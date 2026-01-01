Kako funkcionira
Podijelite svoju poveznicu za preporuku
Pričekajte da prijatelj nadogradi plan
Uzmite svoju isplatu
Pomozite drugima da počnu graditi uz AI i budite nagrađeni
Koristite svoju poveznicu za preporuku bilo gdje
- Pošaljite izravno prijatelju koji započinje projekt
- Dodajte u svoj sadržaj ili biografije na društvenim mrežama
- Objavite u svojim zajednicama ili grupnim chatovima
Vaša nagrada: 20 % provizije
Hostinger Horizons program preporuka - FAQ
Gdje mogu dobiti svoju poveznicu za preporuku?
Svoju poveznicu za preporuke možete pronaći na jedan od sljedećih načina:
- na nadzornoj ploči za preporuke
- na platformi Hostinger Horizons — samo kliknite ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu i odaberite "Preporuči"
Koliko ljudi mogu preporučiti?
Ne postoji ograničenje koliko ljudi možete preporučiti putem Hostingerovog programa preporuka. Podijelite svoju poveznicu i promovirajte Hostinger Horizons onoliko prijatelja koliko želite.
Koliko mogu zaraditi?
Budući da je broj preporuka neograničen, vaša je zarada također neograničena. Zaradit ćete 20 % od svake prodaje koja ispunjava uvjete, a o vama ovisi koliko ćete prodaja ostvariti.
Što dobiva moj prijatelj?
Dobijaju dodatnih 20% popusta za svoj prvi Hostinger AI Builder plan.
Zašto je potrebno 45 dana da dobijem nagradu?
Nudimo 30-dnevno jamstvo povrata novca. To znači da novi korisnici imaju do 30 dana nakon kupnje da zatraže puni povrat novca.Dodatnih 15 dana potrebno je za računovodstvene i administrativne svrhe.
Kako ću primiti zaradu?
Možete odabrati PayPal ili bankovni prijenos s nadzorne ploče za preporuke.PayPal svakodnevno šalje sredstva korisnicima koji su dosegli 50 USD. Međutim, zbog automatizacije, uplatu možete primiti sljedeći dan.Za bankovni prijenos morate prikupiti 200 USD. Zatim morate pričekati do posljednjeg četvrtka u mjesecu, kada se obrađuju svi bankovni prijenosi. Ako nakon tog dana ispunite uvjete za nagradu, ona će biti obrađena sljedeći mjesec.Ovisno o pravilima vaše banke, bankovni prijenosi mogu imati dodatne naknade i tečajne razlike, što bi moglo smanjiti iznos nagrade. Kako biste izbjegli te troškove, možda biste trebali koristiti PayPal.
Kako mogu provjeriti status svojih preporuka?
Na nadzornoj ploči preporuka pronaći ćete odjeljak Moje nagrade. Ovdje možete pratiti svoje preporuke i pregledati isplaćene provizije i one na čekanju.