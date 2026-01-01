Razvoj SaaS aplikacija postao je jednostavan

Pretvorite svoju ideju za mikro SaaS aplikaciju u živi proizvod s lakoćom koristeći Hostinger AI Builder platformu bez kodiranja.
Započnite besplatno

Nije potrebna kreditna kartica.

Razvoj SaaS aplikacija postao je jednostavan

Brže i lakše gradite uz Horizonsov SaaS alat za izradu bez kodiranja

Sve što vam je potrebno za izgradnju, pokretanje i rast vašeg SaaS-a.

Sveobuhvatni AI partner

Samo opišite svoju SaaS ideju, a AI će je izgraditi – od backend logike do dizajna – u potpuno funkcionalan proizvod spreman za pokretanje za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema tehničkog tima, nema čekanja.
Sveobuhvatni AI partner

Sve za objavu uživo

Hosting, domena, e-pošta i SEO optimizacija - sve uključeno. Nema odvojenih računa ili kompliciranog postavljanja.

Sve za objavu uživo

Ugrađeni backend

Ugrađene baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka – nisu potrebni vanjski alati – tako da vaš SaaS odmah radi kao pravi proizvod.

Ugrađeni backend

Monetizirajte od prvog dana

Ponudite više razina pretplate s jednostavnim nadogradnjama ili sniženjima plana. 0 % transakcijskih naknada i izvorna integracija sa Stripeom čine ponovni prihod jednostavnim.
Monetizirajte od prvog dana

Sveobuhvatni AI partner

Samo opišite svoju SaaS ideju, a AI će je izgraditi – od backend logike do dizajna – u potpuno funkcionalan proizvod spreman za pokretanje za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema tehničkog tima, nema čekanja.
Sveobuhvatni AI partner

Sve za objavu uživo

Hosting, domena, e-pošta i SEO optimizacija - sve uključeno. Nema odvojenih računa ili kompliciranog postavljanja.

Sve za objavu uživo

Ugrađeni backend

Ugrađene baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka – nisu potrebni vanjski alati – tako da vaš SaaS odmah radi kao pravi proizvod.

Ugrađeni backend

Monetizirajte od prvog dana

Ponudite više razina pretplate s jednostavnim nadogradnjama ili sniženjima plana. 0 % transakcijskih naknada i izvorna integracija sa Stripeom čine ponovni prihod jednostavnim.
Monetizirajte od prvog dana

SaaS rješenja koja možete izraditi — bez koda, samo vaša kreativnost

Otkrijte vrste SaaS proizvoda koje možete stvoriti uz Hostinger Horizons, od poslovnih alata do digitalnih usluga — sve vođeno jednostavnim uputama.
SaaS rješenja koja možete izraditi — bez koda, samo vaša kreativnost

Edukativni mikro SaaS

Izradite alate za učenje – mini-tečajeve, jezičnu praksu, certifikate – koji pomažu tutorima i malim timovima za obuku da isporučuju strukturirane lekcije i prate napredak bez potpunog LMS-a.Krenite s izradom
Pomozite tvrtkama upravljati potencijalnim klijentima, pratiti odnose s klijentima i sklopiti više poslova – izgradite potpuno prilagođeni CRM i ponudite ga kao pretplatu prodajnim timovima i agencijama.Krenite s izradom
Pomozite korisnicima stvarati opise, ideje za objave, hashtagove, dojavnike i sadržaj spreman za platformu iz jednostavnih naredbi.Krenite s izradom
Omogućite restoranima upravljanje rezervacijama, praćenje dostupnosti stolova i slanje e-pošte za potvrdu – izradite specijalizirani alat za rezervacije i ponudite ga ugostiteljskim objektima.Krenite s izradom
Izradite aplikacije za planiranje treninga, praćenje napretka, planiranje obroka i izazove koji održavaju korisnike dosljednima, dok trenerima i kreatorima daju način za pakiranje i prodaju programa.Krenite s izradom
Izgradite vlastitu podcast platformu – dijelite epizode, povećajte svoju publiku i naplaćujte premium ili ekskluzivni sadržaj putem pretplata.Krenite s izradom
Izgradi zatvorenu platformu gdje članovi plaćaju pristup ekskluzivnom sadržaju, tečajevima ili zajednici – postavite vlastite cijene, upravljajte pretplatama i povećajte svoj ponavljajući prihod.Krenite s izradom

Kako stvoriti SaaS aplikaciju

01

Definirajte ideju i ključne značajke

Razjasnite problem koji će vaša SaaS aplikacija riješiti i navedite bitne značajke za vaše korisnike.
02

Odaberite platformu i alate

Odaberite između ručnog kodiranja svoje SaaS aplikacije ili korištenja Hostinger Horizonsa za transformaciju vaših naredbi u potpuno funkcionalan SaaS proizvod bez ikakvog koda.
03

Objavite jednim klikom

Kliknite objavi i vaš SaaS je aktivan – hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni. Odmah počnite s uključivanjem svojih prvih korisnika.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Želite li detaljniji pregled?

Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Što je saaS

Što je saaS

Tutorial
Kako napraviti SaaS proizvod

Kako napraviti SaaS proizvod

Tutorial
Mikro SaaS ideje

Mikro SaaS ideje

Tutorial
Video

Više načina za zaradu uz Horizons

Prodajte online

Dobijte rezervacije

Izgradite prilagođene AI alate

Izradite predložak, zaradite proviziju

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

Započnite besplatno

Nije potrebna kreditna kartica.

Razvoj SaaS aplikacija - FAQ

Razvoj SaaS (softver kao usluga) aplikacija uključuje stvaranje alata ili usluga temeljenih na oblaku kojima korisnici pristupaju putem web preglednika, obično na temelju pretplate. Za razliku od tradicionalnog softvera, SaaS aplikacije ne zahtijevaju preuzimanje ili instalaciju - sve se pokreće online.

Želite li istražiti mogućnosti prilagođene startupima? Pogledajte naš popis SaaS ideja za inspiraciju.

Ne — i s Horizonsom ne morate učiti HTML, CSS ili bilo koji okvir. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji — često nazvan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite da vaša SaaS aplikacija radi jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to gradi za vas u stvarnom vremenu. Želite li dodati novu značajku? Samo pitajte. Trebate li promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vibe vodič za kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.

Za inspiraciju istražite neke od naših omiljenih micro SaaS primjera.

Troškovi variraju ovisno o vašem pristupu. Samostalno kodiranje košta vremena, ali manje novca; zapošljavanje programera može biti skupo. Korištenje SaaS alata za izradu bez kodiranja poput Hostinger Horizonsa je pristupačno, s pristupačnim planovima koji počinju od 2,99 €/mj i omogućuju vam izradu, testiranje i pokretanje SaaS proizvoda bez velikih početnih ulaganja.

Možete početi besplatno - nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka - jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše SaaS aplikacije, da je vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete.

Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni - samo kliknite objavi i vaš SaaS će biti dostupan.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju potrošnju putem nadzorne ploče.

SaaS aplikacije možete unovčiti putem mjesečnih pretplata, višeslojnih premium planova, kupnji unutar aplikacije ili oglasa. Hostinger AI Builder integrira se s platnim sustavima poput Stripea, što olakšava postavljanje naplate.

Učinkovit SaaS marketing uključuje SEO, kampanje na društvenim mrežama, plaćene oglase, e-mail marketing i partnerstva s influencerima. Ključno je identificirati vašu ciljnu publiku i pozicionirati vrijednost vaše aplikacije.

Saznajte više u našem vodiču za SaaS marketing.

Mikro SaaS je visoko specijalizirana SaaS aplikacija koja služi uskoj niši, a često je gradi i vodi mali tim ili čak samostalni osnivač. Ove web stranice se brže pokreću i lakše je njima upravljati.

Želite li saznati više? Pogledajte naš vodič za mikro SaaS.

Održavanje uključuje redovito ažuriranje vaše aplikacije, ispravljanje grešaka, poboljšanje sigurnosti i dodavanje novih značajki. Hostinger AI Builder pojednostavljuje to objedinjavanjem ažuriranja, hostinga i praćenja u jednu besprijekornu platformu.

Testiranje vam pomaže u otkrivanju grešaka i osigurava da vaša SaaS aplikacija radi na svim uređajima. Možete ručno testirati značajke ili koristiti automatizirane alate za testiranje. Hostinger Horizons vam omogućuje pregled i testiranje u sandbox okruženju prije objavljivanja.

SaaS sigurnost uključuje zaštitu korisničkih podataka, provođenje snažne autentifikacije, primjenu SSL-a i redovito praćenje ranjivosti. Hostinger Horizons brine se za ključne sigurnosne značajke odmah po instalaciji, pomažući vam da objavite aplikaciju puni samopouzdanja.

Tradicionalno, implementacija i hosting zahtijevaju postavljanje poslužitelja, konfiguriranje okruženja i upravljanje domenama. S Hostinger AI Builderom sve je integrirano - gradite i pokrećete na jednom mjestu, uključujući hosting, prilagođene domene i SSL.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.