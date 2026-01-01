Klonirajte bilo koju web stranicu. Promijenite je pomoću umjetne inteligencije.

Zalijepite URL kako biste ponovno stvorili bilo koju web stranicu kao potpuno uređivanu stranicu, a zatim je prilagodite pomoću umjetne inteligencije. Nije potrebno kodiranje ili agencija.

Nije potrebna kreditna kartica

Kloner web stranica koji vam daje prostora za poboljšanje

Zadržite strukturu koja vam se sviđa, a zatim promijenite dijelove koji vam se ne sviđaju.
Kloner web stranica koji vam daje prostora za poboljšanje

Generiraj iz URL-a

Zalijepite poveznicu na bilo koju postojeću web stranicu, a umjetna inteligencija ponovno će stvoriti njezin sadržaj, strukturu i dizajn kao web stranicu koju možete uređivati i na kojoj možete graditi.
Prepišite sadržaj, dodajte odjeljke ili promijenite izgled pomoću AI chata ili uređivanja povlačenjem i ispuštanjem. Zadržite ono što funkcionira, a ažurirajte ono što ne.
Uredite, hostirajte i objavite svoju ponovno kreiranu web stranicu na jednom mjestu, bez oslanjanja na programere ili pisanje koda.

Bez obzira na posao, dođite do njega brže uz umjetnu inteligenciju

Migracije, redizajni, klijentski projekti i još mnogo toga. Preskočite ponavljajuće postavljanje i odmah se bacite na posao koji je važan.
Bez obzira na posao, dođite do njega brže uz umjetnu inteligenciju

Migrirajte bez ponovnog početka

Premjestite svoju web-stranicu s WordPressa, drugog alata za izradu web-stranica ili bilo koje druge platforme bez ručne obnove svake stranice.
Nadogradite stariju stranicu značajkama koje nikada nije podržavala, od rezervacija i nadzornih ploča klijenata do e-trgovine.
Započnite s postojećom web-stranicom, a zatim promijenite sadržaj, strukturu i značajke kako bi odgovarale novom brendu, ponudi ili publici.
Uvezite postojeću web-lokaciju klijenta kao početnu točku, a zatim je prilagodite specifikacijama bez ručne ponovne izgradnje.
Ponovno stvorite svoju web-stranicu, a zatim upotrijebite umjetnu inteligenciju za prilagodbu sadržaja novim jezicima i tržištima.
Pretvorite postojeću web-stranicu u uređivi sandbox za testiranje novih izgleda, brendiranja ili poruka prije objavljivanja.

Kako klonirati web stranicu pomoću umjetne inteligencije

01

Zalijepite URL

Unesite poveznicu na web-stranicu i zamolite umjetnu inteligenciju da je klonira. Umjetna inteligencija analizira njezin sadržaj, izgled i strukturu kako bi je ponovno stvorila kao web-stranicu koju je moguće uređivati.
02

Pregledajte i prilagodite

Vaša ponovno izrađena web stranica spremna je za uređivanje. Razgovarajte s umjetnom inteligencijom kako biste prepisali sadržaj, ažurirali dizajn ili dodali nove odjeljke dok sve ne izgleda kako treba.
03

Objavite jednim klikom

Nakon što ste zadovoljni svojom web stranicom, objavite je jednim klikom. Hosting, vaša domena i sve što vam je potrebno za objavljivanje već su uključeni.

Pogledajte što još možete izgraditi s Hostinger AI Builderom

Prototipovi

MVP-evi

SaaS aplikacije

Prilagođeni alati pokretani umjetnom inteligencijom

Aplikacije i trgovine za e-trgovinu

Aplikacije za rezervacije

Započnite s web-stranicom koju već imate. Brže dođite do sljedeće verzije.

Započnite besplatno

Nije potrebna kreditna kartica

Često postavljana pitanja o AI Website Cloneru

Kloniranje web stranica je značajka Hostinger AI Buildera koja ponovno stvara postojeću web stranicu iz URL-a, bilježeći njezinu strukturu, stilove i sadržaj kao interaktivni projekt koji se može uređivati. Jednostavno zalijepite poveznicu, a AI će izgraditi početnu točku koju možete slobodno prilagoditi.

Kloniranje web stranica namijenjeno je svima koji već imaju web stranicu na umu, bilo da je njihova, klijentova ili ona s koje migriraju. Posebno je korisno za vlasnike malih poduzeća koji osvježavaju zastarjelu stranicu bez angažiranja agencije, freelancere i agencije koje brže obnavljaju web stranice klijenata te za sve koji prelaze s drugog alata za izradu web stranica, WordPressa ili slične platforme.

Možete generirati novu verziju bilo koje web stranice čiji URL navedete, sve dok je posjedujete ili imate dopuštenje za njezino korištenje. AI Builder analizira vidljivi sadržaj i strukturu web stranice kako bi stvorio vašu verziju, a rezultati se mogu razlikovati ovisno o složenosti izvorne web stranice.

Da, uređivanje je poanta. Nakon što je vaša web stranica generirana, možete promijeniti tekst, boje, slike, izgled i komponente, bilo izravnim odabirom elemenata ili opisom promjene u AI chatu.

Da. Ako želite veću kontrolu, dostupno je potpuno uređivanje koda, tako da možete prilagoditi izvan vizualnog uređivača i skalirati projekt kako god želite.

Generirani rezultat je bliska početna točka, a ne savršena kopija. Neki izgledi, animacije ili vrlo prilagođeni elementi možda se neće točno prenijeti. Nakon toga možete prilagoditi bilo što, od izgleda do sadržaja, pomoću AI uputa ili ručnih uređivanja povlačenjem i ispuštanjem.

Ništa. Samo zalijepite URL, a zatim jednostavnim jezikom opišite sve željene promjene. AI Builder se brine za ostalo, nisu potrebne dizajnerske ili tehničke vještine.

Možete početi besplatno, nije potrebna kreditna kartica. Dobit ćete AI kredite za generiranje i uređivanje svoje prve ponovno izrađene web stranice. Kada budete spremni za objavljivanje, odaberite plaćeni plan, hosting i domena su već uključeni.

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.