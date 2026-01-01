AI alat za izradu aplikacija koji ideje pretvara u aplikacije
Kako izraditi aplikaciju uz AI
Definirajte ideju i ključne značajke
Opišite svoju ideju ili odaberite predložak
Izradite, testirajte i objavite
Trebate ideje za web aplikacije bez kodiranja?
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Web aplikacija za praćenje PPC proračuna
Web aplikacija za rezervaciju restorana
Web aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Web aplikacija za generiranje faktura
Web aplikacija za izradu životopisa
Web aplikacija za podcaste
Gradite brže, pametnije i lakše uz Hostinger alat za izradu AI aplikacija bez koda
Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija
Napravljen za brzinu, bez muke
Brzo pokretanje, još brži rast
Pokretano vrhunskom tehnologijom
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AI alat za izradu aplikacija - FAQ
Što je AI alat za izradu aplikacija?
AI alat za izradu aplikacija je alat koji vam omogućuje izradu aplikacija ili web stranica koristeći umjetnu inteligenciju umjesto tradicionalnog kodiranja. Opišete što želite izraditi, a AI generira strukturu, logiku i sučelje aplikacije za vas — čineći izradu aplikacija dostupnom korisnicima bez tehničkog znanja.
Mogu li napraviti web aplikaciju bez ikakvog programerskog iskustva?
Da. Ne trebate iskustvo kodiranja za izradu web aplikacije. Dok tradicionalni razvoj zahtijeva učenje jezika poput HTML-a, CSS-a ili JavaScripta — i okvira kao što su Node.js ili Django — alati bez kodiranja i AI alati poput Hostinger Horizonsa omogućuju vam da opišete svoju ideju vlastitim riječima i odmah generirate funkcionalnu web aplikaciju — bez pisanja koda.
Saznajte više u našem vodiču o tome kako napraviti web aplikaciju.
Je li Horizons AI alat za izradu aplikacija prikladan za startupe ili MVP-ove?
Da. Idealna je opcija za startupe, poduzetnike i timove koji žele brzo potvrditi ideje. Možete stvarati i iterirati web aplikaciju bez angažiranja programera, što olakšava testiranje MVP-ova i prikupljanje povratnih informacija u ranoj fazi.
Koja je cijena za izradu aplikacije?
Troškovi razvoja web aplikacija mogu se uvelike razlikovati. Izrada aplikacije samostalno može biti povoljna, ali zahtijeva vrijeme i tehničke vještine, dok angažiranje razvojnog tima može koštati tisuće dolara.
Korištenje platforme bez kodiranja poput Hostinger Horizonsa pristupačna je i povoljna opcija. Planovi su pristupačni, a cijene se kreću od 2,99 €/mj. Omogućuju vam razvoj i pokretanje aplikacija bez velikih početnih ulaganja.
Za detaljan pregled, pogledajte cijene web aplikacija.
Koliko brzo mogu izraditi aplikaciju koristeći AI?
Od ideje do aplikacije možete doći za nekoliko minuta. Nakon što opišete svoju ideju za aplikaciju, umjetna inteligencija gotovo trenutno stvara potpuno funkcionalnu web aplikaciju. Odatle možete doraditi značajke, prilagoditi izgled i testirati svoju aplikaciju prije pokretanja.
Koji su mi alati potrebni za izradu web aplikacije?
Za kodiranje će vam trebati uređivač koda (poput Visual Studio Codea), kontrola verzija (poput GitHuba) i alati za implementaciju. S alatom za izradu aplikacija bez koda poput Hostinger AI Buildera, potrebna vam je samo jedna platforma - ona se bavi izradom, hostingom i implementacijom aplikacija u jednom besprijekornom toku.
Koje vrste aplikacija mogu izraditi uz AI alat za izradu aplikacija bez kodiranja?
Možete izraditi širok raspon web aplikacija, uključujući interne alate, nadzorne ploče, MVP-ove, poslovne aplikacije, sustave za rezervacije, SaaS i interaktivne web aplikacije.
Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija dizajniran je za razvoj aplikacija na webu, a ne za izvorne mobilne aplikacije.
Kako testirati, otkloniti probleme i objaviti web aplikaciju?
Prije objave, možete pregledati i testirati svoju web aplikaciju kako biste bili sigurni da sve radi kako treba. S Hostinger Horizonsom, možete testirati svoju aplikaciju u sandbox okruženju i brzo riješiti probleme tražeći od AI-ja da napravi prilagodbe — nije potrebno kodiranje niti ručno otklanjanje pogrešaka.
Kada sve bude izgledalo kako treba, objavite svoju web aplikaciju online odmah jednim klikom. Hosting je ugrađen, tako da nema potrebe za postavljanjem implementacije.
Za više detalja, istražite naš vodič za testiranje web aplikacija.
Mogu li prilagoditi aplikaciju nakon što je AI generira?
Da, možete nastaviti uređivati svoju web aplikaciju ili web stranicu nakon što ju je AI generirao. Ako želite uređivati samo tekst i kod, nisu potrebni krediti za poruke i to možete učiniti izravno.
Također možete koristiti Hostinger AI Builder za unos promjena i generiranje potpuno novih verzija svoje aplikacije ili web stranice, sve dok imate dovoljno kredita za poruke. Jednostavno opišite koje promjene želite napraviti u poruci našem AI alatu za izradu web aplikacija.
Kako je moja web aplikacija zaštićena?
Sigurnost web aplikacije uključuje postavljanje SSL certifikata, upravljanje dozvolama, zaštitu korisničkih podataka i praćenje prijetnji. Hostinger Horizons prema zadanim postavkama brine o bitnim sigurnosnim mjerama, ali možete pročitati više o najboljim praksama sigurnosti web aplikacija.
Trebam li održavati svoju web aplikaciju nakon pokretanja?
Održavanje web aplikacije znači njezino ažuriranje, sigurnost i nesmetan rad. To uključuje ispravljanje grešaka, ažuriranje softverskih komponenti i poboljšanje značajki tijekom vremena. Alati poput Hostinger AI Buildera pojednostavljuju održavanje objedinjavanjem ažuriranja i hostinga na jednoj platformi.
Kako mogu unovčiti web aplikaciju?
Postoji mnogo načina za zaradu od web aplikacije. Možete izravno naplaćivati korisnicima putem pretplata ili jednokratnih kupnji, prikazivati oglase, nuditi premium značajke (freemium model) ili prodavati pristup specijaliziranim alatima ili sadržaju. Hostinger Horizons integrira se s platnim sustavima, što olakšava postavljanje plaćenih značajki ili usluga.
Za više inspiracije pogledajte savjete o tome kako unovčiti web aplikaciju.
Što je bolje: web aplikacija ili web stranica?
Web stranice prikazuju statički ili poludinamički sadržaj; web aplikacije nude interaktivne značajke poput korisničkih računa ili ažuriranja u stvarnom vremenu. Što je bolje ovisi o vašim ciljevima.
Pročitajte više u našoj usporedbi web aplikacije i web stranice.
Što je bolje: web aplikacija ili mobilna aplikacija?
Web aplikacije rade u preglednicima; mobilne aplikacije se preuzimaju na uređaje. Web aplikacije je lakše ažurirati i implementirati, dok mobilne aplikacije mogu ponuditi bolju integraciju s uređajima.
Pogledajte našu cjelovitu usporedbu web aplikacija i mobilnih aplikacija za prednosti i nedostatke.