Razvoj MVP-a pojednostavljen uz pomoć umjetne inteligencije
Izgradite, testirajte i skalirajte – bez rizika
Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta
Brzo pokretanje, brže skaliranje
Pokrenite web jednim klikom – hosting, domena, poslovna e-pošta, sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema odgoda.
Izgrađen da raste s vama
Baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka ugrađeni su od prvog dana – tako da kada budete spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu.
Djelić cijene
Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta
Brzo pokretanje, brže skaliranje
Pokrenite web jednim klikom – hosting, domena, poslovna e-pošta, sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema odgoda.
Izgrađen da raste s vama
Baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka ugrađeni su od prvog dana – tako da kada budete spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu.
Djelić cijene
Vaša je ideja samo korak udaljena.
SaaS MVP proizvod
Usluga na zahtjev MVP
Interni alat MVP
Nišni e-commerce MVP
Kako razviti minimalno održiv proizvod
Opišite svoju ideju
Pokrenite jednim klikom
Testirajte i prilagođavajte
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Alat za izradu MVP-a - FAQ
Što je razvoj MVP-a?
Razvoj MVP-a je proces stvaranja minimalno održivog proizvoda – pojednostavljene verzije vaše ideje s tek toliko značajki da je testirate sa stvarnim korisnicima. Na taj način možete saznati rješava li problem korisnika u stvarnom svijetu prije nego što uložite previše novca. Saznajte više u našem vodiču za MVP.
Trebam li znati programirati za izradu MVP-a?
Ne. S Hostinger Horizonsom možete stvoriti potpuno funkcionalan MVP pomoću jednostavnih naredbi – nije potrebno kodiranje ili tehničko znanje. Sve dok možete objasniti problem koji želite da vaš proizvod riješi, možete ga odmah izraditi uz Horizons.
Kako Hostinger Horizons AI zapravo gradi MVP?
Horizons koristi napredne AI modele za generiranje koda, dizajna i sadržaja na temelju vaših naredbi. Sve to sastavlja u funkcionalnu web aplikaciju, tako da možete prijeći put od ideje do MVP-a za nekoliko minuta.
Kada trebam odabrati alat za izradu MVP-s bez kodiranja, a kada angažirati programera?
Koristite alat za izradu MVP-ova bez koda kako biste brzo i pristupačno validirali svoju ideju. Nakon što dokažete da postoji potražnja i da možete opravdati naprednu prilagodbu u velikim razmjerima, zapošljavanje programera postaje opcija. Pomoću AI Buildera možete brzo testirati i razviti svoju ideju bez financijskih ili vremenskih ograničenja – a kada ste spremni uključiti programere, možete izvesti cijeli kod i izravno ga predati. Nema početka od nule.
Koji su troškovi razvoja MVP-a?
Razvoj tradicionalnog MVP-a može koštati tisuće dolara i uključivati tjedne rada. S Horizonsom možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade.
Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj MVP, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete. Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni – samo kliknite objavi i vaš MVP postaje dostupan.
Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.
Koji su mi alati potrebni za izradu minimalno održivog proizvoda?
Ništa. AI Builder koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibra kodiranjem. Jednostavno opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom, a AI to oživljava u stvarnom vremenu. Želite li dodati značajku? Samo pitajte. Trebate li promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibra kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.
Mogu li monetizirati MVP?
Da. Možete integrirati alate za plaćanje poput Stripea za prodaju pretplata, naplatu usluga ili ponudu jednokratnih kupnji izravno unutar svog MVP-a.
Kako testirati MVP?
Možete pregledati i podijeliti svoj MVP s korisnicima prije lansiranja, prikupiti povratne informacije i poboljšati ga. Rano testiranje pomaže vam da potvrdite potražnju i poboljšate svoj proizvod prije skaliranja.
Što s hostingom web aplikacije?
Ažuriranje vašeg MVP-a jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer. A ako imate tehničku pozadinu ili želite dodatno skalirati, Horizons vam daje puni pristup kodu.
Kako testirati MVP?
Možete pregledati i podijeliti svoj MVP s korisnicima prije lansiranja, prikupiti povratne informacije i poboljšati ga. Rano testiranje pomaže vam da potvrdite potražnju i poboljšate svoj proizvod prije skaliranja.
Što s hostingom web aplikacije?
Horizons uključuje hosting. Nakon što vaš MVP bude spreman, možete ga objaviti jednim klikom, uz brzu i sigurnu platformu za hosting i prilagođeno ime domene.