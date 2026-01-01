Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše stranice ili aplikacije za rezervacije, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se išta odlučite.



Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.



Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaša stranica ili aplikacija za rezervacije bit će dostupna.



Nestaje vam kredita? Možete nadopuniti račun u bilo kojem trenutku i pratiti potrošnju putem nadzorne ploče.