkronizirajte s alatima koje već koristite
Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju
Sve za poticanje rasta
Hosting, domena i e-mail – sve uključeno. Jednostavno postavljanje za marketinške alate i alate za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.
Šaljite potvrde automatski
Svaka rezervacija pokreće trenutnu e-poštu za potvrdu – bez ručnog praćenja, bez propuštenih termina, bez jurnjave za klijentima.
Sinkronizirajte s alatima koje već koristite
Vaše online rezervacije, stvorene po vašoj mjeri
Rezervacija usluge
Sustav rezervacija
Rezerviranje termina
Prodaja ulaznica za događaje
Kako izraditi prilagođenu stranicu za rezervacije ili aplikaciju uz AI
Opišite svoju ideju
Prilagodite i testirajte
Objavite jednim klikom
Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.
Unaprijed izrađeni predlošci
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Trebate li više smjernica?
Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Prilagođena stranica za rezervacije i aplikacija - FAQ
Što je prilagođena stranica ili aplikacija za rezervacije ?
Prilagođena stranica ili aplikacija za rezervacije omogućuje vašim klijentima zakazivanje termina, rezervaciju stola ili prijavu za tečaj – izravno online, u bilo kojem trenutku. Za razliku od gotovog softvera za rezervacije koji zaključava korisne značajke iza skupih planova – ili vam naplaćuje stvari koje nikada nećete koristiti – prilagođeno rješenje izgrađeno je oko vaših točnih poslovnih potreba. Vaših usluga, vašeg brenda, vašeg tijeka rada i samo značajki koje su vam zapravo važne.
S AI Builderom možete izraditi točno ono što vam treba – jednostavnu stranicu za rezervaciju termina za vaš salon, sustav rezervacija za vaš restoran, web stranicu za rezervaciju tečajeva za vaš fitness studio ili stranicu za registraciju događaja za vašu sljedeću radionicu. Ništa više i ništa manje.
Koje vrste tvrtki mogu koristiti AI Builder za primanje rezervacija?
Svaka tvrtka koja prima termine ili rezervacije – saloni, terapeuti, treneri, konzultanti, restorani, fitness studiji, organizatori događaja, agenti za nekretnine i još mnogo toga. Ako se vaše poslovanje oslanja na rezervacije, AI Builder može izraditi prilagođeno rješenje koje odgovara vašem načinu rada.
Trebam li ikakvo poznavanje kodiranja ili tehničko znanje za izradu stranice ili aplikacije za online rezervacije?
Uopće ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izradi – često nazivan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite običnim jezikom i AI to izrađuje za vas u stvarnom vremenu.
Želite dodati e-mail za potvrdu? Samo pitajte. Trebate sinkronizirati s Google kalendarom? Opišite to. Želite promijeniti boju obrasca za rezervaciju? Recite Horizonsu i bit će gotovo za nekoliko sekundi.
Radi i na više od 80 jezika, tako da možete graditi vlastitim riječima – nije potreban tehnički vokabular. Ako ste novi u ovom konceptu, naš vodič za vibe kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati za početak.
Mogu li slati automatske potvrde rezervacije?
Da – svaka rezervacija može pokrenuti trenutni e-mail za potvrdu vašem klijentu, tako da nije potrebno ručno praćenje i nema rizika od propuštenih termina.
Mogu li povezati svoju stranicu za rezervacije ili aplikaciju s Google kalendarom ili Calendlyjem?
Da. Jednostavno zatražite od AI Buildera da poveže vašu stranicu ili aplikaciju za rezervacije s Google kalendarom, Calendlyjem ili bilo kojim drugim alatom koji već koristite – zatim slijedite upute koje AI Builder pruža kako biste dobili svoj API ključ. Nakon što podijelite tražene podatke, AI Builder će se pobrinuti za ostalo.
Mogu li moji klijenti kreirati račune i upravljati vlastitim rezervacijama?
Da, Horizons dolazi s integriranim pozadinskim sustavom koji vam omogućuje izradu web stranica i aplikacija za rezervacije s uključenom autentifikacijom korisnika i upravljanjem računima. To znači da se klijenti mogu prijaviti, pregledavati nadolazeće rezervacije i upravljati svojim terminima – bez da vam trebaju vanjski alati ili tehnička postavka.
Što ako trebam napraviti promjene kada mi posao naraste?
Ažuriranje stranice ili aplikacije za rezervacije jednako je jednostavno kao i njezina izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s AI Builderom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva kodiranja Vibea, nije potreban programer.
A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, AI Builder vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.
Kako krenuti s Horizons prilagođenom stranicom za rezervacije i alatom za izradu aplikacija?
Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše stranice ili aplikacije za rezervacije, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se išta odlučite.
Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.
Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaša stranica ili aplikacija za rezervacije bit će dostupna.
Nestaje vam kredita? Možete nadopuniti račun u bilo kojem trenutku i pratiti potrošnju putem nadzorne ploče.
Koja je razlika između Horizonsa i Hostinger alata za izradu stranica za stranice za rezervacije?
Hostinger nudi dva načina za izradu stranice za rezervacije – s AI Builder Vibe platformom za kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.
Hostinger Website Builder vam omogućuje da počnete s predloškom ili generirate web stranicu za rezervacije iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je izbor za sve kojima je potrebna čista, jednostavna web stranica za rezervacije koja se brzo pokreće.
Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput aplikacija za rezervacije s prijavama korisnika i funkcionalnošću članstva, zahvaljujući integriranom pozadinskom sustavu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.
Oba alata su napravljena za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko vam je fleksibilnosti potrebno.