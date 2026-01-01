Izradite vlastite prilagođene AI alate – bez postavljanja, bez muke
Od zabavnih sporednih projekata do korisnih alata
Alati za tekst
Alati za slike
Pomoćni alati
Zabavni i viralni alati
Sve što vam je potrebno za izradu AI alata
AI koji je već tu
Gradite razgovorom, bez kodiranja
Vaša ideja postavlja granice, a ne tehnologija.
Izgradite jednom, zaradite od toga
Kako funkcionira
Otvorite svoj Horizons projekt
Stvorite, dotjerajte i testirajte
Objavite i podijelite
Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Što korisnici kažu o Hostinger Horizonsu
Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45%, a alati poput Hostinger AI Buildera pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazna barijera za izradu softvera je drastično niža.
Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎
Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.
Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.
Nećete vjerovati koliko je jednostavno izgraditi ono što želite za svoju web stranicu i kupce pomoću Hostingerovog AI Buildera! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!
Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.
Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger AI Builderom! Novo ažuriranje umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavno za interakciju. To je promijenilo pravila igre ne samo za mene, već poznajem i mnoge druge.
Pitam se kako je Hostinger uspio s AI Builderom... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.
Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi za jednog dana DOK niste napravili AI Builder. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je UŽIVO. Vau!
Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'
Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom upita u Hostinger AI Builder. Stvarno super!
Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.
To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.
S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.
Prilagođena izrada AI alata - FAQ
Kako mogu izraditi vlastite AI alate?
Samo otvorite svoj AI Builder projekt i započnite razgovor – opišite što želite izgraditi jednostavnim jezikom, a AI Builder AI će to oživjeti. Besprijekorna generativna AI integracija već je ugrađena u vaš projekt, tako da nema računa trećih strana, nema odabira modela i nema zasebne naplate. Možete zatražiti prilagodbu bilo čega i ručno uređivati tekst ili ažurirati slike kad god želite, bez trošenja kredita. Kada budete spremni, kliknite objavi – hosting i domena već su uključeni u vaš plan.
Saznajte više u našem pregledu Horizons Integrated AI.
Tko može koristiti AI Builder za izradu prilagođenih AI alata?
AI značajke Horizonsa izrađene su za svakoga s idejom – nije potrebno iskustvo kodiranja. Bilo da ste vlasnik male tvrtke koja želi izraditi prilagođene AI alate umjesto plaćanja rješenja trećih strana, kreator koji želi unovčiti svoju publiku pomoću AI aplikacije ili stručnjak – poput fitness trenera ili nutricionista – koji želi svoje znanje zapakirati u alat koji može prodati klijentima, Horizons to omogućuje.
Ako možete opisati što želite izraditi, možete to i izraditi. A ako tražite inspiraciju ili samo želite brzi početak, pregledajte naše unaprijed dizajnirane predloške kako biste pronašli onaj koji odgovara vašoj ideji.
Koje vrste AI značajki mogu dodati u svoju aplikaciju?
Horizons podržava generiranje i analizu teksta, kao i generiranje i analizu slika (PNG, WebP, JPEG). Možete ih koristiti za izradu vlastitih AI chat botova, osobnih AI asistenata, alata za pisanje, pretvarača slika, sustava za preporuke i više od toga.
Je li Horizons besplatan za korištenje?
Možete krenuti s Horizonsom besplatno. Vaš plan uključuje AI kredite kako biste odmah započeli s izradom i eksperimentiranjem. Nakon što iskoristite besplatne kredite, možete nadoplatiti bilo kada kako biste nastavili s izradom i pokretali AI značajke unutar vaše objavljene aplikacije ili web stranice. Bez iznenadnih troškova, bez skrivenih naknada – uvijek kontrolirate ono što trošite.
Kako funkcioniraju AI krediti?
AI krediti pokreću dvije stvari: izradu vaše web stranice ili aplikacije (1 poruka = 1 kredit) i AI značajke unutar vašeg objavljenog web projekta. Za korištenje AI značajki unutar vaše web stranice ili web aplikacije, koristimo djelomične kredite – što znači da vaši krediti traju dulje samo kada vaši korisnici komuniciraju s vašim AI alatom.
Mogu li vidjeti koliko je AI kredita moja aplikacija iskoristila?
Da. Vaša nadzorna ploča korištenja AI kredita prikazuje raščlambu kredita iskorištenih za izradu i uređivanje, kao i kredite koje troše AI značajke vaše aplikacije – tako da uvijek znate točno kamo idu vaši krediti.
Trebam li znati kodirati za korištenje Horizons AI tools alata za izradu?
Nimalo. AI Builder je namijenjen svima – od netehničkih kreatora do iskusnih programera. Ako možete opisati što želite izgraditi, AI Builder vam može pomoći u tome.
Mogu li početi graditi AI alate ako već imam ranije kupljen plan?
Da – ako ste prethodno izradili projekt s AI App Builderom ili ste kodirali web stranicu pomoću Vibe koda s AI Builderom, integrirana AI značajka već je uključena u vaš plan bez dodatnih troškova. Samo otvorite postojeći projekt ili započnite novi, nadopunite svoje AI kredite i spremni ste.