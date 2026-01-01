Vidjeli ste web stranicu ili web aplikaciju koja vam se sviđa? Ili ste možda skicirali vlastiti izgled? Prenesite bilo koji vizualni medij na Horizons, a umjetna inteligencija će ga pretvoriti u funkcionalnu web stranicu ili web aplikaciju u nekoliko sekundi.

Nakon što je izrađena, možete jednostavno ažurirati tekst, boje i značajke pomoću jednostavnih naredbi – nisu potrebne tehničke vještine.