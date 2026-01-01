Klonirajte bilo koju web stranicu. Promijenite je pomoću umjetne inteligencije.
Kloner web stranica koji vam daje prostora za poboljšanje
Generiraj iz URL-a
Redizajn s umjetnom inteligencijom
Posjedujte ono što gradite
Bez obzira na posao, dođite do njega brže uz umjetnu inteligenciju
Migrirajte bez ponovnog početka
Modernizirajte zastarjelu stranicu
Prilagodite web stranicu novoj svrsi
Ponovno izradite web stranicu klijenta
Idite višejezični
Prototip i eksperiment
Kako klonirati web stranicu pomoću umjetne inteligencije
Zalijepite URL
Pregledajte i prilagodite
Objavite jednim klikom
Pogledajte što još možete izgraditi s Hostinger AI Builderom
Često postavljana pitanja o AI Website Cloneru
Što je klonator web stranica?
Kloniranje web stranica je značajka Hostinger AI Buildera koja ponovno stvara postojeću web stranicu iz URL-a, bilježeći njezinu strukturu, stilove i sadržaj kao interaktivni projekt koji se može uređivati. Jednostavno zalijepite poveznicu, a AI će izgraditi početnu točku koju možete slobodno prilagoditi.
Za koga je namijenjena funkcija kloniranja web stranice?
Kloniranje web stranica namijenjeno je svima koji već imaju web stranicu na umu, bilo da je njihova, klijentova ili ona s koje migriraju. Posebno je korisno za vlasnike malih poduzeća koji osvježavaju zastarjelu stranicu bez angažiranja agencije, freelancere i agencije koje brže obnavljaju web stranice klijenata te za sve koji prelaze s drugog alata za izradu web stranica, WordPressa ili slične platforme.
Mogu li klonirati bilo koju web stranicu?
Možete generirati novu verziju bilo koje web stranice čiji URL navedete, sve dok je posjedujete ili imate dopuštenje za njezino korištenje. AI Builder analizira vidljivi sadržaj i strukturu web stranice kako bi stvorio vašu verziju, a rezultati se mogu razlikovati ovisno o složenosti izvorne web stranice.
Mogu li uređivati kloniranu web stranicu?
Da, uređivanje je poanta. Nakon što je vaša web stranica generirana, možete promijeniti tekst, boje, slike, izgled i komponente, bilo izravnim odabirom elemenata ili opisom promjene u AI chatu.
Mogu li urediti kod?
Da. Ako želite veću kontrolu, dostupno je potpuno uređivanje koda, tako da možete prilagoditi izvan vizualnog uređivača i skalirati projekt kako god želite.
Hoće li klonirana web stranica izgledati potpuno isto?
Generirani rezultat je bliska početna točka, a ne savršena kopija. Neki izgledi, animacije ili vrlo prilagođeni elementi možda se neće točno prenijeti. Nakon toga možete prilagoditi bilo što, od izgleda do sadržaja, pomoću AI uputa ili ručnih uređivanja povlačenjem i ispuštanjem.
Trebam li iskustvo kodiranja za kloniranje i uređivanje web stranice?
Ništa. Samo zalijepite URL, a zatim jednostavnim jezikom opišite sve željene promjene. AI Builder se brine za ostalo, nisu potrebne dizajnerske ili tehničke vještine.
Je li kloniranje web stranice besplatno za isprobati?
Možete početi besplatno, nije potrebna kreditna kartica. Dobit ćete AI kredite za generiranje i uređivanje svoje prve ponovno izrađene web stranice. Kada budete spremni za objavljivanje, odaberite plaćeni plan, hosting i domena su već uključeni.