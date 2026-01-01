Iznajmite GPU. Profesionalno računalstvo, dostupno.

Pokrenite AI, renderiranje i računalna opterećenja na namjenskim NVIDIA GPU-ima s jednostavnim određivanjem cijena po satu i bez dugoročnih obveza.
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Pronađite GPU koji odgovara vašem radnom opterećenju

Usporedite VRAM, performanse i cijene po satu kako biste pronašli ono što vam odgovara. Nema skrivenih naknada ili izlaznih troškova.

B200 (Dedicated)

Namjenski Blackwell B200, nedijeljeni pristup za obuku i pokretanje najvećih AI modela.

Od6,08/sat
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608 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

192GB VRAM

Preporučuje se za:

Radna opterećenja koja zahtijevaju namjenske resurse

AI zaključivanje u velikim razmjerima

Frontier LLM obuka

Znanstvene simulacije i visokoučinkovito računanje

B200

Najnoviji Blackwellov vodeći model za obuku i pokretanje najvećih AI modela.

Od3,86/sat
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386 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

192GB VRAM

Preporučuje se za:

Fino podešavanje velikih modela

AI zaključivanje u velikim razmjerima

Frontier LLM obuka

Znanstvene simulacije i visokoučinkovito računanje

A100 80GB PCIe

Dokazani radni stroj za podatkovne centre za ozbiljnu obuku i zaključivanje umjetne inteligencije.

Od1,23/sat
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123 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

80GB VRAM

Preporučuje se za:

LLM obuka

Fino podešavanje velikih modela

Zaključivanje velikih serija

Skaliranje više GPU-ova

L40S

Svestrani Ada Lovelace GPU koji balansira snažne performanse inferencije s izvrsnom cjenovnom učinkovitošću.

Od0,79/sat
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79 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

48GB VRAM

Preporučuje se za:

Zaključivanje umjetne inteligencije i generativna umjetna inteligencija

3D renderiranje i virtualne radne stanice

Fino podešavanje modela srednje veličine

Prekodiranje i streaming videa

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU izgrađen za zahtjevna profesionalna AI i vizualizacijska opterećenja.

Od0,51/sat
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51 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

96GB VRAM

Preporučuje se za:

Zaključivanje i fino podešavanje velikih modela

Obrada i streaming videa

Inženjerske simulacije i znanstveno računanje

Intenzivno 3D renderiranje i vizualizacija

RTX 4090

Nepobjediv omjer cijene i performansi za eksperimentiranje i manja opterećenja - idealan ulazak u svijet GPU računarstva.

Od0,33/sat
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33 kredita/sat (1 kredit = 0,01 € ). Naplaćuje se samo dok vaša instanca radi.

24GB VRAM

Preporučuje se za:

Development and experimentation

Generiranje slika i videa umjetnom inteligencijom

3D renderiranje

Zaključivanje za male i srednje modele

Niste sigurni što odabrati?
Pregledajte slučajeve upotrebe kako biste pronašli preporučeni GPU.
Pogledajte slučajeve upotrebe

Istražite što možete učiniti s GPU snagom

Od vašeg prvog modela do produkcijske inferencije, izvršavajte zahtjevna GPU opterećenja bez kupnje hardvera ili opravdavanja kapitalnih izdataka.

Chat i LLM generiranje

Pokreni chatbotove, kopilote i API-je s performansama GPU-a niske latencije, dostupnima non-stop. Koristite Ollamu i Open WebUI ili vlastiti model s vLLM-om ili LangChainom.

Preporučeni GPU: L40S
Poslužuje modele do 30B parametaraPokrenite Ollamu jednim klikomJednostavno određivanje cijena po satu
Implementacija za zaključivanje

Treniranje i podešavanje modela

Trenirajte prilagođene modele i podesite LLM-ove s namjenskim VRAM-om. Kontrolne točke ostaju i nakon ponovnih pokretanja, tako da se dugotrajni poslovi mogu zaustaviti i nastaviti bez gubitka napretka.

Preporučeni GPU: A100 80GB
96 GB VRAM-ATrajne kontrolne točkeIzrađen za obuku velikih modela
Implementacija za AI obuku

Gradite i istražujte uz AI

Pokrenite GPU instancu i postavite vlastito okruženje za nekoliko minuta. Povežite se putem preglednika ili terminala, a zatim odmah počnite s iteracijama.

Preporučeni GPU: RTX 4090
Puni root pristup za instalaciju vlastitog stackaPristup pregledniku ili SSH terminaluDovoljno pristupačno za cjelodnevni rad
Započnite izradu

Generiranje slika i videa

Pokrenite Stable Diffusion, ComfyUI i zadatke renderiranja s dovoljno VRAM-a za izlaz visoke rezolucije i skupnu obradu.

Preporučeni GPU: RTX 4090
Dovoljno VRAM-a za serijski rad sa slikamaBrzo i pristupačno renderiranjeUgrađena podrška za Stable Diffusion
Implementacija za generiranje

Obrada i kodiranje videa

Kodirajte, transkodirajte i renderirajte video s visokim protokom uz hardversko ubrzanje, bez opterećavanja vlastitih računala.

Preporučeni GPU: RTX PRO 6000 (Server)
Deveta generacija NVENC-a za brzo i visokokvalitetno kodiranje8K kodiranje punom brzinomKodiranje koje radi neovisno o vašem CPU-u
Implementacija za kodiranje

Počnite brže s gotovim aplikacijama

Pokrenite unaprijed konfigurirane aplikacije jednim klikom, preskočite ručno postavljanje i odmah se bacite na posao.
Krenite odmah
Počnite brže s gotovim aplikacijama
Plaćajte samo dok vam je GPU pokrenut

Plaćajte samo dok vam je GPU pokrenut

GPU se naplaćuje po satu korištenjem kredita iz jednog zajedničkog stanja. Dodajte kredite po potrebi, uništite instancu kada završite i sačuvajte sve neiskorištene kredite za kasnije.

Zašto odabrati Hostinger GPU za AI opterećenja

Plaćajte samo ono što koristite

Naplata po minuti znači da plaćate samo za računalni promet koji koristite.

Spremno za otprilike 30 sekundi

Pokrenite unaprijed konfigurirane aplikacije bez instaliranja upravljačkih programa, kontejnera ili ovisnosti.

Upravljajte s jedne nadzorne ploče

Pratite korištenje i upravljajte svojim instancama kad god vam zatreba.

Vaše rad je spreman. Također i GPU-i.

Pokrenite na namjenskim GPU-ima za nekoliko sekundi. Plaćajte po satu, bez dugoročnog ugovora ili kupnje hardvera.
Krenite odmah
Vaše rad je spreman. Također i GPU-i.

Hostinger GPU - FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o Hostinger GPU-u.
Da. GPU instance se naplaćuju po satu u kreditima, a naplaćuje vam se samo dok instanca radi. Zaustavite je kad završite, nema minimalne obveze ili dugoročnog ugovora.
Uništavanje instance je trajno i ne može se poništiti. Sve što nije spremljeno u trajnu pohranu gubi se. Ponovno pokretanje, nasuprot tome, ponovno pokreće instancu bez brisanja, vaše datoteke i postavke ostaju netaknute.
Uglavnom ovisi o veličini modela. Manji modeli i generiranje slika dobro rade na RTX 4090 ili L40S, veći modeli i ozbiljan trening imaju koristi od dodatnog VRAM-a A100 ili B200. Ako niste sigurni, naš alat za odabir GPU-a usklađuje vaše opterećenje s pravom opcijom.
Oboje. Svaka instanca dolazi s punim pristupom terminalu i SSH-u, tako da možete instalirati sve što vam je potrebno. Ako biste radije preskočili postavljanje, aplikacije s jednim klikom poput Ollame spremne su za implementaciju od samog početka.
Dostupnost se mijenja u stvarnom vremenu na temelju potražnje i varira ovisno o regiji. Prikazujemo dostupnost uživo prije implementacije, tako da ćete uvijek znati što je zapravo na zalihi, umjesto da to saznate nakon što se odlučite za kupnju.
Najam GPU-a znači pristup visokoučinkovitoj procesorskoj snazi ​​grafike putem oblaka umjesto kupnje fizičkog hardvera. Plaćate samo za računalno vrijeme koje koristite, po satu ili čak po sekundi, a pružatelj usluga brine se o održavanju, hlađenju i ažuriranjima upravljačkih programa. To je čest izbor za AI obuku, zaključivanje strojnog učenja, 3D renderiranje i druge zadatke koji zahtijevaju veliku procesorsku snagu bez početnih troškova vlasništva GPU-a.

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