Razvoj MVP-a pojednostavljen uz pomoć umjetne inteligencije

Pretvorite svoju ideju u funkcionalan, djeljiv proizvod za nekoliko minuta jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom. Nije potrebno kodiranje ili razvojni programeri.
Započnite besplatno

Kreditna kartica nije potrebna

Razvoj MVP-a pojednostavljen uz pomoć umjetne inteligencije

Izgradite, testirajte i skalirajte – bez rizika

Sve što vam je potrebno za potvrdu vaše ideje, brz izlazak na tržište i samopuzdano skaliranje.

Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta

Ne može se svaka sjajna ideja unovčiti – ali nećete znati dok je ne testirate. Pretvorite svoju ideju u funkcionalni MVP za nekoliko minuta jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom, bez potrebe za kodiranjem ili programerima.
Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Pokrenite web jednim klikom – hosting, domena, poslovna e-pošta, sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema odgoda.

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Izgrađen da raste s vama

Baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka ugrađeni su od prvog dana – tako da kada budete spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu.

Izgrađen da raste s vama

Djelić cijene

Tradicionalni razvoj MVP-a košta tisuće. S AI Builderom, jedna jednostavna pretplata pokriva sve - tako da možete testirati svoju ideju bez financijskog rizika.
Djelić cijene

Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta

Ne može se svaka sjajna ideja unovčiti – ali nećete znati dok je ne testirate. Pretvorite svoju ideju u funkcionalni MVP za nekoliko minuta jednostavnim razgovorom s umjetnom inteligencijom, bez potrebe za kodiranjem ili programerima.
Od ideje do funkcionalnog MVP-a za nekoliko minuta

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Pokrenite web jednim klikom – hosting, domena, poslovna e-pošta, sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema odgoda.

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Izgrađen da raste s vama

Baze podataka, korisnički računi i pohrana datoteka ugrađeni su od prvog dana – tako da kada budete spremni za skaliranje, sve što vam treba već je tu.

Izgrađen da raste s vama

Djelić cijene

Tradicionalni razvoj MVP-a košta tisuće. S AI Builderom, jedna jednostavna pretplata pokriva sve - tako da možete testirati svoju ideju bez financijskog rizika.
Djelić cijene

Vaša je ideja samo korak udaljena.

Otkrijte neke od MVP-ova koje možete izgraditi uz Hostinger Horizons – potvrdite svoju ideju sa stvarnim korisnicima prije nego što se posvetite potpunom razvoju.
Izgradite, testirajte i skalirajte – bez rizika

SaaS MVP proizvod

Od generatora računa i alata za praćenje projekata do platformi za rezervacije i nišnih CRM-ova – izgradite radnu verziju s korisničkim prijavama i već ugrađenim Stripe plaćanjima. Pokrenite za nekoliko dana, ne mjeseci.
Zamislite Uber za X – aplikaciju za rezervacije čistača, tržište za slobodnjake, platformu za šetanje pasa. Izgradite pojednostavljenu verziju sa stvarnim procesima rezervacije i testirajte je sa stvarnim korisnicima prije skaliranja.
Tijekovi rada za odobravanje, nadzorne ploče za izvještavanje, prilagođeni sustavi za praćenje i još mnogo toga – izgradite pojednostavljenu verziju s korisničkim prijavama i integriranom bazom podataka te je testirajte sa svojim timom prije ulaganja u potpuni razvoj.
Brend dodataka prehrani, trgovina digitalnim preuzimanjima, nišna linija odjeće – pokrenite jednostavnu internetsku trgovinu uz integraciju internetske trgovine i testirajte kupuje li vaše tržište doista prije nego što nabavite zalihe.

Kako razviti minimalno održiv proizvod

01

Opišite svoju ideju

Recite umjetnoj inteligenciji što vaš MVP treba raditi – ključni problem koji rješava, ključne značajke i kome je namijenjen. Gledajte kako oživljava u nekoliko minuta.
02

Pokrenite jednim klikom

Povežite plaćanja, prijave i ostalo – i pokrenite se uživo jednim klikom. Hosting, domena i SEO – sve uključeno. Bez tehničkog postavljanja, bez odgoda.
03

Testirajte i prilagođavajte

Podijelite svoj MVP sa stvarnim korisnicima, prikupljajte povratne informacije i usavršavajte se na temelju onoga što naučite. Nastavite prilagođavati dok ne potvrdite svoje temeljne pretpostavke.

Trebate više smjernica?

Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka odvesti od početnika do profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Vodič
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

Vodič
Video
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Vodič
Video

Pogledajte što još Horizons može izgraditi za vaše poslovanje

Prototipovi

SaaS aplikacije

Interni poslovni alati

Prilagođeni AI alati

Prilagođeni CRM-ovi

Aplikacije za rezervacije

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Spremni za lansiranje svog MVP-a?

Započnite besplatno

Nije potrebna kreditna kartica

Alat za izradu MVP-a - FAQ

Razvoj MVP-a je proces stvaranja minimalno održivog proizvoda – pojednostavljene verzije vaše ideje s tek toliko značajki da je testirate sa stvarnim korisnicima. Na taj način možete saznati rješava li problem korisnika u stvarnom svijetu prije nego što uložite previše novca. Saznajte više u našem vodiču za MVP.

Ne. S Hostinger Horizonsom možete stvoriti potpuno funkcionalan MVP pomoću jednostavnih naredbi – nije potrebno kodiranje ili tehničko znanje. Sve dok možete objasniti problem koji želite da vaš proizvod riješi, možete ga odmah izraditi uz Horizons.

Horizons koristi napredne AI modele za generiranje koda, dizajna i sadržaja na temelju vaših naredbi. Sve to sastavlja u funkcionalnu web aplikaciju, tako da možete prijeći put od ideje do MVP-a za nekoliko minuta.

Koristite alat za izradu MVP-ova bez koda kako biste brzo i pristupačno validirali svoju ideju. Nakon što dokažete da postoji potražnja i da možete opravdati naprednu prilagodbu u velikim razmjerima, zapošljavanje programera postaje opcija. Pomoću AI Buildera možete brzo testirati i razviti svoju ideju bez financijskih ili vremenskih ograničenja – a kada ste spremni uključiti programere, možete izvesti cijeli kod i izravno ga predati. Nema početka od nule.

Razvoj tradicionalnog MVP-a može koštati tisuće dolara i uključivati ​​tjedne rada. S Horizonsom možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade.

Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj MVP, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete. Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni – samo kliknite objavi i vaš MVP postaje dostupan.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.

Ništa. AI Builder koristi konverzacijski pristup izgradnji – često nazivan vibra kodiranjem. Jednostavno opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom, a AI to oživljava u stvarnom vremenu. Želite li dodati značajku? Samo pitajte. Trebate li promijeniti korisnički tijek? Opišite ga. Ako vam je koncept novi, naš vodič za vibra kodiranje provest će vas kroz sve što trebate znati.

Da. Možete integrirati alate za plaćanje poput Stripea za prodaju pretplata, naplatu usluga ili ponudu jednokratnih kupnji izravno unutar svog MVP-a.

Možete pregledati i podijeliti svoj MVP s korisnicima prije lansiranja, prikupiti povratne informacije i poboljšati ga. Rano testiranje pomaže vam da potvrdite potražnju i poboljšate svoj proizvod prije skaliranja.

Ažuriranje vašeg MVP-a jednako je jednostavno kao i njegova izrada. Jednostavno se vratite na svoj projekt, otvorite ga i nastavite razgovarati s Horizonsom – opišite što želite promijeniti, a on će se pobrinuti za ostalo. Sve je to dio iskustva vibe kodiranja, nije potreban programer. A ako imate tehničku pozadinu ili želite dodatno skalirati, Horizons vam daje puni pristup kodu.

Možete pregledati i podijeliti svoj MVP s korisnicima prije lansiranja, prikupiti povratne informacije i poboljšati ga. Rano testiranje pomaže vam da potvrdite potražnju i poboljšate svoj proizvod prije skaliranja.

Horizons uključuje hosting. Nakon što vaš MVP bude spreman, možete ga objaviti jednim klikom, uz brzu i sigurnu platformu za hosting i prilagođeno ime domene.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.