Razvoj SaaS aplikacija postao je jednostavan
Brže i lakše gradite uz Horizonsov SaaS alat za izradu bez kodiranja
Sveobuhvatni AI partner
Sve za objavu uživo
Hosting, domena, e-pošta i SEO optimizacija - sve uključeno. Nema odvojenih računa ili kompliciranog postavljanja.
Ugrađeni backend
Ugrađene baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka – nisu potrebni vanjski alati – tako da vaš SaaS odmah radi kao pravi proizvod.
Monetizirajte od prvog dana
Sveobuhvatni AI partner
Sve za objavu uživo
Hosting, domena, e-pošta i SEO optimizacija - sve uključeno. Nema odvojenih računa ili kompliciranog postavljanja.
Ugrađeni backend
Ugrađene baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka – nisu potrebni vanjski alati – tako da vaš SaaS odmah radi kao pravi proizvod.
Monetizirajte od prvog dana
SaaS rješenja koja možete izraditi — bez koda, samo vaša kreativnost
Edukativni mikro SaaS
CRM web aplikacija
Generator objava društvenih mreža
Web aplikacija za rezervaciju restorana
Mikro SaaS za fitness
Web aplikacija za podcaste
Web stranica za članstvo
Kako stvoriti SaaS aplikaciju
Definirajte ideju i ključne značajke
Odaberite platformu i alate
Objavite jednim klikom
Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.
Unaprijed izrađeni predlošci
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Više načina za zaradu uz Horizons
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Razvoj SaaS aplikacija - FAQ
Što je razvoj SaaS aplikacija?
Razvoj SaaS (softver kao usluga) aplikacija uključuje stvaranje alata ili usluga temeljenih na oblaku kojima korisnici pristupaju putem web preglednika, obično na temelju pretplate. Za razliku od tradicionalnog softvera, SaaS aplikacije ne zahtijevaju preuzimanje ili instalaciju - sve se pokreće online.
Želite li istražiti mogućnosti prilagođene startupima? Pogledajte naš popis SaaS ideja za inspiraciju.
Trebam li znati programirati za izradu SaaS aplikacije?
Ne — i s Horizonsom ne morate učiti HTML, CSS ili bilo koji okvir. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji — često nazvan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite da vaša SaaS aplikacija radi jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to gradi za vas u stvarnom vremenu. Želite li dodati novu značajku? Samo pitajte. Trebate li promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vibe vodič za kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.
Za inspiraciju istražite neke od naših omiljenih micro SaaS primjera.
Koja je cijena za izradu SaaS aplikacije?
Troškovi variraju ovisno o vašem pristupu. Samostalno kodiranje košta vremena, ali manje novca; zapošljavanje programera može biti skupo. Korištenje SaaS alata za izradu bez kodiranja poput Hostinger Horizonsa je pristupačno, s pristupačnim planovima koji počinju od 2,99 €/mj i omogućuju vam izradu, testiranje i pokretanje SaaS proizvoda bez velikih početnih ulaganja.
Možete početi besplatno - nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka - jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše SaaS aplikacije, da je vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete.
Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni - samo kliknite objavi i vaš SaaS će biti dostupan.
Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju potrošnju putem nadzorne ploče.
Kako mogu unovčiti svoju SaaS aplikaciju?
SaaS aplikacije možete unovčiti putem mjesečnih pretplata, višeslojnih premium planova, kupnji unutar aplikacije ili oglasa. Hostinger AI Builder integrira se s platnim sustavima poput Stripea, što olakšava postavljanje naplate.
Kako mogu plasirati svoju SaaS aplikaciju na tržište?
Učinkovit SaaS marketing uključuje SEO, kampanje na društvenim mrežama, plaćene oglase, e-mail marketing i partnerstva s influencerima. Ključno je identificirati vašu ciljnu publiku i pozicionirati vrijednost vaše aplikacije.
Saznajte više u našem vodiču za SaaS marketing.
Koja je razlika između SaaSa i mikro SaaSa?
Mikro SaaS je visoko specijalizirana SaaS aplikacija koja služi uskoj niši, a često je gradi i vodi mali tim ili čak samostalni osnivač. Ove web stranice se brže pokreću i lakše je njima upravljati.
Želite li saznati više? Pogledajte naš vodič za mikro SaaS.
Kako održavati SaaS aplikaciju?
Održavanje uključuje redovito ažuriranje vaše aplikacije, ispravljanje grešaka, poboljšanje sigurnosti i dodavanje novih značajki. Hostinger AI Builder pojednostavljuje to objedinjavanjem ažuriranja, hostinga i praćenja u jednu besprijekornu platformu.
Kako testirati SaaS aplikaciju?
Testiranje vam pomaže u otkrivanju grešaka i osigurava da vaša SaaS aplikacija radi na svim uređajima. Možete ručno testirati značajke ili koristiti automatizirane alate za testiranje. Hostinger Horizons vam omogućuje pregled i testiranje u sandbox okruženju prije objavljivanja.
Kako mogu osigurati SaaS aplikaciju?
SaaS sigurnost uključuje zaštitu korisničkih podataka, provođenje snažne autentifikacije, primjenu SSL-a i redovito praćenje ranjivosti. Hostinger Horizons brine se za ključne sigurnosne značajke odmah po instalaciji, pomažući vam da objavite aplikaciju puni samopouzdanja.
Što s implementacijom SaaS aplikacije?
Tradicionalno, implementacija i hosting zahtijevaju postavljanje poslužitelja, konfiguriranje okruženja i upravljanje domenama. S Hostinger AI Builderom sve je integrirano - gradite i pokrećete na jednom mjestu, uključujući hosting, prilagođene domene i SSL.