Od ideje do funkcionalnog prototipa uz AI – za nekoliko minuta

Od grubih koncepata do nečega što možete dijeliti, testirati i usavršavati – bez potrebe za poznavanjem dizajniranja ili kodiranja. Samo opišite svoju ideju i Horizons će je izraditi za nekoliko minuta.
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Od ideje do funkcionalnog prototipa uz AI – za nekoliko minuta

AI izrada prototipa koja nadilazi statičku maketu

Od jednostavnih koncepata do potpuno funkcionalnih aplikacija – sve se stvara samo opisivanjem onoga što vam je potrebno.
AI izrada prototipa koja nadilazi statičku maketu

Samo opišite

Samo opišite što želite izgraditi i AI Builder će to oživjeti – potpuno funkcionalno i spremno za dijeljenje. Nema alata za dizajn, nema kodiranja, nema čekanja – bilo tko u timu može graditi i ponavljati.
Pravi gumbi, pravi obrasci, pravi korisnički tokovi – vaš prototip funkcionira kao stvarni proizvod, tako da ga dionici mogu iskusiti, a ne samo gledati.
Nema preuzimanja, nema računa za alate za dizajn, nema kompliciranih primopredaja – samo pošaljite poveznicu i svatko može odmah komunicirati s vašim prototipom. Podijelite ga s korisnicima, investitorima, klijentima ili svojim timom i prikupite stvarne povratne informacije.
Želite li promijeniti izgled, dodati zaslon ili prilagoditi korisnički tijek? Samo to opišite i AI Builder će to ažurirati u stvarnom vremenu – bez početka od nule.
Omogućite ljudima da testiraju svoje startup ideje i dobiju stvarne povratne informacije kako bi ih potvrdili.
Brzo prikupite uvide i mišljenja korisnika kako biste poboljšali svoj proizvod ili uslugu.

Kako napraviti interaktivni prototip uz AI

01

Opišite svoju ideju

Recite AI-u što želite prototipirati – web stranicu, web aplikaciju, proizvod – i gledajte kako oživljava za nekoliko minuta.
02

Precizirajte čavrljanjem

Doradite svoj prototip razgovorom s umjetnom inteligencijom – prilagodite rasporede, tijekove i sadržaj dok ne bude baš kako treba.
03

Podijelite i prikupite povratne informacije

Podijelite svoj prototip s dionicima, investitorima ili klijentima i prikupite stvarne povratne informacije – zatim ga nastavite usavršavati dok ne bude spreman za izradu ili pokretanje.

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Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

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Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

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Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

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WhatsApp CRM

Interni alati

Poslovni izlog

Aplikacije za e-trgovinu i trgovine

Prilagođena stranica i aplikacija za rezervacije

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni ste pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za web stranicu u stvarnost?

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Izrada prototipa - FAQ

Izrada prototipa pomoću umjetne inteligencije proces je pretvaranja ideje u funkcionalan, interaktivan pregled vaše aplikacije ili web stranice – korištenje umjetne inteligencije za rješavanje dizajna, izgleda i funkcionalnosti umjesto vas. Umjesto da tjednima provodite vrijeme u alatima za dizajn ili čekate programera, jednostavno opišete što želite, a umjetna inteligencija to izrađuje za nekoliko minuta. S AI Builderom, vaš prototip nije samo maketa – to je funkcionalan, djeljiv pregled koji možete testirati i poboljšati prije nego što se posvetite potpunom razvoju.

Želite li saznati više o procesu izrade prototipa? Pogledajte naš vodič za izradu prototipa softvera za dublji uvid.

Svatko tko ima ideju koju želi vizualizirati, testirati ili podijeliti prije nego što se posveti potpunom razvoju. To uključuje:

  • Osnivače i poduzetnike – provjerite svoj koncept s investitorima ili ranim korisnicima prije nego što potrošite na razvoj.
  • Voditelje proizvoda – pretvorite zahtjeve u interaktivne prototipove kako biste uskladili dionike i smanjili krugove revizije.
  • Freelancere i agencije – klijentima točno pokažite kako će njihov projekt izgledati i funkcionirati prije nego što ga izgradite.
  • Dizajnere – oživite koncepte bez čekanja na programera.
  • Svatko s idejom – ako je možete opisati, AI Builder je može izgraditi.

Nisu potrebne dizajnerske vještine, znanje kodiranja niti tehnička pozadina.

Žičani model je osnovni vizualni nacrt – prikazuje strukturu i izgled stranice bez ikakvog stiliziranja ili interaktivnosti. Prototip ide dalje – izgleda i djeluje kao prava stvar, s funkcionalnim interakcijama, stvarnim sadržajem i funkcionalnim dizajnom. S AI Builderom u potpunosti preskačete fazu žičanog modela i prelazite izravno na potpuno interaktivan prototip, jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno.

Prototip i MVP (minimalno održiv proizvod) često se miješaju, ali služe različitim svrhama.

Prototip se odnosi na vizualizaciju i validaciju – to je interaktivni pregled vaše ideje koji dijelite sa zainteresiranim stranama, investitorima ili korisnicima kako biste prikupili povratne informacije prije nego što se posvetite potpunom razvoju. Ne mora biti potpuno funkcionalan ili spreman za javnu upotrebu.

MVP je vaša prva prava, radna verzija proizvoda – izgrađena s tek toliko značajki za lansiranje, stjecanje ranih korisnika i početak učenja iz stvarne upotrebe.

Ukratko: izrađujete prototip kako biste validirali svoju ideju i gradite MVP kako biste ga testirali u stvarnom svijetu. S Horizonsom možete učiniti oboje – započeti s prototipom, prikupiti povratne informacije i skalirati ga u potpuno funkcionalan proizvod bez kretanja od nule. Saznajte više u našem vodiču za prototip vs. MVP.

Ništa. AI Builder koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibra kodiranjem. Jednostavno opišete što želite jednostavnim jezikom, a AI to gradi za vas u stvarnom vremenu. Želite prilagoditi izgled? Samo pitajte. Trebate promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibra kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.

Nakon što je vaš prototip spreman, možete ga objaviti i podijeliti putem poveznice sa svima – dionicima, investitorima, klijentima ili testnim korisnicima. Oni mogu izravno komunicirati s njim, a vi ga možete nastaviti usavršavati na temelju njihovih povratnih informacija jednostavnim razgovorom s Horizonsom.

Da – i tu se Horizons razlikuje od tradicionalnih alata za izradu prototipa. Kada ste spremni ići dalje od izrade prototipa, jednostavno objavite svoj projekt kao potpuno aktivnu web stranicu ili aplikaciju jednim klikom. Hosting, domena i poslovna e-pošta uključeni su u vaš plan.

A budući da Horizons dolazi s ugrađenim integriranim backendom, vaš prototip već ima baze podataka, korisničke račune i pohranu datoteka spremne za korištenje – tako da kada ste spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu. Nema ponovne izgradnje od nule, nisu potrebni vanjski alati.

Možete početi besplatno – kreditna kartica nije potrebna. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade. Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su za opisivanje vašeg prototipa, da ga vidite kako oživljava i da dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete. Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting i domena su već uključeni – samo kliknite objavi i vaš prototip je objavljen.

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