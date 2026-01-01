Predstavite svoj rad putem web stranice ili aplikacije za predstavljanje
Sve što vam je potrebno za sjajan prvi dojam
Stavite svoj rad na internet u tren oka
Sve za poticanje rasta
Neka vas pronađu pravi klijenti
Prikupite potencijalne klijente i upite klijenata
Vaša online prisutnost, stvorena po vašoj mjeri
Poslovna web stranica
Interaktivni klijentski portal
Online portfelj
Web stranica osobnog brenda
Kako izraditi prezentacijsku web stranicu ili aplikaciju uz AI
Opišite svoju ideju
Prilagodite i testirajte
Objavite jednim klikom
Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.
Unaprijed izrađeni predlošci
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Poslovni izlog web stranica i aplikacija - FAQ
Što je web stranica za prezentaciju poslovanja?
Web stranica za prezentaciju poslovanja vaša je profesionalna online prisutnost – mjesto gdje potencijalni klijenti mogu otkriti tko ste, istražiti vaš rad i odlučiti vas kontaktirati. Izvrsna prezentacija obično uključuje galeriju portfelja ili stranice projekata, stranice usluga, studije slučaja, svjedočanstva klijenata i jasan način za rezerviranje poziva ili kontaktiranje – točna kombinacija ovisi o vrsti vašeg poslovanja. Za razliku od osnovne web stranice, dizajnirana je da ostavi snažan prvi dojam i posjetitelje pretvori u klijente. Pomoću AI Buildera možete izraditi stranicu koja uključuje točno ono što vam treba – samo to opišite, a AI će se pobrinuti za ostalo.
Tko može izraditi web stranicu ili aplikaciju za prezentaciju pomoću AI Buildera?
Svatko tko želi izgledati profesionalno online i pridobiti više klijenata – freelanceri, umjetnici, konzultanti, treneri, agencije, vlasnici malih poduzeća i ostali. Ako vašem poslovanju treba profesionalna online prisutnost, Horizons može izgraditi izlog koji odgovara vašem načinu rada.
Kako mogu izraditi web stranicu za predstavljanje bez tehničkog znanja?
Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibe kodiranjem. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to izrađuje za vas u stvarnom vremenu.
Želite li dodati galeriju portfelja? Samo pitajte. Trebate kontakt obrazac? Opišite ga. Želite li promijeniti dizajn kako bi odgovarao bojama vašeg brenda? Recite Horizonsu i sve je gotovo za nekoliko sekundi.
Radi i na više od 80 jezika, tako da možete graditi vlastitim riječima – nije potreban tehnički vokabular. Ako ste novi u konceptu, naš vodič za vibe kodiranje vodi vas kroz sve što trebate znati za početak.
Mogu li stvoriti klijentski portal pomoću AI Buildera?
Da – i tu se Horizons zaista ističe. Zahvaljujući svom integriranom backendu, možete izraditi potpuno prilagođen portal za klijente s prijavama korisnika, dijeljenjem datoteka, ažuriranjima projekata i još mnogo toga – sve pod vlastitim brendom. Vaši klijenti dobivaju profesionalan, namjenski prostor za praćenje, a vi dobivate potpunu kontrolu nad onim što vide i rade.
Hoće li se moja web stranica za predstavljanje pojaviti na Googleu?
Da, vaša web stranica za prezentaciju dolazi s ugrađenom SEO optimizacijom koja se automatski obrađuje od prvog dana. Ključne tehničke datoteke poput sitemap.xml, robots.txt i llms.txt generiraju se automatski za vas, tako da tražilice i AI alati poput ChatGPT-a i Perplexityja mogu razumjeti vaš sadržaj - bez ikakvog tehničkog postavljanja s vaše strane.
Također možete povezati marketinške integracije kako biste promovirali svoju prezentaciju i dosegli nove klijente putem najvažnijih kanala.
Što ako trebam napraviti promjene kada mi posao naraste?
Ažuriranje vaše prezentacijske web stranice ili aplikacije jednako je jednostavno kao i njezina izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer.
A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, Horizons vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.
Koja je cijena za izradu web stranice ili aplikacije za predstavljanje s Horizonsom?
Možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše web stranice ili aplikacije za prezentaciju, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta odlučite.
Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše web stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.
Kada budete spremni za objavljivanje, plaćeni planovi počinju od 2,99 €/mj i uključuju hosting i domenu – tako da nema ničega više za postavljanje. Samo kliknite objavi i vaša prezentacija će biti dostupna.
Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.
Koja je razlika između Horizonsa i Hostinger alata za izradu web stranica za poslovnu prezentaciju?
Hostinger nudi dva načina za izradu web stranice za poslovne prezentacije – s Horizonsovom platformom za Vibe kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.
Hostinger alat za izradu web stranica omogućuje vam da počnete s predloškom ili generirate poslovnu web stranicu iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je za sve kojima je potrebna čista, jednostavna web stranica poslovnog portfelja koja se brzo pokreće.
Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput klijentskih portala s prijavama korisnika i funkcionalnošću članstva, zahvaljujući integriranom pozadinskom sustavu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.
Oba alata su napravljena za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko vam je fleksibilnosti potrebno.