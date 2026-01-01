Možete odabrati PayPal ili bankovni prijenos s nadzorne ploče za preporuke.

PayPal svakodnevno šalje sredstva korisnicima koji su dosegli 50 USD. Međutim, zbog automatizacije, uplatu možete primiti sljedeći dan.

Za bankovni prijenos morate prikupiti 200 USD. Zatim morate pričekati do posljednjeg četvrtka u mjesecu, kada se obrađuju svi bankovni prijenosi. Ako nakon tog dana ispunite uvjete za nagradu, ona će biti obrađena sljedeći mjesec.

Ovisno o pravilima vaše banke, bankovni prijenosi mogu imati dodatne naknade i tečajne razlike, što bi moglo smanjiti iznos nagrade. Kako biste izbjegli te troškove, možda biste trebali koristiti PayPal.