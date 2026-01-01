Postavite Rybbit jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Moderna platforma za web analitiku otvorenog koda koja prati ponašanje posjetitelja bez kolačića, skripti za praćenje ili invazivnog prikupljanja podataka.
Odaberite VPS plan za Rybbit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rybbit
Rybbit je platforma za web analitiku s naglaskom na privatnost, dizajnirana kao moderna alternativa Google Analyticsu. Pruža preglede stranica, sesije, stope napuštanja, preporuke, geografske podatke i ponovne reprodukcije sesija bez korištenja kolačića ili praćenja među stranicama — čineći usklađenost s GDPR-om ugrađenom značajkom, a ne naknadnom misli.
Pokretan ClickHouseom za pohranu događaja visokih performansi i PostgreSQLom za podatke aplikacija, Rybbit obrađuje velike količine događaja s brzim upitima nadzornih ploča. Samostalno hostiranje eliminira naknade po stranici i ograničenja zadržavanja podataka, dajući vam potpuno vlasništvo nad podacima posjetitelja na svim vašim svojstvima.
Rybbit ključne značajke
Praćenje bez kolačića
Prati posjetitelje bez kolačića ili otiska prsta, uklanjajući potrebu za bannerima za pristanak dok ostaje usklađen s GDPR-om i CCPA-om.
Snimke sesija
Snima i reproducira korisničke sesije kako biste točno razumjeli kako posjetitelji navigiraju vašom stranicom i gdje odustaju.
Prilagođeno praćenje događaja
Zabilježite svaku interakciju korisnika s prilagođenim događajima i JSON svojstvima za detaljnu analizu toka i optimizaciju konverzija.
Nadzorna ploča u stvarnom vremenu
Pregledajte broj posjetitelja uživo, aktivne stranice i trenutna ažuriranja metrike kako biste mogli pratiti skokove prometa dok se događaju.
Više-stranična podrška
Upravljajte analitikom za više web stranica s jedne nadzorne ploče s kontrolama pristupa na razini organizacije za timove.
Zašto pokrenuti Rybbit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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