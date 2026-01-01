Vaš projekt, optimiziran za tražilice i umjetnu inteligenciju

Hostinger AI Builder automatski generira sve što je potrebno kako bi vaše stranice bile indeksirane od strane tražilica i bolje razumljive AI alatima poput ChatGPT-a, Geminija i Meta AI-a.
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Automatski optimizirano za vidljivost

Nakon što vaša web stranica bez koda postane dostupna na prilagođenoj domeni, ključne SEO i AI datoteke za vidljivost poput sitemap.xml, robots.txt i llms.txt automatski se kreiraju. To pomaže tražilicama i AI alatima da razumiju vaš sadržaj - nije potrebno postavljanje.
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Automatski optimizirano za vidljivost
Uvijek uključeno

Pametno objavljivanje za SEO i AI otkrivanje

AI platforma za pretraživanje

Pomozite alatima poput ChatGPT-a, Geminija, Claudea, Perplexityja i Meta AI-a da razumiju vašu stranicu. S automatski generiranim LLMs.txt-om, AI sustavi točno znaju gdje tražiti, što povećava vaše šanse da budete preporučeni u odgovorima i sažecima.
Nema potrebe za konfiguriranjem postavki indeksiranja ili brigom o indeksiranju. AI Builder stvara datoteke sitemap.xml i robots.txt za svaki objavljeni projekt - održavajući vaš sadržaj strukturiranim, pretraživim i usklađenim s najboljim SEO praksama.
Hostinger AI Builder automatski se brine o ključnim SEO elementima poput metapodataka, sitemap.xml, llms.txt i robots.txt datoteka, bez potrebe za dodacima ili dodatnim alatima. Samo objavite svoju web-lokaciju, odredišnu stranicu ili digitalni projekt i spremni su za indeksiranje od strane tražilica koje podržavaju sadržaj prikazan JavaScriptom.

Novi ste u AI SEO-u? Pogledajte i naučite za nekoliko minuta

Ovi kratki videozapisi objašnjavaju što znači generativna optimizacija za tražilice (GEO) i kako održati svoj sadržaj vidljivim.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger AI Builder alat i moram reći da sam bio impresioniran. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibra kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger AI Builder je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se u potpunosti upustite u to.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger AI Builder je alat pomoću kojeg možete izgraditi ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i jednostavno funkcionira.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger AI Builder je zaista revolucionaran alat u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je tako jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger AI Builder i to je revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez koda stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger AI Builderom možete izraditi prilično dobre stvari. To je za razliku od tipičnog alata za izradu web stranica - to je više od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

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