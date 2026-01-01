AI alat za izradu aplikacija koji ideje pretvara u aplikacije

Izrađujte i pokrenite interaktivne web aplikacije koristeći samo svoje riječi pomoću AI alata za izradu aplikacija, bez kodiranja.
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AI alat za izradu aplikacija koji ideje pretvara u aplikacije

Kako izraditi aplikaciju uz AI

01

Definirajte ideju i ključne značajke

Započnite identificiranjem ključnog problema koji će vaša web aplikacija riješiti i navođenjem značajki koje su joj potrebne.
02

Opišite svoju ideju ili odaberite predložak

Samo recite umjetnoj inteligenciji svoju ideju i gledajte kako oživljava - ili odaberite predložak za brži početak.
03

Izradite, testirajte i objavite

Postavite svoju aplikaciju, pokrenite testove i kada bude spremna, objavite je online - s AI Builderom to možete učiniti jednim klikom.
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Trebate ideje za web aplikacije bez kodiranja?

Istražite stvarne primjere web aplikacija koje možete razviti uz Hostinger Horizons, od osobnih projekata do poslovnih alata — sve ih pokreće AI, a stvorene su jednostavnim naredbama.
Trebate ideje za web aplikacije bez kodiranja?

CRM web aplikacija

Organizirajte i upravljajte kontaktima bez napora. Ojačajte odnose bilježenjem sastanaka i detalja.Krenite s izradom
Jednostavno pratite troškove oglašavanja i uspješnost kampanje na svim platformama, držeći ukupne troškove pod kontrolom.Krenite s izradom
Omogućite kupcima pregledavanje jelovnika, rezerviranje stolova i određivanje prehrambenih preferencija na jednom mjestu.Krenite s izradom
Brzo prikupite uvide i mišljenja korisnika kako biste poboljšali proizvode i usluge.Krenite s izradom
Izradite i pošaljite profesionalne, prilagodljive fakture koje će vašem poslovanju dati uglađen izgled u tren oka.Krenite s izradom
Pomozite korisnicima da kreiraju izvanredne životopise uz pomoć vođenih koraka i prijedloga sadržaja temeljenih na umjetnoj inteligenciji.Krenite s izradom
Dijelite, organizirajte i streamajte epizode podcasta na elegantnoj i jednostavnoj platformi.Krenite s izradom

Gradite brže, pametnije i lakše uz Hostinger alat za izradu AI aplikacija bez koda

Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija

Od koda i dizajna do sadržaja i SEO-a – neka Hostinger AI Builder obavi sve. Povežite Stripe i integrirani backend kako biste pokrenuli prave, funkcionalne web aplikacije – nisu potrebne tehničke vještine.

Napravljen za brzinu, bez muke

Samo opišite svoju ideju i pustite da je umjetna inteligencija oživi – brzo i spremno za objavu. Radi na više od 80 jezika, tako da možete pisati vlastitim riječima.

Brzo pokretanje, još brži rast

Objavite jednim klikom uz siguran i brz hosting, prilagođenu domenu, poslovnu e-poštu i još mnogo toga – sve na jednom mjestu. Nema potrebe za rješenjima trećih strana.

Pokretano vrhunskom tehnologijom

Horizons koristi provjerene LLM-ove i najsuvremenije alate kako bi pružio visokokvalitetan kod, tekst i dizajn za vaše najsmjelije ideje za web aplikacije.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

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Nije potrebna kreditna kartica.

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Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka pretvoriti iz početnika u profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

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Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

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Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

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AI alat za izradu aplikacija - FAQ

Evo odgovora na neka od najčešćih pitanja koja dobivamo o izradi web aplikacija.

AI alat za izradu aplikacija je alat koji vam omogućuje izradu aplikacija ili web stranica koristeći umjetnu inteligenciju umjesto tradicionalnog kodiranja. Opišete što želite izraditi, a AI generira strukturu, logiku i sučelje aplikacije za vas — čineći izradu aplikacija dostupnom korisnicima bez tehničkog znanja.

Da. Ne trebate iskustvo kodiranja za izradu web aplikacije. Dok tradicionalni razvoj zahtijeva učenje jezika poput HTML-a, CSS-a ili JavaScripta — i okvira kao što su Node.js ili Django — alati bez kodiranja i AI alati poput Hostinger Horizonsa omogućuju vam da opišete svoju ideju vlastitim riječima i odmah generirate funkcionalnu web aplikaciju — bez pisanja koda.

Saznajte više u našem vodiču o tome kako napraviti web aplikaciju.

Da. Idealna je opcija za startupe, poduzetnike i timove koji žele brzo potvrditi ideje. Možete stvarati i iterirati web aplikaciju bez angažiranja programera, što olakšava testiranje MVP-ova i prikupljanje povratnih informacija u ranoj fazi.

Troškovi razvoja web aplikacija mogu se uvelike razlikovati. Izrada aplikacije samostalno može biti povoljna, ali zahtijeva vrijeme i tehničke vještine, dok angažiranje razvojnog tima može koštati tisuće dolara.

Korištenje platforme bez kodiranja poput Hostinger Horizonsa pristupačna je i povoljna opcija. Planovi su pristupačni, a cijene se kreću od 2,99 €/mj. Omogućuju vam razvoj i pokretanje aplikacija bez velikih početnih ulaganja.

Za detaljan pregled, pogledajte cijene web aplikacija.

Od ideje do aplikacije možete doći za nekoliko minuta. Nakon što opišete svoju ideju za aplikaciju, umjetna inteligencija gotovo trenutno stvara potpuno funkcionalnu web aplikaciju. Odatle možete doraditi značajke, prilagoditi izgled i testirati svoju aplikaciju prije pokretanja.

Za kodiranje će vam trebati uređivač koda (poput Visual Studio Codea), kontrola verzija (poput GitHuba) i alati za implementaciju. S alatom za izradu aplikacija bez koda poput Hostinger AI Buildera, potrebna vam je samo jedna platforma - ona se bavi izradom, hostingom i implementacijom aplikacija u jednom besprijekornom toku.

Možete izraditi širok raspon web aplikacija, uključujući interne alate, nadzorne ploče, MVP-ove, poslovne aplikacije, sustave za rezervacije, SaaS i interaktivne web aplikacije.

Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija dizajniran je za razvoj aplikacija na webu, a ne za izvorne mobilne aplikacije.

Prije objave, možete pregledati i testirati svoju web aplikaciju kako biste bili sigurni da sve radi kako treba. S Hostinger Horizonsom, možete testirati svoju aplikaciju u sandbox okruženju i brzo riješiti probleme tražeći od AI-ja da napravi prilagodbe — nije potrebno kodiranje niti ručno otklanjanje pogrešaka.

Kada sve bude izgledalo kako treba, objavite svoju web aplikaciju online odmah jednim klikom. Hosting je ugrađen, tako da nema potrebe za postavljanjem implementacije.

Za više detalja, istražite naš vodič za testiranje web aplikacija.

Da, možete nastaviti uređivati ​​svoju web aplikaciju ili web stranicu nakon što ju je AI generirao. Ako želite uređivati ​​samo tekst i kod, nisu potrebni krediti za poruke i to možete učiniti izravno.

Također možete koristiti Hostinger AI Builder za unos promjena i generiranje potpuno novih verzija svoje aplikacije ili web stranice, sve dok imate dovoljno kredita za poruke. Jednostavno opišite koje promjene želite napraviti u poruci našem AI alatu za izradu web aplikacija.

Sigurnost web aplikacije uključuje postavljanje SSL certifikata, upravljanje dozvolama, zaštitu korisničkih podataka i praćenje prijetnji. Hostinger Horizons prema zadanim postavkama brine o bitnim sigurnosnim mjerama, ali možete pročitati više o najboljim praksama sigurnosti web aplikacija.

Održavanje web aplikacije znači njezino ažuriranje, sigurnost i nesmetan rad. To uključuje ispravljanje grešaka, ažuriranje softverskih komponenti i poboljšanje značajki tijekom vremena. Alati poput Hostinger AI Buildera pojednostavljuju održavanje objedinjavanjem ažuriranja i hostinga na jednoj platformi.

Postoji mnogo načina za zaradu od web aplikacije. Možete izravno naplaćivati korisnicima putem pretplata ili jednokratnih kupnji, prikazivati oglase, nuditi premium značajke (freemium model) ili prodavati pristup specijaliziranim alatima ili sadržaju. Hostinger Horizons integrira se s platnim sustavima, što olakšava postavljanje plaćenih značajki ili usluga.

Za više inspiracije pogledajte savjete o tome kako unovčiti web aplikaciju.

Web stranice prikazuju statički ili poludinamički sadržaj; web aplikacije nude interaktivne značajke poput korisničkih računa ili ažuriranja u stvarnom vremenu. Što je bolje ovisi o vašim ciljevima.

Pročitajte više u našoj usporedbi web aplikacije i web stranice.

Web aplikacije rade u preglednicima; mobilne aplikacije se preuzimaju na uređaje. Web aplikacije je lakše ažurirati i implementirati, dok mobilne aplikacije mogu ponuditi bolju integraciju s uređajima.

Pogledajte našu cjelovitu usporedbu web aplikacija i mobilnih aplikacija za prednosti i nedostatke.

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