Do 69% popusta za Ackee

Postavite Ackee instalacijom jednim klikom.

Samohostirana web analitika usmjerena na privatnost koja prati posjetitelje bez ugrožavanja njihovih osobnih podataka.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Ackee instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Ackee

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Ackee

Ackee je analitička platforma otvorenog koda, temeljena na Node.js-u, koja se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju. Koristi višestupanjski proces anonimizacije za uklanjanje osobnih podataka posjetitelja, dok istovremeno pruža značajne uvide u preglede stranica, izvore prometa, trajanje sesija i vrste uređaja.

Za razliku od tradicionalnih analitičkih usluga koje pohranjuju podatke vaših posjetitelja na infrastrukturi trećih strana, Ackee vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o prometu. Njegovo minimalističko sučelje i centralizirani GraphQL API olakšavaju praćenje više web stranica i integraciju analitičkih podataka u prilagođene nadzorne ploče ili izvještajne sustave — bez obavijesti o kolačićima ili GDPR glavobolja.

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Što možete izgraditi uz {name}

Ackee ključne značajke

Dizajnirana privatnost

Višestupanjska anonimizacija uklanja osobne podatke koji omogućuju identifikaciju prije pohrane, tako da možete prikupiti korisne uvide—što može pomoći u smanjenju potrebe za obavijestima o kolačićima ili pojednostaviti usklađenost ovisno o nadležnosti i konfiguraciji.

Neograničene domene

Pratite koliko god web stranica i aplikacija trebate s jedne nadzorne ploče, bez cjenovnih razina po stranici ili ograničenja temeljenih na prometu.

GraphQL API

Centralizirani GraphQL API omogućuje vam programsko povlačenje analitičkih podataka u prilagođene nadzorne ploče, izvješća ili alate trećih strana bez vezivanja za ugrađeno korisničko sučelje.

Lagana skripta za praćenje

Isječak za praćenje ima minimalan utjecaj na performanse vaših stranica, izbjegavajući kazne za brzinu učitavanja stranice povezane s težim komercijalnim analitičkim bibliotekama.

Prilagođeno praćenje događaja

Pratite specifične interakcije korisnika izvan pregleda stranica, dajući vam uvid u konverzije, klikove na gumbe i druge značajne radnje na vašim stranicama.

Zašto pokrenuti Ackee na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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