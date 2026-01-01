Sve značajke koje će ostvariti vašu sljedeću ideju
Napravljen da napravi više, od samog početka
Pokrenite svoj projekt bez pisanja ijedne linije koda. Samo objasnite što želite, a umjetna inteligencija će se pobrinuti za ostatak - od dizajna do značajki.
Učinite svoje web stranice boljim. Horizons podržava Stripe, PayPal, Google AdSense i još mnogo toga - jednostavni vodič za postavljanje je dostupan za svaki tako da nikada nećete zapeti.
Objavite u trenu. Testirajte, prilagodite i objavite svoju web stranicu ili web aplikaciju za nekoliko minuta.
S AI Builderom, umjetna inteligencija je već ugrađena u vašu aplikaciju. Dodajte chatbotove, generatore slika i pametne asistente - bez računa, bez postavljanja, bez iznenadnih naplata.
Pokreću ga najnapredniji veliki jezični modeli kako bi se osigurala brzina i kreativnost.
Izradite aplikacije s prijavama korisnika, pohranom podataka, automatiziranim e-porukama i još mnogo toga - bez potrebe za dodatnim postavljanjem ili vanjskim uslugama.
Vizualno prilagodite tekstualne komponente u stvarnom vremenu.
Prenesite sliku, preuzmite dizajn. Vizualne reference možete pretvoriti u cijele web stranice.
Za svaki projekt koji izradite, Hostinger AI Builder osigurava da bude vidljiv. Od Google pretraživanja do ChatGPT-a - pokriveni ste.
S punim pristupom kodu vašeg projekta, možete ga ispravljati, fino podešavati i graditi prema svojim uvjetima.
Zalijepite bilo koji URL i umjetna inteligencija ponovno će stvoriti web-mjesto kao potpuno uredljiv projekt - prednost za redizajn, modernizaciju ili migraciju u nekoliko minuta.
Vaš AI partner koji pokriva sve
Objavljivanje i ažuriranje
Automatsko ispravljanje grešaka
Vraćanje verzije
Spremno za SEO
AI chat
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Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.