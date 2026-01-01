Predstavite svoj rad putem web stranice ili aplikacije za predstavljanje

Od portfelja do interaktivnih klijentskih portala – izgradite profesionalnu online prisutnost koja ostavlja snažan prvi dojam, predstavlja vaš rad i pretvara posjetitelje u klijente.
Započnite besplatno

Plaćeni planovi od samo 2,99 €/mj

Predstavite svoj rad putem web stranice ili aplikacije za predstavljanje

Sve što vam je potrebno za sjajan prvi dojam

Izgradite, pokrenite i proširite svoju online prisutnost – sve na jednom mjestu, bez potrebnog tehničkog znanja.

Stavite svoj rad na internet u tren oka

Izradite profesionalnu prezentacijsku stranicu ili web aplikaciju koja izgleda sjajno na bilo kojem uređaju – samo razgovarajte s umjetnom inteligencijom ili odaberite predložak da biste započeli za nekoliko minuta.

Sve za poticanje rasta

Hosting, domena i e-mail – sve je uključeno. Jednostavno postavljanje za marketinške i alate za plaćanje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i još mnogo toga.

Neka vas pronađu pravi klijenti

Koristite marketinške integracije kako biste dosegli nove klijente putem najvažnijih kanala.

Prikupite potencijalne klijente i upite klijenata

Dodajte prilagođeni obrazac za kontakt na svoju web stranicu za predstavljanje i pretvorite posjetitelje u potencijalne klijente – svaki upit stiže izravno u vašu pristiglu poštu, spreman za daljnje postupanje.
Sve što vam je potrebno za sjajan prvi dojam

Vaša online prisutnost, stvorena po vašoj mjeri

Istražite neke popularne primjere web stranica i aplikacija za prezentaciju kako biste dobili ideje ili odmah upotrijebite gotovu naredbu i počnite graditi u par sekundi.
Vaša online prisutnost, stvorena po vašoj mjeri

Poslovna web stranica

Stvorite profesionalnu online prisutnost koja ističe vaše usluge, priča vašu priču i pretvara posjetitelje u klijente.Krenite s izradom
Omogućite svojim klijentima brendirani prostor za pregled ažuriranja projekata, dijeljenje datoteka kako bi ostali u toku – sve na jednom mjestu.Krenite s izradom
Lijepo prikažite svoj rad i neka vaši projekti govore sami za sebe – bez potrebe za dizajnerom ili programerom.Krenite s izradom
Izgradite online dom za svoju stručnost – podijelite svoju priču, predstavite svoj rad i proširite svoju publiku.Krenite s izradom

Kako izraditi prezentacijsku web stranicu ili aplikaciju uz AI

01

Opišite svoju ideju

Opišite web stranicu ili aplikaciju za predstavljanje koju imate na umu i gledajte kako oživljava – ili odaberite predložak za još brži početak.
02

Prilagodite i testirajte

Doradite svoj dizajn razgovarajući s AI-jem – dodajte svoj rad, podesite svaki detalj dok ne bude savršeno i pregledajte ga uživo prije nego što objavite.
03

Objavite jednim klikom

Jednim klikom vaša je prezentacija online – spremna zadiviti klijente i osvojiti nove poslove, bez potrebe za tehničkim postavljanjem.

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Tutorial
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

Tutorial
Video
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Tutorial
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni ste predstaviti svoje poslovanje online?

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Nije potrebna kreditna kartica

Poslovni izlog web stranica i aplikacija - FAQ

Web stranica za prezentaciju poslovanja vaša je profesionalna online prisutnost – mjesto gdje potencijalni klijenti mogu otkriti tko ste, istražiti vaš rad i odlučiti vas kontaktirati. Izvrsna prezentacija obično uključuje galeriju portfelja ili stranice projekata, stranice usluga, studije slučaja, svjedočanstva klijenata i jasan način za rezerviranje poziva ili kontaktiranje – točna kombinacija ovisi o vrsti vašeg poslovanja. Za razliku od osnovne web stranice, dizajnirana je da ostavi snažan prvi dojam i posjetitelje pretvori u klijente. Pomoću AI Buildera možete izraditi stranicu koja uključuje točno ono što vam treba – samo to opišite, a AI će se pobrinuti za ostalo.

Svatko tko želi izgledati profesionalno online i pridobiti više klijenata – freelanceri, umjetnici, konzultanti, treneri, agencije, vlasnici malih poduzeća i ostali. Ako vašem poslovanju treba profesionalna online prisutnost, Horizons može izgraditi izlog koji odgovara vašem načinu rada.

Horizons koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibe kodiranjem. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a umjetna inteligencija to izrađuje za vas u stvarnom vremenu.

Želite li dodati galeriju portfelja? Samo pitajte. Trebate kontakt obrazac? Opišite ga. Želite li promijeniti dizajn kako bi odgovarao bojama vašeg brenda? Recite Horizonsu i sve je gotovo za nekoliko sekundi.

Radi i na više od 80 jezika, tako da možete graditi vlastitim riječima – nije potreban tehnički vokabular. Ako ste novi u konceptu, naš vodič za vibe kodiranje vodi vas kroz sve što trebate znati za početak.

Da – i tu se Horizons zaista ističe. Zahvaljujući svom integriranom backendu, možete izraditi potpuno prilagođen portal za klijente s prijavama korisnika, dijeljenjem datoteka, ažuriranjima projekata i još mnogo toga – sve pod vlastitim brendom. Vaši klijenti dobivaju profesionalan, namjenski prostor za praćenje, a vi dobivate potpunu kontrolu nad onim što vide i rade.

Da, vaša web stranica za prezentaciju dolazi s ugrađenom SEO optimizacijom koja se automatski obrađuje od prvog dana. Ključne tehničke datoteke poput sitemap.xml, robots.txt i llms.txt generiraju se automatski za vas, tako da tražilice i AI alati poput ChatGPT-a i Perplexityja mogu razumjeti vaš sadržaj - bez ikakvog tehničkog postavljanja s vaše strane.

Također možete povezati marketinške integracije kako biste promovirali svoju prezentaciju i dosegli nove klijente putem najvažnijih kanala.

Ažuriranje vaše prezentacijske web stranice ili aplikacije jednako je jednostavno kao i njezina izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer.

A ako imate tehničku pozadinu ili želite dalje skalirati, Horizons vam daje puni pristup kodu – tako da ga možete proširiti koliko god vam je potrebno.

Možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opis vaše web stranice ili aplikacije za prezentaciju, da vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta odlučite.

Vrijedi znati: AI krediti se također koriste za napajanje bilo kojih AI značajki unutar vaše web stranice ili aplikacije – poput chatbota ili pametnog pretraživanja – ali samo kada vaši korisnici stvarno komuniciraju s njima.

Kada budete spremni za objavljivanje, plaćeni planovi počinju od 2,99 €/mj i uključuju hosting i domenu – tako da nema ničega više za postavljanje. Samo kliknite objavi i vaša prezentacija će biti dostupna.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.

Hostinger nudi dva načina za izradu web stranice za poslovne prezentacije – s Horizonsovom platformom za Vibe kodiranje i Hostingerovim alatom za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" – a razlika je već u nazivu.

Hostinger alat za izradu web stranica omogućuje vam da počnete s predloškom ili generirate poslovnu web stranicu iz opisa, a zatim je prilagodite povlačenjem i ispuštanjem unaprijed izrađenih elemenata. Izvrstan je za sve kojima je potrebna čista, jednostavna web stranica poslovnog portfelja koja se brzo pokreće.

Horizons koristi konverzacijski pristup – razgovarate s umjetnom inteligencijom, a ona primjenjuje promjene u stvarnom vremenu, dajući vam puno više slobode prilagodbe. Također vam omogućuje izradu naprednijih projekata, poput klijentskih portala s prijavama korisnika i funkcionalnošću članstva, zahvaljujući integriranom pozadinskom sustavu. A za one koji to žele, dostupan je i potpuni pristup kodu.

Oba alata su napravljena za ljude bez tehničkog znanja – razlika se svodi na to kako volite graditi i koliko vam je fleksibilnosti potrebno.

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