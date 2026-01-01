Prototip i MVP (minimalno održiv proizvod) često se miješaju, ali služe različitim svrhama.



Prototip se odnosi na vizualizaciju i validaciju – to je interaktivni pregled vaše ideje koji dijelite sa zainteresiranim stranama, investitorima ili korisnicima kako biste prikupili povratne informacije prije nego što se posvetite potpunom razvoju. Ne mora biti potpuno funkcionalan ili spreman za javnu upotrebu.



MVP je vaša prva prava, radna verzija proizvoda – izgrađena s tek toliko značajki za lansiranje, stjecanje ranih korisnika i početak učenja iz stvarne upotrebe.



Ukratko: izrađujete prototip kako biste validirali svoju ideju i gradite MVP kako biste ga testirali u stvarnom svijetu. S Horizonsom možete učiniti oboje – započeti s prototipom, prikupiti povratne informacije i skalirati ga u potpuno funkcionalan proizvod bez kretanja od nule. Saznajte više u našem vodiču za prototip vs. MVP.