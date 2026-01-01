Podijelite Hostinger AI Builder i zaradite do 150 USD

Zaradite 20 % iznosa koji vaš prijatelj plati za svoj prvi Hostinger Horizons plan (do 150 USD). Uz to, vaš prijatelj dobiva dodatnih 20 % popusta.
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Kako funkcionira

01

Podijelite svoju poveznicu za preporuku

Kopirajte svoju prilagođenu poveznicu izravno s Hostinger Horizonsa ili nadzorne ploče preporuka i podijelite je s prijateljima.
02

Pričekajte da prijatelj nadogradi plan

Osvojite nagrade kada vaši prijatelji kupe svoj prvi Hostinger AI Builder plan i koriste usluge 45+ dana.
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Uzmite svoju isplatu

Vaša zarada vam se šalje putem PayPala, bankovnog transfera ili stanja na Hostingeru.

Pomozite drugima da počnu graditi uz AI i budite nagrađeni

Koristite svoju poveznicu za preporuku bilo gdje

Koristite svoju poveznicu za preporuku bilo gdje

  • Pošaljite izravno prijatelju koji započinje projekt
  • Dodajte u svoj sadržaj ili biografije na društvenim mrežama
  • Objavite u svojim zajednicama ili grupnim chatovima
Vaša nagrada: 20 % provizije

Vaša nagrada: 20 % provizije

Zaradite nagrade kada vaši prijatelji kupe svoj prvi Hostinger Horizons plan i koriste ga više od 45 dana.

Hostinger Horizons program preporuka - FAQ

Svoju poveznicu za preporuke možete pronaći na jedan od sljedećih načina:

Ne postoji ograničenje koliko ljudi možete preporučiti putem Hostingerovog programa preporuka. Podijelite svoju poveznicu i promovirajte Hostinger Horizons onoliko prijatelja koliko želite.

Budući da je broj preporuka neograničen, vaša je zarada također neograničena. Zaradit ćete 20 % od svake prodaje koja ispunjava uvjete, a o vama ovisi koliko ćete prodaja ostvariti.

Dobijaju dodatnih 20% popusta za svoj prvi Hostinger AI Builder plan.

Nudimo 30-dnevno jamstvo povrata novca. To znači da novi korisnici imaju do 30 dana nakon kupnje da zatraže puni povrat novca.

Dodatnih 15 dana potrebno je za računovodstvene i administrativne svrhe.

Možete odabrati PayPal ili bankovni prijenos s nadzorne ploče za preporuke.

PayPal svakodnevno šalje sredstva korisnicima koji su dosegli 50 USD. Međutim, zbog automatizacije, uplatu možete primiti sljedeći dan.

Za bankovni prijenos morate prikupiti 200 USD. Zatim morate pričekati do posljednjeg četvrtka u mjesecu, kada se obrađuju svi bankovni prijenosi. Ako nakon tog dana ispunite uvjete za nagradu, ona će biti obrađena sljedeći mjesec.

Ovisno o pravilima vaše banke, bankovni prijenosi mogu imati dodatne naknade i tečajne razlike, što bi moglo smanjiti iznos nagrade. Kako biste izbjegli te troškove, možda biste trebali koristiti PayPal.

Na nadzornoj ploči preporuka pronaći ćete odjeljak Moje nagrade. Ovdje možete pratiti svoje preporuke i pregledati isplaćene provizije i one na čekanju.

Preporučite i zaradite do 150 USD

Zaradite 20% iznosa koji vaš prijatelj plati za svoj prvi Hostinger AI Builder plan (do 150 USD).

Preporučite sada

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