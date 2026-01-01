Od ideje do funkcionalnog prototipa uz AI – za nekoliko minuta
AI izrada prototipa koja nadilazi statičku maketu
Samo opišite
Potpuno interaktivno
Može se dijeliti putem poveznice
Može se urediti putem chata
Validator poslovnih ideja
Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Kako napraviti interaktivni prototip uz AI
Opišite svoju ideju
Precizirajte čavrljanjem
Podijelite i prikupite povratne informacije
Trebate li više smjernica?
Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Izrada prototipa - FAQ
Što je AI izrada prototipa?
Izrada prototipa pomoću umjetne inteligencije proces je pretvaranja ideje u funkcionalan, interaktivan pregled vaše aplikacije ili web stranice – korištenje umjetne inteligencije za rješavanje dizajna, izgleda i funkcionalnosti umjesto vas. Umjesto da tjednima provodite vrijeme u alatima za dizajn ili čekate programera, jednostavno opišete što želite, a umjetna inteligencija to izrađuje za nekoliko minuta. S AI Builderom, vaš prototip nije samo maketa – to je funkcionalan, djeljiv pregled koji možete testirati i poboljšati prije nego što se posvetite potpunom razvoju.
Želite li saznati više o procesu izrade prototipa? Pogledajte naš vodič za izradu prototipa softvera za dublji uvid.
Za koga je AI Builder namijenjen izrada AI prototipa?
Svatko tko ima ideju koju želi vizualizirati, testirati ili podijeliti prije nego što se posveti potpunom razvoju. To uključuje:
- Osnivače i poduzetnike – provjerite svoj koncept s investitorima ili ranim korisnicima prije nego što potrošite na razvoj.
- Voditelje proizvoda – pretvorite zahtjeve u interaktivne prototipove kako biste uskladili dionike i smanjili krugove revizije.
- Freelancere i agencije – klijentima točno pokažite kako će njihov projekt izgledati i funkcionirati prije nego što ga izgradite.
- Dizajnere – oživite koncepte bez čekanja na programera.
- Svatko s idejom – ako je možete opisati, AI Builder je može izgraditi.
Nisu potrebne dizajnerske vještine, znanje kodiranja niti tehnička pozadina.
Koja je razlika između žičanog modela i prototipa?
Žičani model je osnovni vizualni nacrt – prikazuje strukturu i izgled stranice bez ikakvog stiliziranja ili interaktivnosti. Prototip ide dalje – izgleda i djeluje kao prava stvar, s funkcionalnim interakcijama, stvarnim sadržajem i funkcionalnim dizajnom. S AI Builderom u potpunosti preskačete fazu žičanog modela i prelazite izravno na potpuno interaktivan prototip, jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno.
Koja je razlika između prototipa i MVP-a?
Prototip i MVP (minimalno održiv proizvod) često se miješaju, ali služe različitim svrhama.
Prototip se odnosi na vizualizaciju i validaciju – to je interaktivni pregled vaše ideje koji dijelite sa zainteresiranim stranama, investitorima ili korisnicima kako biste prikupili povratne informacije prije nego što se posvetite potpunom razvoju. Ne mora biti potpuno funkcionalan ili spreman za javnu upotrebu.
MVP je vaša prva prava, radna verzija proizvoda – izgrađena s tek toliko značajki za lansiranje, stjecanje ranih korisnika i početak učenja iz stvarne upotrebe.
Ukratko: izrađujete prototip kako biste validirali svoju ideju i gradite MVP kako biste ga testirali u stvarnom svijetu. S Horizonsom možete učiniti oboje – započeti s prototipom, prikupiti povratne informacije i skalirati ga u potpuno funkcionalan proizvod bez kretanja od nule. Saznajte više u našem vodiču za prototip vs. MVP.
Trebam li ikakve dizajnerske ili programske vještine za izradu prototipa?
Ništa. AI Builder koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibra kodiranjem. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a AI to gradi za vas u stvarnom vremenu. Želite prilagoditi izgled? Samo pitajte. Trebate promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibra kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.
Kako mogu podijeliti svoj prototip i prikupiti povratne informacije?
Nakon što je vaš prototip spreman, možete ga objaviti i podijeliti putem poveznice sa svima – dionicima, investitorima, klijentima ili testnim korisnicima. Oni mogu izravno komunicirati s njim, a vi ga možete nastaviti usavršavati na temelju njihovih povratnih informacija jednostavnim razgovorom s Horizonsom.
Mogu li svoj prototip pretvoriti u pravi, živi proizvod?
Da – i tu se Horizons razlikuje od tradicionalnih alata za izradu prototipa. Kada ste spremni ići dalje od izrade prototipa, jednostavno objavite svoj projekt kao potpuno aktivnu web stranicu ili aplikaciju jednim klikom. Hosting, domena i poslovna e-pošta uključeni su u vaš plan.
A budući da Horizons dolazi s ugrađenim integriranim backendom, vaš prototip već ima baze podataka, korisničke račune i pohranu datoteka spremne za korištenje – tako da kada ste spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu. Nema ponovne izgradnje od nule, nisu potrebni vanjski alati.
Koliko košta izrada prototipa pomoću AI Builder-a za izradu prototipova?
Možete početi besplatno – kreditna kartica nije potrebna. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opisivanje vašeg prototipa, da ga vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete. Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni – samo kliknite objavi i vaš prototip je objavljen.