Postavite Tracearr instalacijom jednim klikom.
Jedinstvena nadzorna ploča za praćenje streamova za Plex, Jellyfin i Emby s analitikom u stvarnom vremenu i detekcijom dijeljenja računa.
Odaberite VPS plan za Tracearr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tracearr
Tracearr je platforma za nadzor otvorenog koda koja objedinjuje Plex, Jellyfin i Emby u jednu nadzornu ploču. Pratite aktivne streamove u stvarnom vremenu, pregledajte potpunu povijest sesija s podacima o geolokaciji i analizirajte biblioteku — sve bez žongliranja s više alata.
Za razliku od Tautullija ili Jellystata, Tracearr istovremeno radi na sva tri glavna medijska poslužitelja. Njegov ugrađeni mehanizam za otkrivanje dijeljenja koristi šest vrsta pravila — uključujući nemoguće putovanje i brzinu uređaja — za automatsko označavanje sumnjivih aktivnosti računa, štiteći vaš poslužitelj od zlouporabe.
Tracearr ključne značajke
Višeposlužiteljska nadzorna ploča
Povežite Plex, Jellyfin i Emby na jedno sučelje i nadzirite sve servere s jedne nadzorne ploče.
Detekcija dijeljenja
Šest vrsta pravila — uključujući nemoguće putovanje i ograničenja istodobnih tokova — automatski označavaju i ocjenjuju sumnjivu aktivnost računa.
Analitika toka
Pogledajte tko je što gledao, kada i na kojem uređaju, s raščlambom kodeka, omjerima transkodiranja i upotrebom propusnosti po sesiji.
Knjižnični uvidi
Namjenske stranice za kvalitetnu distribuciju, povrat ulaganja u pohranu, detekciju duplikata i metrike angažmana kroz cijelu vašu medijsku kolekciju.
Upozorenja u stvarnom vremenu
Discord webhooks i prilagođene obavijesti trenutačno se pokreću kada se aktiviraju pravila dijeljenja ili padnu ocjene povjerenja korisnika.
Uvoz podataka
Migrirajte postojeću povijest gledanja iz Tautullija ili Jellystata tako da počnete s punim kontekstom, a ne s praznom pločom.
Zašto pokrenuti Tracearr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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