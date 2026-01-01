Da. Ne trebate iskustvo kodiranja za izradu web aplikacije. Dok tradicionalni razvoj zahtijeva učenje jezika poput HTML-a, CSS-a ili JavaScripta — i okvira kao što su Node.js ili Django — alati bez kodiranja i AI alati poput Hostinger Horizonsa omogućuju vam da opišete svoju ideju vlastitim riječima i odmah generirate funkcionalnu web aplikaciju — bez pisanja koda.

Saznajte više u našem vodiču o tome kako napraviti web aplikaciju.