Rybbit je platforma za web analitiku s naglaskom na privatnost, dizajnirana kao moderna alternativa Google Analyticsu. Pruža preglede stranica, sesije, stope napuštanja, preporuke, geografske podatke i ponovne reprodukcije sesija bez korištenja kolačića ili praćenja među stranicama — čineći usklađenost s GDPR-om ugrađenom značajkom, a ne naknadnom misli.

Pokretan ClickHouseom za pohranu događaja visokih performansi i PostgreSQLom za podatke aplikacija, Rybbit obrađuje velike količine događaja s brzim upitima nadzornih ploča. Samostalno hostiranje eliminira naknade po stranici i ograničenja zadržavanja podataka, dajući vam potpuno vlasništvo nad podacima posjetitelja na svim vašim svojstvima.