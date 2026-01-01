Pretvorite svoj WhatsApp u CRM uz AI

Tretirajte svoje kontakte kao posao. Povežite svoj WhatsApp. Upravljajte potencijalnim klijentima. Zaključite prodaju.
Započnite besplatno

Nije potrebna kreditna kartica.

Pretvorite svoj WhatsApp u CRM uz AI

Kako stvoriti WhatsApp CRM za vaše poslovanje

01

Opišite svoju ideju ili odaberite predložak

Opišite kako vaše poslovanje funkcionira, a umjetna inteligencija će oko toga izgraditi CRM ili odmah upotrijebite jedan od naših dizajnerskih predložaka. Nije potrebno kodiranje.
02

Povežite svoj WhatsApp sa svojim CRM-om

Sa samo nekoliko klikova, vaš WhatsApp će biti povezan s vašim CRM-om putem Twilio integracije.
03

Prilagodite svoj CRM

Učinite svoj CRM jedinstvenim za svoje poslovanje. Jednostavno razgovarajte s umjetnom inteligencijom kako biste uredili dizajn, sadržaj i personalizirali stranice.

Pogledajte naš detaljni vodič

Pratite naš video vodič ili vodič s detaljnim uputama o tome kako u nekoliko minuta prijeći put od ideje do stvarnog projekta:
Kako stvoriti WhatsApp CRM s umjetnom inteligencijom

Kako stvoriti WhatsApp CRM s umjetnom inteligencijom

Vodič
Video

Odaberite predložak. Prilagodite ga sebi.

Odaberite profesionalno dizajniran predložak, prilagodite ga umjetnom inteligencijom ili vizualnim uređivanjima i brže postavite svoju web stranicu na mrežu.

Unaprijed izrađeni predlošci

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Sve što vam je potrebno za izgradnju CRM-a — na jednom mjestu

Izradite i posjedujte CRM prilagođen vašim potrebama

Izradite i posjedujte CRM prilagođen vašim potrebama

Opišite kako vaše poslovanje funkcionira, a AI Builder će izraditi CRM koji točno odgovara vašem tijeku rada - vašem procesu, vašim oznakama, vašem ritmu praćenja. IT tim nije potreban.
Za razliku od WhatsAppa ili trgovina na društvenim mrežama, web-mjesto pokretano AI Builderom daje vam potpunu kontrolu nad podacima o vašim kupcima, štiteći vas od promjena pravila platforme ili zabrane računa.
Generirajte odgovore u par sekunfi, implementirajte chatbot za korisničku podršku dostupan u bilo koje doba i održite svoje poslovanje u pokretu čak i dok spavate.
Nema potrebe za izradom CRM-a od nule. Predlošci vam daju prednost sa složenim postavkama, strukturom aplikacije i unaprijed izgrađenim tijekovima rada.
Profesionalni hosting, prilagođena domena i poslovna e-pošta na jednom mjestu — sve što je potrebno za izgradnju povjerenja s vašom publikom.

Više praćenih potencijalnih klijenata. Više sklopljenih poslova. Više vremena za vas.

Započnite besplatno

Kreditna kartica nije potrebna.

WhatsApp CRM FAQ

Odgovori na neka od najčešćih pitanja koja dobivamo o izradi WhatsApp CRM-a.

Whatsapp CRM je alat koji vam pomaže u upravljanju odnosima s kupcima izravno putem WhatsAppa. Umjesto da izgubite trag razgovora, možete organizirati kontakte, pratiti potencijalne klijente kroz prodajni proces i sklapati poslove – sve na jednom mjestu. Za razliku od tradicionalnih CRM-ova, susreće vaše kupce tamo gdje već jesu: na WhatsAppu.

Pomoću WhatsApp CRM-a možete organizirati i upravljati svojim kontaktima, pratiti potencijalne klijente putem vizualnog prodajnog kanala, automatizirati poruke i primati plaćanja – sve povezano s vašim WhatsAppom. Također ga možete prilagoditi svojim specifičnim poslovnim potrebama pomoću umjetne inteligencije, bez ikakvih vještina kodiranja.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger AI Builder platformom za kodiranje Vibe, možete stvoriti vlastiti WhatsApp CRM jednostavnim razgovorom s AI-jem ili započeti s unaprijed izrađenim predloškom i prilagoditi ga svom jeziku – AI će se pobrinuti za kod, dizajn i sadržaj umjesto vas.

Uz Hostinger Horizons, izrada WhatsApp CRM aplikacije je jednostavna. Evo kako to možete učiniti u nekoliko koraka:

  • Koristite naš AI alat za izradu aplikacija ili jedan od naših unaprijed izrađenih predložaka da biste besplatno počeli izrađivati.
  • Prilagodite sve svojim poslovnim potrebama razgovorom s AI-jem – to je ono što se naziva vibe kodiranjem: nema tehničkih vještina, samo vaše ideje napisane jednostavnim jezikom.
  • Odaberite plan za otključavanje više naredbi i objavljivanje CRM-a jednim klikom.
  • Povežite svoj WhatsApp sa svojim CRM-om putem Twilio integracije.

Također možete slijediti naš vodič o tome Kako izgraditi WhatsApp CRM za male tvrtke ili pregledati naše video tutorijale.

Ovisi o tome koliko želite prilagoditi. Možete započeti za nekoliko minuta s unaprijed izrađenim predloškom, ali ako želite prilagoditi svaki detalj svom poslovanju, to može potrajati dulje. U svakom slučaju, Hostinger AI Builder čini proces što bržim i intuitivnijim – samo razgovarajte s AI-jem i on će se pobrinuti za teški posao.

Da – s Hostinger AI Builderom možete prilagoditi sve. Jednostavno opišite što vam treba svojim riječima, a umjetna inteligencija će prilagoditi dizajn, sadržaj i funkcionalnost za vas. Bez obzira trebate li određeni prodajni kanal, prilagođena polja za kontakt ili jedinstveni izgled, možete ga nastaviti usavršavati kroz razgovor dok savršeno ne odgovara vašem poslovanju.

Hostinger Horizons nije besplatan, ali ga možete isprobati prije nego što se odlučite za plan. Pogledajte naš detaljni vodič o tome kako započeti i iskoristiti ga maksimalno.

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