Chat i LLM generiranje
Pokreni chatbotove, kopilote i API-je s performansama GPU-a niske latencije, dostupnima non-stop. Koristite Ollamu i Open WebUI ili vlastiti model s vLLM-om ili LangChainom.
Namjenski Blackwell B200, nedijeljeni pristup za obuku i pokretanje najvećih AI modela.
192GB VRAM
Preporučuje se za:
Radna opterećenja koja zahtijevaju namjenske resurse
AI zaključivanje u velikim razmjerima
Frontier LLM obuka
Znanstvene simulacije i visokoučinkovito računanje
Najnoviji Blackwellov vodeći model za obuku i pokretanje najvećih AI modela.
192GB VRAM
Preporučuje se za:
Fino podešavanje velikih modela
AI zaključivanje u velikim razmjerima
Frontier LLM obuka
Znanstvene simulacije i visokoučinkovito računanje
Dokazani radni stroj za podatkovne centre za ozbiljnu obuku i zaključivanje umjetne inteligencije.
80GB VRAM
Preporučuje se za:
LLM obuka
Fino podešavanje velikih modela
Zaključivanje velikih serija
Skaliranje više GPU-ova
Svestrani Ada Lovelace GPU koji balansira snažne performanse inferencije s izvrsnom cjenovnom učinkovitošću.
48GB VRAM
Preporučuje se za:
Zaključivanje umjetne inteligencije i generativna umjetna inteligencija
3D renderiranje i virtualne radne stanice
Fino podešavanje modela srednje veličine
Prekodiranje i streaming videa
Enterprise Blackwell GPU izgrađen za zahtjevna profesionalna AI i vizualizacijska opterećenja.
96GB VRAM
Preporučuje se za:
Zaključivanje i fino podešavanje velikih modela
Obrada i streaming videa
Inženjerske simulacije i znanstveno računanje
Intenzivno 3D renderiranje i vizualizacija
Nepobjediv omjer cijene i performansi za eksperimentiranje i manja opterećenja - idealan ulazak u svijet GPU računarstva.
24GB VRAM
Preporučuje se za:
Development and experimentation
Generiranje slika i videa umjetnom inteligencijom
3D renderiranje
Zaključivanje za male i srednje modele
Od vašeg prvog modela do produkcijske inferencije, izvršavajte zahtjevna GPU opterećenja bez kupnje hardvera ili opravdavanja kapitalnih izdataka.
Pokreni chatbotove, kopilote i API-je s performansama GPU-a niske latencije, dostupnima non-stop. Koristite Ollamu i Open WebUI ili vlastiti model s vLLM-om ili LangChainom.
Trenirajte prilagođene modele i podesite LLM-ove s namjenskim VRAM-om. Kontrolne točke ostaju i nakon ponovnih pokretanja, tako da se dugotrajni poslovi mogu zaustaviti i nastaviti bez gubitka napretka.
Pokrenite GPU instancu i postavite vlastito okruženje za nekoliko minuta. Povežite se putem preglednika ili terminala, a zatim odmah počnite s iteracijama.
Pokrenite Stable Diffusion, ComfyUI i zadatke renderiranja s dovoljno VRAM-a za izlaz visoke rezolucije i skupnu obradu.
Kodirajte, transkodirajte i renderirajte video s visokim protokom uz hardversko ubrzanje, bez opterećavanja vlastitih računala.
Plaćajte samo ono što koristite
Spremno za otprilike 30 sekundi
Upravljajte s jedne nadzorne ploče