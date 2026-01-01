Dajte umjetnoj inteligenciji posao, ne samo prompt

S Hostingerom možete koristiti agentsku umjetnu inteligenciju u cijelom poslovanju, voditi vlastitog privatnog agenta ili povezati umjetnu inteligenciju s postojećim sustavima.

Jedan agent za svakodnevne poslovne zadatke

Hostinger Agent odgovara klijentima, prati potencijalne klijente, stvara sadržaj i pomaže u poboljšanju SEO-a, sve iz jednog chata koristeći jednostavan jezik.

Istražite Hostinger agenta

Vaš vlastiti agent, pod vašim uvjetima

OpenClaw i Hermes Agent su privatni AI agenti koje sami pokrećete. Oba su uključena u jedan upravljani plan, spremni za otprilike 60 sekundi, bez potrebe za administracijom servera.

Istražite OpenClaw i Hermes

Vi potičete. Vaša infrastruktura djeluje.

Hostinger Connector je MCP ekstenzija koja omogućuje vašim alatima za AI kodiranje da čitaju i ažuriraju vaše Hostinger postavke. Implementirajte projekte, ažurirajte DNS i provjeravajte web stranice bez napuštanja uređivača.

Istražite Hostinger konektor

Besplatna instalacija. Radi s vašim aktivnim planom.

Alati i resursi za agentnu umjetnu inteligenciju

Agentska pošta

Automatizirani inbox izgrađen za AI agente, uključen u svaki Hostinger e-mail plan.

Dokumentacija za razvojne programere

Vodiči za postavljanje, reference alata i dokumentacija za autentifikaciju za Hostinger Connector.

Agenti djeluju. Vi zadržavate kontrolu.

Sigurnost je na prvom mjestu za svakog agenta. Vi birate čemu može pristupiti, odobravate važne radnje i opozivate pristup kad god vam zatreba.

Odobravate važne radnje

Agenti traže vaše odobrenje prije poduzimanja nepovratnih radnji.

Vaša je postavka izolirana

Vaša instanca je ograđena, a vjerodajnice ostaju skrivene prema zadanim postavkama.

Vi kontrolirate pristup

Odobri pristup samo tamo gdje je potreban i opozovi ga u bilo kojem trenutku.
Agenti djeluju. Vi zadržavate kontrolu.
Milijuni nam vjeruju da će obaviti posao.
Više od 4 milijuna
Kupci
Izgradili i pokrenuli ljudi poput vas.
>10 mil.
Izrađene web stranice
Uslužujemo tvrtke diljem svijeta.
150+
Zemlje
Ovdje na duge staze, od prvog dana.
20+
godine

Vjeruju mu kupci diljem svijeta

Pogledajte što ljudi kažu o svom iskustvu s Hostingerom.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodiranje komprimira razvoj za 45 %, a alati poput Hostinger Horizonsa pretvaraju prirodni jezik u radne prototipove za nekoliko sati umjesto tjedana. Ulazni prag za izradu softvera je drastično niži.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedavno sam imao priliku isprobati novi @Hostinger Horizons AI alat za izradu aplikacija i moram reći da sam zadivljen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bi mogao biti najučinkovitiji alat za vibe kodiranje za izgradnju aplikacija vrijednih milijun dolara.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalni stručnjak

Hostinger Horizons je novi i inovativni način za stvaranje MVP-ova i testiranje ideja prije nego što se konačno odlučite.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nećete vjerovati koliko je lako napraviti ono što želite za svoju web stranicu i kupce koristeći Hostingerov HORIZONS AI! Jednostavno nevjerojatno - uvjerite se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Kreator sadržaja

Hostinger Horizons je alat s kojim možete oživjeti ideju koju ste imali – samo je trebate objasniti i ona će funkcionirati.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Sviđa mi se kako stvari stoje s @Hostinger Horizons! Interakcija s novim ažuriranjem umjetne inteligencije bilo je stvarno zabavna. Prava promjena, ne samo za mene, već i za mnoge druge koje poznajem.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pitam se kako je Hostinger uspio napraviti Horizons... Nevjerojatno je koliko brzo omogućuje bilo kome implementaciju front-enda i back-enda.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ne mogu vam reći koliko je dugo ovaj projekt čekao na mojoj listi SVE DOK niste napravili Horizons AI. Ne znam ništa o kodiranju web aplikacija. 0 i eto ga. Moj projekt iz snova za pomaganje ljudima je OBJAVLJEN. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Osnivač

Hostinger Horizons je zaista revolucionaran u usporedbi sa svime ostalim. Bilo je vrlo jednostavno postaviti poddomenu za moj blog na mojoj web aplikaciji - pomislio sam: 'Vau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sada možete izrađivati web aplikacije jednostavnim unosom nredbi na Hostinger Horizonsu. Stvarno super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Isprobao sam Hostinger Horizons i to je stvarno revolucionarni alat! Ovaj alat za izradu aplikacija s umjetnom inteligencijom bez kodiranja stvara elegantne web stranice i aplikacije za nekoliko minuta — dizajnira, kodira i piše za vas. Vrijedi pokušati.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To je kao da imate vrhunskog web developera/softverskog developera spremnog stvoriti što god možete zamisliti.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Poduzetnik

S Hostinger Horizonsom možete izraditi prilično dobre stvari. To nije tipičan alat za izradu web stranica – više je od toga.

Saznajte više o agentskoj umjetnoj inteligenciji

Vodiči, tutorijali i uvidi koji će vam pomoći da izvučete više iz agentske umjetne inteligencije.
Što je agentska umjetna inteligencija? Definicija, primjeri i kako funkcionira

Što je agentska umjetna inteligencija? Definicija, primjeri i kako funkcionira

Agentska umjetna inteligencija je napredni oblik umjetne inteligencije koji može samostalno postavljati ciljeve, planirati, rasuđivati ​​i poduzimati akcije kako bi postigao određeni cilj uz minimalan ljudski nadzor.

Pročitajte cijelu recenziju
Što su AI agenti i kako rade? S primjerima

Što su AI agenti i kako rade? S primjerima

AI agenti, poznati i kao autonomni softverski sustavi ili inteligentni digitalni asistenti, programi su dizajnirani za samostalno obavljanje zadataka i donošenje odluka radi postizanja određenih ciljeva.

Pročitajte cijelu recenziju
Kako postaviti Hermes Agent (upravljani ili samostalno hostirani)

Kako postaviti Hermes Agent (upravljani ili samostalno hostirani)

Hermes Agent možete postaviti na dva načina: koristiti upravljani plan koji se brine o serveru i održavanju za vas ili ga samostalno hostirati s Dockerom na virtualnom privatnom serveru (VPS).

Pročitajte cijelu recenziju

Često postavljana pitanja o agentskoj umjetnoj inteligenciji

Sve što trebate znati o Hostingerovim agentskim AI proizvodima
Agentska umjetna inteligencija opisuje AI sustave koji djeluju samostalno kako bi dovršili zadatke u više koraka, umjesto da odgovaraju na jedan upit po jedan. Umjesto čekanja uputa u svakoj fazi, uzima cilj, dijeli ga na korake i radi kroz njih. Može samostalno pozivati API-je, pretraživati web i koristiti drugi softver, te provjerava vlastite rezultate i mijenja smjer kada nešto ne funkcionira. Ta autonomija je ono što ga razlikuje od chatbota.
Alat umjetne inteligencije reagira na upit i zaustavlja se, tako da osoba mora voditi svaki korak. Agentska umjetna inteligencija postavlja cilj i izvršava cijeli posao, sama odlučujući o koracima. Alat umjetne inteligencije može izraditi e-poruku za vas. Agentska umjetna inteligencija istražuje temu, piše e-poruku i šalje je, a zatim prilagođava ako nešto pođe po zlu putem. Razlika je u opsegu i neovisnosti, pojedinačni zadaci s čovjekom u petlji naspram cjelovitih tijekova rada bez njega.
Hostinger Agent obavlja poslovne poslove iz jednog chata, s vještinama za prodaju, korisničku podršku, SEO, marketing, ljudske resurse i financije. OpenClaw i Hermes Agent su privatni agenti koje sami vodite, na upravljanom planu ili vlastitom VPS-u, a oba su uključena u jedan plan. Za developere, Hostinger Connector donosi alate za AI kodiranje u vaš hosting putem MCP-a, Agentic Mail agentima daje programabilnu e-poštu, a Agentic Commerce priprema vašu trgovinu za kupce koji šalju AI agenta da kupuje za njih.
Hostinger Agent radi iz jednog chata i povezuje se s više od 1000 alata, uključujući Gmail, Slack i Notion. Koristite ga kao AI prodajnog agenta za informiranje i prijedloge, AI agenta za korisničku podršku za odgovore i recenzije, SEO AI agenta za istraživanje ključnih riječi i provjere na stranici, AI marketinškog agenta za kampanje i lansiranja, AI agenta za marketing sadržaja za blogove i biltene, AI agenta za društvene mreže za objave i opise, HR AI agenta za objave poslova i politike, AI agenta za financije za izvještavanje i prognoze ili AI agenta za nabavu za istraživanje dobavljača.
Da. Agent pristupa samo računima i alatima s kojima ga povežete, a vi možete odspojiti bilo koji od njih u bilo kojem trenutku. Vaši su razgovori vezani uz vaš račun, nisu vidljivi drugim korisnicima i nikada se ne koriste za obuku AI modela niti se dijele u svrhu oglašavanja. Prije nego što agent učini nešto nepovratno, pauzira i traži vaše odobrenje. Hostinger je certificiran prema ISO/IEC 27001:2022 i usklađen s GDPR-om.
Da. OpenClaw i Hermes Agent su privatni agenti koje sami vodite. Upravljani plan je najjednostavniji put, budući da Hostinger brine o postavljanju, ažuriranjima i sigurnosti, a jedan plan uključuje obje aplikacije. Ako želite root pristup i vlastite specifikacije poslužitelja, možete samostalno hostirati bilo koji od njih na VPS-u.
Da, jednim klikom iz hPanela. To su odvojene aplikacije, tako da se vaše konfiguracije i povijest razgovora ne prenose i počinjete ispočetka s novom aplikacijom. Vrijedi zabilježiti sve važno prije nego što prijeđete.
Da. Hostinger Connector omogućuje alatima za AI kodiranje da rade izravno s vašim hosting postavkama, a Agentic Mail vašim agentima daje vlastiti inbox za automatizirani rad. AI se uklapa u vaš postojeći tijek rada umjesto da ga zamjenjuje.
Hostinger Agent počinje od 4,99 €/mj i uključuje 1000 kredita koji se automatski osvježavaju svaki mjesec. Managed OpenClaw i Hermes Agent su 5,49 €/mj , obnavljaju se po cijeni od 10,99 €/mj , s uključenim obje aplikacije. Hostinger Connector je besplatan uz bilo koji aktivni hosting plan, a Agentic Mail dolazi sa svakim Hostinger e-mail planom.
Ne. Hostinger Agent je napravljen za vlasnike tvrtki, a upravljane aplikacije rješavaju postavljanje poslužitelja umjesto vas, tako da nema tehničkih detalja za konfiguriranje. Hostinger Connector je onaj koji je napravljen za razvojne programere i instalira se u uređivač koji već koristite.

Spremni za korištenje agentske umjetne inteligencije?

Bez obzira automatizirate li svoje poslovanje, pokrećete li vlastitog AI agenta ili povezujete AI sa svojim računalnim sustavom, možete započeti već danas.
Istražite AI rješenja
Spremni za korištenje agentske umjetne inteligencije?

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.