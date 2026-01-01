Ackee je analitička platforma otvorenog koda, temeljena na Node.js-u, koja se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju. Koristi višestupanjski proces anonimizacije za uklanjanje osobnih podataka posjetitelja, dok istovremeno pruža značajne uvide u preglede stranica, izvore prometa, trajanje sesija i vrste uređaja.

Za razliku od tradicionalnih analitičkih usluga koje pohranjuju podatke vaših posjetitelja na infrastrukturi trećih strana, Ackee vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o prometu. Njegovo minimalističko sučelje i centralizirani GraphQL API olakšavaju praćenje više web stranica i integraciju analitičkih podataka u prilagođene nadzorne ploče ili izvještajne sustave — bez obavijesti o kolačićima ili GDPR glavobolja.