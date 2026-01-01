Apache Superset je platforma poslovne inteligencije spremna za poduzeća koja istraživanje podataka čini dostupnim korisnicima na svakoj tehničkoj razini. Analitičari dobivaju sučelje povuci-i-ispusti bez koda za izradu grafikona i nadzornih ploča, dok inženjeri dobivaju SQL Lab — potpuno opremljen SQL IDE s poviješću upita, spremljenim upitima i izvozom rezultata. Superset se povezuje s više od 40 SQL baza podataka i skladišta podataka putem SQLAlchemyja, pružajući jedinstveni analitički sloj kroz cijeli vaš podatkovni skup.

Samostalno hostiranje Superseta na vašem VPS-u znači neograničen broj korisnika, neograničene izvore podataka i bez licenciranja po sjedalu. Poslovni podaci ostaju unutar vaše infrastrukture, ispunjavajući zahtjeve usklađenosti dok PostgreSQL i Redis — uključeni u ovaj predložak — obrađuju pohranu metapodataka i predmemoriranje upita za performanse spremne za proizvodnju.