Hostinger agenti

Odaberite zadatak. Agenti ga obavljaju.

Specijalizirani stručnjaci za umjetnu inteligenciju za SEO, marketing, sadržaj, prodaju, komunikaciju s klijentima i poslovno planiranje.
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Odaberite zadatak. Agenti ga obavljaju.

Što Hostinger agenti mogu učiniti

Poslovanje i strategija

Potvrdite svoju ideju, oblikujte ponudu i stvorite jasan plan.

Poslovanje i strategija

Identitet brenda

Generirajte logotipe i slike koje će vašem poslovanju dati dosljedan i profesionalan izgled.

Identitet brenda

Marketing i SEO

Pronađite relevantne ključne riječi, pregledajte stranice i pronađite načine za bolji rang.

Marketing i SEO

Raspoređivanje zadataka

Zatražite podršku umjetne inteligencije za ponavljajuće zadatke, odluke i sljedeće korake.

Raspoređivanje zadataka

Generička umjetna inteligencija u odnosu na Hostinger agente

Generička umjetna inteligencija čeka upute. Hostinger agenti vas vode kroz svaki korak.

Generički chatbot

  • Čeka savršenu poruku.
  • Morate znati što pitati.
  • Daje generičke odgovore.
  • Beskrajno pregovaranje naprijed-natrag.

Hostinger agenti

  • Počinju s vještinama spremnim za korištenje.
  • Vode vas postavljanjem pravih pitanja.
  • Rade s vašim Hostinger računom.
  • Pružaju potpune rezultate.

Preskočite naredbu. Započnite sa zadatkom.

Odaberite što trebate obaviti, slijedite gotovu vještinu i postignite praktičan rezultat koji možete koristiti.
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Slijedite vođene upute
Dobijte rezultat spreman za upotrebu
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Poslovni savjetnik

Potvrdit ću vaše ideje, otkriti mogućnosti rasta i pomoći vam da odlučite što dalje.
Pisat ću tekstove za web stranicu, objave na blogu i opise proizvoda s kojima će se vaša publika povezati.
Otkrit ću ključne riječi koje pretražuju, prepoznati što koči vašu stranicu i pokazati vam gdje konkurenti ostvaruju prednost.
Isplanirat ću vašu objavu, mjesec dana sadržaja i pokazati vam koji su vam kanali od koristi.
Izradit ću bitne pravne dokumente, objasniti ugovore prije potpisivanja i pomoći vam da izbjegnete skupe pogreške.
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Primjeri upotrebe

Što želite postići?

Odaberite što trebate obaviti, slijedite gotovu vještinu i postignite praktičan rezultat koji možete koristiti.

Zakazivanje objava na društvenim mrežama

Zakazivanje objava na društvenim mrežama

Automatski zakažite i objavite objave.
Izrada marketinškog sadržaja

Izrada marketinškog sadržaja

Generirajte oglase i marketinške tekstove sa svoje web stranice.
Pisanje SEO blog postova

Pisanje SEO blog postova

Generirajte objave na blogu s ugrađenim istraživanjem ključnih riječi.
Generiranje teksta web stranice

Generiranje teksta web stranice

Izradite tekst za svoje stranice u nekoliko minuta.
Pronalaženje i kontaktiranje potencijalnih klijenata

Pronalaženje i kontaktiranje potencijalnih klijenata

Otkrijte potencijalne kupce i automatski pošaljite poruke.
Pisanje profesionalnih e-poruka

Pisanje profesionalnih e-poruka

Opišite situaciju i dobit ćete dorađen nacrt e-pošte.
Izrada nacrta politike privatnosti

Izrada nacrta politike privatnosti

Izradite jasnu politiku privatnosti prilagođenu vašem poslovanju.
Pregled cijena

Pregled cijena

Dobijte povratne informacije o svojim cijenama, troškovima, maržama i modelu određivanja cijena.
Spremni pomoći u svakodnevnim poslovnim zadacima.
Više od 150
vještina
Spojite alate koje već koristite.
1000
aplikacija
Povjerenje tvrtki diljem svijeta.
Više od 50
zemalja u kojima poslujemo

Odaberite kako započeti s AI agentima

1.000 kredita svaki mjesec
Automatski se osvježava, nije potrebna nikakva radnja.
Više od 150 gotovih vještina
Organizirano po zadacima, uključujući objave na blogu, SEO revizije i tekstove oglasa.
Povežite svoje omiljene aplikacije
Koristite Gmail, Notion, Slack, WhatsApp i više od 1.000 alata u svom radnom tijeku.
Kreirajte slike, logotipe i brendirane vizuale
Izradite vizualne materijale brže uz AI asistenciju.
Potvrdite poslovne ideje i cijene
Dobijte povratne informacije prije ulaganja vremena i novca.
Učitajte datoteke i pratite verzije
Pregledajte rad i zadržite svaku verziju.
Automatizirajte svoj popis obaveza
Zakažite ponavljajuće zadatke i prepustite ih svom agentu.

24 mjeseci

50 % popusta
9,99
4,99/mj
Najpopularnije

12 mjeseci

6,99/mj

3 mjeseci

7,99/mj

1 mjesec

9,99/mj

Obnavlja se po cijeni od 6,99 €/mj. Cijene ne uključuju primjenjive poreze.

Obnavlja se po cijeni od 6,99 €/mj. Cijene ne uključuju primjenjive poreze.

Nemojte nam samo vjerovati na riječ

Pogledajte što korisnici diljem svijeta kažu o svom iskustvu s Hostingerom.
Charlie Low i Dale Comley
Charlie Low i Dale Comley
Suosnivači Nohma

"Hostinger smatramo primjerom na koji se naši inženjeri pozivaju kada pružaju podršku."

Owen Phillips
Owen Phillips
Kovač

“Mogu upravljati hostingom, imenom domene i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je pravo osvježenje.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketinški stručnjak

„Hostinger je najbolji pružatelj hostinga kojeg sam ikad koristio. Podrška je izvrsna, a cijene su nenadmašne.“

Anna Franques
Anna Franques
Digitalna dizajnerica i programerka

„Preporučujem svojim klijentima da pređu na Hostinger. Sve je jednostavno, a nove značajke stalno izlaze.“

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Vlasnik tvrtke

„Zahvaljujući jednostavnoj Hostingerovoj nadzornoj ploči, možemo sami upravljati svojom WordPress web stranicom.“

Ponesite svoje alate
Veze

Ponesite svoje alate

Povežite usluge trećih strana kako bi ih vaši agenti mogli koristiti tijekom razgovora.
Započnite besplatno
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Pregledajte sve veze

Često postavljana pitanja

Hostinger Agents je aplikacija pokretana umjetnom inteligencijom koja vam daje tim specijaliziranih agenata — svaki je stvoren za specifično poslovno područje poput strategije, pisanja, SEO-a, marketinga, pravnih poslova, komunikacije s klijentima i prodaje. Umjesto jednog generičkog chatbota, dobivate fokusirane stručnjake s kojima možete razgovarati bilo kada, jednostavnim jezikom. Nisu potrebne tehničke vještine.
Namijenjen je samostalnim poduzetnicima, onima koji rade dodatne poslove i vlasnicima malih poduzeća koji se sami brinu o svemu. Ako ste ikada poželjeli imati stratega, pisca, marketinškog stručnjaka ili pravnog savjetnika na raspolaganju — to je upravo ono što vam Hostinger Agents pruža.
Za razliku od AI chatbota opće namjene, svaki Hostinger Agent prethodno je obučen s dubokom stručnošću u određenoj poslovnoj domeni. Ne morate kreirati savršenu naredbu — samo odaberite agenta i vještinu, a on će vas odvesti do korisnog rezultata.
Vještine su unaprijed definirani predlošci zadataka unutar svakog agenta. Umjesto da smišljate što pitati, odaberete vještinu i agent vas vodi kroz specifičan ishod — poput pisanja objave na blogu, provođenja istraživanja ključnih riječi ili generiranja pravila o privatnosti. Vještine su brže, strukturiranije i daju bolje rezultate nego kad počinjete od praznog razgovora.
Ne. Možete nastaviti s postojećim razgovorom ili započeti novi - na vama je. U svakom slučaju, vaš agent pamti vaš poslovni kontekst, preferencije i prošle odluke u svim razgovorima. Novi razgovor nikada nije prazna ploča.

Odaberite zadatak. Agenti ga obavljaju.

AI stručnjaci za planiranje, sadržaj, SEO i prodaju, spremni kad i vi.

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