Predstavite svoj rad putem web stranice ili aplikacije za predstavljanje

Možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše web stranice ili aplikacije za prezentaciju, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta odlučite.



Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše web stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.



Kada budete spremni za objavljivanje, plaćeni planovi počinju od 2,99 €/mj i uključuju hosting i domenu – tako da nema ničega više za postavljanje. Samo kliknite objavi i vaša prezentacija će biti dostupna.



Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.