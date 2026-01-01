Vaše poslovanje, vaš prilagođeni sustav rezervacija – izgrađen u minutama

Od web-stranica za rezervacije konzultacija do aplikacija za rezervaciju restorana – opišite što vam je potrebno, a Horizons to izrađuje. Rezervirajte, šaljite potvrde i upravljajte terminima, sve na jednom mjestu.
Započnite besplatno

Plaćeni planovi od samo 2,99 €/mj

Vaše poslovanje, vaš prilagođeni sustav rezervacija – izgrađen u minutama

Sve što vam je potrebno za početak online primanja rezervacija.

Od izrade stranice za rezervacije do slanja potvrda i sinkronizacije kalendara – AI Builder se brine za sve.

Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju

Pokrenite stranice spremne za rezervacije za nekoliko minuta razgovorom s umjetnom inteligencijom ili korištenjem predložaka.
Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve uključeno. Jednostavno postavljanje za marketinške alate i alate za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Sve za poticanje rasta

Šaljite potvrde automatski

Svaka rezervacija pokreće trenutnu e-poštu za potvrdu – bez ručnog praćenja, bez propuštenih termina, bez jurnjave za klijentima.

Šaljite potvrde automatski

Sinkronizirajte s alatima koje već koristite

Povežite svoj sustav za rezervacije s Google kalendarom, Calendlyjem ili drugim alatima na koje se oslanjate – samo zatražite od Horizonta i on će sve postaviti za vas.
Sinkronizirajte s alatima koje već koristite

Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju

Pokrenite stranice spremne za rezervacije za nekoliko minuta razgovorom s umjetnom inteligencijom ili korištenjem predložaka.
Izradite web stranicu za zakazivanje termina ili aplikaciju

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve uključeno. Jednostavno postavljanje za marketinške alate i alate za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Sve za poticanje rasta

Šaljite potvrde automatski

Svaka rezervacija pokreće trenutnu e-poštu za potvrdu – bez ručnog praćenja, bez propuštenih termina, bez jurnjave za klijentima.

Šaljite potvrde automatski

Sinkronizirajte s alatima koje već koristite

Povežite svoj sustav za rezervacije s Google kalendarom, Calendlyjem ili drugim alatima na koje se oslanjate – samo zatražite od Horizonta i on će sve postaviti za vas.
Sinkronizirajte s alatima koje već koristite

Vaše online rezervacije, stvorene po vašoj mjeri

Otkrijte neke od najpopularnijih projekata rezervacija koje ljudi stvaraju s Horizonsom – svi izrađeni jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno.
Vaše online rezervacije, stvorene po vašoj mjeri

Rezervacija usluge

Izradite stranicu za rezervacije za vaš kozmetički salon, osobne treninge, usluge čišćenja ili popravka, šetanje pasa i još mnogo toga – vaši klijenti rezerviraju online, a vi se usredotočite na posao.
Od restoranskih stolova i smještaja za odmor do co-working prostora – omogućite korisnicima da rezerviraju svoje mjesto online, bilo kada.
Bilo da ste liječnik, stomatolog, terapeut, životni trener, konzultant ili instruktor – omogućite svojim klijentima jednostavan, profesionalan način da rezerviraju termin kod vas.
Prodajte registracije za radionice, majstorske radionice, webinare s ograničenim brojem mjesta ili online tečajeve s listama čekanja – svime se upravlja na jednom mjestu.

Kako izraditi prilagođenu stranicu za rezervacije ili aplikaciju uz AI

01

Opišite svoju ideju

Opišite web stranicu za rezervacije ili aplikaciju koja je potrebna vašem poslovanju i gledajte kako oživljava – ili odaberite predložak za još brži početak.
02

Prilagodite i testirajte

Doradite svoju stranicu za rezervacije razgovarajući s AI-jem – dodajte svoje usluge, dostupnost i sve detalje koji su potrebni vašim klijentima. Pregledajte je uživo prije nego što objavite.
03

Objavite jednim klikom

Kliknite objavi, povežite svoju domenu i otvoreni ste za poslovanje – vaši klijenti mogu odmah početi s rezervacijama.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Trebate li više smjernica?

Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Tutorial
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

Tutorial
Video
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Tutorial
Video

Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje

Aplikacije e-trgovina i trgovine

Poslovni izlog

Interni alati

Prilagođeni CRM

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni za pokretanje vašeg prilagođenog projekta rezervacija?

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Kreditna kartica nije potrebna

Prilagođena stranica za rezervacije i aplikacija - FAQ

Prilagođena stranica ili aplikacija za rezervacije omogućuje vašim klijentima zakazivanje termina, rezervaciju stola ili prijavu za tečaj – izravno online, u bilo kojem trenutku. Za razliku od gotovog softvera za rezervacije koji zaključava korisne značajke iza skupih planova – ili vam naplaćuje stvari koje nikada nećete koristiti – prilagođeno rješenje izgrađeno je oko vaših točnih poslovnih potreba. Vaših usluga, vašeg brenda, vašeg tijeka rada i samo značajki koje su vam zapravo važne.

S AI Builderom možete izraditi točno ono što vam treba – jednostavnu stranicu za rezervaciju termina za vaš salon, sustav rezervacija za vaš restoran, web stranicu za rezervaciju tečajeva za vaš fitness studio ili stranicu za registraciju događaja za vašu sljedeću radionicu. Ništa više i ništa manje.

Svaka tvrtka koja prima termine ili rezervacije – saloni, terapeuti, treneri, konzultanti, restorani, fitness studiji, organizatori događaja, agenti za nekretnine i još mnogo toga. Ako se vaše poslovanje oslanja na rezervacije, AI Builder može izraditi prilagođeno rješenje koje odgovara vašem načinu rada.

Uopće ne. Horizons koristi konverzacijski pristup izradi – često nazivan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite običnim jezikom i AI to izrađuje za vas u stvarnom vremenu.

Želite dodati e-mail za potvrdu? Samo pitajte. Trebate sinkronizirati s Google kalendarom? Opišite to. Želite promijeniti boju obrasca za rezervaciju? Recite Horizonsu i bit će gotovo za nekoliko sekundi.

Radi i na više od 80 jezika, tako da možete graditi vlastitim riječima – nije potreban tehnički vokabular. Ako ste novi u ovom konceptu, naš vodič za vibe kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati za početak.

Da – svaka rezervacija može pokrenuti trenutni e-mail za potvrdu vašem klijentu, tako da nije potrebno ručno praćenje i nema rizika od propuštenih termina.

Da. Jednostavno zatražite od AI Buildera da poveže vašu stranicu ili aplikaciju za rezervacije s Google kalendarom, Calendlyjem ili bilo kojim drugim alatom koji već koristite – zatim slijedite upute koje AI Builder pruža kako biste dobili svoj API ključ. Nakon što podijelite tražene podatke, AI Builder će se pobrinuti za ostalo.

Da, Horizons dolazi s integriranim pozadinskim sustavom koji vam omogućuje izradu web stranica i aplikacija za rezervacije s uključenom autentifikacijom korisnika i upravljanjem računima. To znači da se klijenti mogu prijaviti, pregledavati nadolazeće rezervacije i upravljati svojim terminima – bez da vam trebaju vanjski alati ili tehnička postavka.

Ažuriranje stranice ili aplikacije za rezervacije jednako je jednostavno kao i njezina izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s AI Builderom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva kodiranja Vibea, nije potreban programer.

A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, AI Builder vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.

Ovdje – samo kliknite "Počni besplatno". Nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše stranice ili aplikacije za rezervacije, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se išta odlučite.

Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.

Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni, tako da nema ništa više za postavljanje – samo kliknite objavi i vaša stranica ili aplikacija za rezervacije bit će dostupna.

Nestaje vam kredita? Možete nadopuniti račun u bilo kojem trenutku i pratiti potrošnju putem nadzorne ploče.

Hostinger nudi dva načina za izradu stranice za rezervacije – s AI Builder Vibe platformom za kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.

Hostinger Website Builder vam omogućuje da počnete s predloškom ili generirate web stranicu za rezervacije iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je izbor za sve kojima je potrebna čista, jednostavna web stranica za rezervacije koja se brzo pokreće.

Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput aplikacija za rezervacije s prijavama korisnika i funkcionalnošću članstva, zahvaljujući integriranom pozadinskom sustavu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.

Oba alata su napravljena za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko vam je fleksibilnosti potrebno.

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