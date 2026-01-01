Kloniranje web stranica namijenjeno je svima koji već imaju web stranicu na umu, bilo da je njihova, klijentova ili ona s koje migriraju. Posebno je korisno za vlasnike malih poduzeća koji osvježavaju zastarjelu stranicu bez angažiranja agencije, freelancere i agencije koje brže obnavljaju web stranice klijenata te za sve koji prelaze s drugog alata za izradu web stranica, WordPressa ili slične platforme.