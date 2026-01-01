Sve značajke koje će ostvariti vašu sljedeću ideju

Istražite što Hostinger Horizons nudi — moćne značajke koje vam pomažu u bržoj i lakšoj izradi i pokretanju web stranica i web aplikacija bez kodiranja.
Počnite graditi još danas

Nije potrebna kreditna kartica.

Napravljen da napravi više, od samog početka

Platforma bez kodiranja
Platforma bez kodiranja

Pokrenite svoj projekt bez pisanja ijedne linije koda. Samo objasnite što želite, a umjetna inteligencija će se pobrinuti za ostatak - od dizajna do značajki.

Integracije
Integracije

Učinite svoje web stranice boljim. Horizons podržava Stripe, PayPal, Google AdSense i još mnogo toga - jednostavni vodič za postavljanje je dostupan za svaki tako da nikada nećete zapeti.

Objavite jednim klikom
Objavite jednim klikom

Objavite u trenu. Testirajte, prilagodite i objavite svoju web stranicu ili web aplikaciju za nekoliko minuta.

Ugrađeni AI
Ugrađeni AI

S AI Builderom, umjetna inteligencija je već ugrađena u vašu aplikaciju. Dodajte chatbotove, generatore slika i pametne asistente - bez računa, bez postavljanja, bez iznenadnih naplata.

Najnoviji LLM-ovi
Najnoviji LLM-ovi

Pokreću ga najnapredniji veliki jezični modeli kako bi se osigurala brzina i kreativnost.

Integrated backend
Integrated backend

Izradite aplikacije s prijavama korisnika, pohranom podataka, automatiziranim e-porukama i još mnogo toga - bez potrebe za dodatnim postavljanjem ili vanjskim uslugama.

Način uređivanja teksta
Način uređivanja teksta

Vizualno prilagodite tekstualne komponente u stvarnom vremenu.

Dizajn iz slike
Dizajn iz slike

Prenesite sliku, preuzmite dizajn. Vizualne reference možete pretvoriti u cijele web stranice.

Ugrađena SEO optimizacija
Ugrađena SEO optimizacija

Za svaki projekt koji izradite, Hostinger AI Builder osigurava da bude vidljiv. Od Google pretraživanja do ChatGPT-a - pokriveni ste.

Uređivanje koda
Uređivanje koda

S punim pristupom kodu vašeg projekta, možete ga ispravljati, fino podešavati i graditi prema svojim uvjetima.

Kloniranje web stranica
Kloniranje web stranica

Zalijepite bilo koji URL i umjetna inteligencija ponovno će stvoriti web-mjesto kao potpuno uredljiv projekt - prednost za redizajn, modernizaciju ili migraciju u nekoliko minuta.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

Počnite graditi još danas

Nije potrebna kreditna kartica.

Vaš AI partner koji pokriva sve

Hostinger Horizons pokriva cijeli vaš kreativni tijek - od izrade do upravljanja, objavljivanja i skaliranja vašeg projekta. Istražite sve značajke po kategorijama.

Objavljivanje i ažuriranje

Objavite jednim klikom. Ažurirajte bilo kada - nije potrebno postavljanje ili ponovno postavljanje.

Automatsko ispravljanje grešaka

Ako se nešto pokvari, AI Builder pomaže u automatskom otkrivanju i rješavanju problema.

Vraćanje verzije

Vratite se na bilo koju prethodnu verziju jednim klikom. Nisu potrebni alati za kontrolu verzija.

Spremno za SEO

Ugrađene najbolje SEO prakse pomažu vašim projektima da se rangiraju bez potrebe za dodacima ili dodatnim postavljanjem.

AI chat

Opišite promjene ili zatražite nove značajke vlastitim riječima. Umjetna inteligencija trenutačno ažurira vaš projekt. Nema krivulje učenja.

Otključajte cjelovito iskustvo Hostinger Horizonsa

30-dnevno jamstvo povrata novca

Otkažite bilo kada

Stalno dostupna podrška

75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
75 % popusta
Premium
Pokrenite svoju prvu web stranicu — od portfelja i životopisa do blogova i stranica s linkovima u biografiji
11,99
2,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 143,52 € (redovna cijena je 575,52 €). Obnavlja se po cijeni: 9,99 €/mj.
Izradite do 3 web stranica
2 poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
5 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Podrška chatbota Kodeeja
Posebna ponuda • 79 % popusta
Neograničeno
Za tvrtke koje rastu. Neograničene web stranice, AI alati, e-trgovina, potpuna fleksibilnost
18,99
3,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 191,52 € (redovna cijena je 911,52 €). Obnavlja se po cijeni: 16,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
500 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom
Zašto ovaj plan?
Kompletno rješenje za dugoročne projekte. Sve je uključeno.
69 % popusta
Cloud Startup
Za tvrtke kojima su potrebne maksimalne performanse i skalabilnost
25,99
7,99/mj
Odaberite plan
Dobijte 48 mjeseci za 383,52 € (redovna cijena je 1.247,52 €). Obnavlja se po cijeni: 23,99 €/mj.
Unlimited websites
Neograničen broj poštanskih sandučića po web stranici - besplatno 1 godinu
Prilagođena domena - besplatno 1 godinu
15 AI kredita za izradu web stranice
Više od 400 predložaka web stranica
Brz i siguran web hosting
Stalno dostupna prioritetna podrška
1000 kredita za AI agente
Prodajte online s integriranom e-trgovinom
E-mail marketing s Reachom

Neograničene značajke podliježu našoj Politici poštene upotrebe.

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati ​​web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Korisni resursi za početak

Vodiči

Detaljne upute za izgradnju uz Hostinger Horizons.

Baza znanja

Odgovori na sva vaša tehnička i kreativna pitanja.

Videozapisi

Vizualni vodiči i inspiracija.

Zajednica

Povežite se s drugima, dijelite ideje i rastite zajedno.

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