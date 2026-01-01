Razvoj tradicionalnog MVP-a može koštati tisuće dolara i uključivati ​​tjedne rada. S Horizonsom možete početi besplatno – nije potrebna kreditna kartica. Nakon što se prijavite, dobit ćete 5 AI kredita za trenutni početak izrade.

Korištenje kredita ovisi o složenosti svakog zadatka – jednostavnije prilagodbe koštaju manje od kredita, veće izrade mogu koštati više kredita. Vaši besplatni krediti dovoljni su da opišete svoj MVP, vidite ga kako oživljava i dobijete pravi osjećaj za Horizons prije nego što se na išta obvežete. Kada budete spremni za objavljivanje, jednostavno se prebacite na jedan od naših plaćenih planova. Hosting, domena i SEO optimizacija su uključeni – samo kliknite objavi i vaš MVP postaje dostupan.

Nemate dovoljno kredita? Možete ih nadopuniti u bilo kojem trenutku i pratiti svoju upotrebu s nadzorne ploče.