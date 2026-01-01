Ne — i s Horizonsom ne morate učiti HTML, CSS ili bilo koji okvir. Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji — često nazvan vibe kodiranje. Jednostavno opišete što želite da vaša SaaS aplikacija radi jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to gradi za vas u stvarnom vremenu. Želite li dodati novu značajku? Samo pitajte. Trebate li promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vibe vodič za kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.

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