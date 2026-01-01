Postavite Ackee instalacijom jednim klikom.
Samohostirana web analitika usmjerena na privatnost koja prati posjetitelje bez ugrožavanja njihovih osobnih podataka.
Odaberite VPS plan za Ackee
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ackee
Ackee je analitička platforma otvorenog koda, temeljena na Node.js-u, koja se u potpunosti pokreće na vašem vlastitom poslužitelju. Koristi višestupanjski proces anonimizacije za uklanjanje osobnih podataka posjetitelja, dok istovremeno pruža značajne uvide u preglede stranica, izvore prometa, trajanje sesija i vrste uređaja.
Za razliku od tradicionalnih analitičkih usluga koje pohranjuju podatke vaših posjetitelja na infrastrukturi trećih strana, Ackee vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o prometu. Njegovo minimalističko sučelje i centralizirani GraphQL API olakšavaju praćenje više web stranica i integraciju analitičkih podataka u prilagođene nadzorne ploče ili izvještajne sustave — bez obavijesti o kolačićima ili GDPR glavobolja.
Ackee ključne značajke
Dizajnirana privatnost
Višestupanjska anonimizacija uklanja osobne podatke koji omogućuju identifikaciju prije pohrane, tako da možete prikupiti korisne uvide—što može pomoći u smanjenju potrebe za obavijestima o kolačićima ili pojednostaviti usklađenost ovisno o nadležnosti i konfiguraciji.
Neograničene domene
Pratite koliko god web stranica i aplikacija trebate s jedne nadzorne ploče, bez cjenovnih razina po stranici ili ograničenja temeljenih na prometu.
GraphQL API
Centralizirani GraphQL API omogućuje vam programsko povlačenje analitičkih podataka u prilagođene nadzorne ploče, izvješća ili alate trećih strana bez vezivanja za ugrađeno korisničko sučelje.
Lagana skripta za praćenje
Isječak za praćenje ima minimalan utjecaj na performanse vaših stranica, izbjegavajući kazne za brzinu učitavanja stranice povezane s težim komercijalnim analitičkim bibliotekama.
Prilagođeno praćenje događaja
Pratite specifične interakcije korisnika izvan pregleda stranica, dajući vam uvid u konverzije, klikove na gumbe i druge značajne radnje na vašim stranicama.
Zašto pokrenuti Ackee na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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