Učinite svoje web aplikacije i web stranice pametnijima uz ugrađeni AI

Dodajte interaktivne AI značajke – chatbotove, generatore slika, pametne asistente – izravno u svoju web aplikaciju ili web-stranicu. Nije potreban ChatGPT račun, nije potrebna dodatna naplata, nije potrebno tehničko postavljanje. Samo opišite što želite i bit će dostupno za nekoliko minuta.
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Ugrađeni AI za vaše web aplikacije i web stranice — potpuno integriran, spreman za korištenje

S AI Builderom, umjetna inteligencija nije nešto što dodajete svojoj web aplikaciji ili web stranici - već je ugrađena u vaš projekt. Uvijek je uključena, uvijek spremna - bez registracija, bez alata za instalaciju, bez potrebe za dodatnim postavljanjem.
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Ugrađeni AI za vaše web aplikacije i web stranice — potpuno integriran, spreman za korištenje
Ugrađeni AI

AI za vaše web aplikacije i web stranice, bez komplikacija

Postavljanje u par sekundi

Opišite željenu značajku umjetne inteligencije jednostavnim jezikom — AI Builder je izrađuje i odmah povezuje umjetnu inteligenciju. Nema integracija trećih strana, nema ručnog postavljanja.
AI krediti su ugrađeni u vaš AI Builder plan. Nema zasebnog plaćanja, nema iznenadnih troškova. Sve što vam treba je već pokriveno.
Uvijek znajte gdje se nalazite – točno pratite kako se koriste vaši AI krediti putem nadzorne ploče AI Buildera. Sve na jednom mjestu, bez vanjskih platformi za provjeru.
Od chatbotova za korisničku podršku i generatora slika do personaliziranih asistenata i alata za kvizove – ako to možete opisati, AI Builder to može ugraditi u vašu web aplikaciju ili web stranicu.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger AI Builder alat i moram reći da sam bio impresioniran. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibra kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger AI Builder je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se u potpunosti upustite u to.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger AI Builder je alat pomoću kojeg možete izgraditi ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i jednostavno funkcionira.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger AI Builder je zaista revolucionaran alat u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je tako jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger AI Builder i to je revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez koda stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger AI Builderom možete izraditi prilično dobre stvari. To je za razliku od tipičnog alata za izradu web stranica - to je više od toga.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

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Nije potrebna kreditna kartica.

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Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

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ChatGPT® je registrirani zaštitni znak tvrtke OpenAI OpCo, LLC. Hostinger nije povezan s i podržan od strane OpenAI-a, niti ga sponzorira OpenAI.

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