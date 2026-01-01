Da. Agent pristupa samo računima i alatima s kojima ga povežete, a vi možete odspojiti bilo koji od njih u bilo kojem trenutku. Vaši su razgovori vezani uz vaš račun, nisu vidljivi drugim korisnicima i nikada se ne koriste za obuku AI modela niti se dijele u svrhu oglašavanja. Prije nego što agent učini nešto nepovratno, pauzira i traži vaše odobrenje. Hostinger je certificiran prema ISO/IEC 27001:2022 i usklađen s GDPR-om.