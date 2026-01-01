Tracearr je platforma za nadzor otvorenog koda koja objedinjuje Plex, Jellyfin i Emby u jednu nadzornu ploču. Pratite aktivne streamove u stvarnom vremenu, pregledajte potpunu povijest sesija s podacima o geolokaciji i analizirajte biblioteku — sve bez žongliranja s više alata.

Za razliku od Tautullija ili Jellystata, Tracearr istovremeno radi na sva tri glavna medijska poslužitelja. Njegov ugrađeni mehanizam za otkrivanje dijeljenja koristi šest vrsta pravila — uključujući nemoguće putovanje i brzinu uređaja — za automatsko označavanje sumnjivih aktivnosti računa, štiteći vaš poslužitelj od zlouporabe.