Implementirajte Apache Superset instalacijom jednim klikom.
Moderna platforma za poslovnu inteligenciju otvorenog koda za izradu interaktivnih nadzornih ploča, istraživanje skupova podataka i pokretanje SQL analize preko 40+ baza podataka.
Odaberite VPS plan za Apache Superset
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache Superset
Apache Superset je platforma poslovne inteligencije spremna za poduzeća koja istraživanje podataka čini dostupnim korisnicima na svakoj tehničkoj razini. Analitičari dobivaju sučelje povuci-i-ispusti bez koda za izradu grafikona i nadzornih ploča, dok inženjeri dobivaju SQL Lab — potpuno opremljen SQL IDE s poviješću upita, spremljenim upitima i izvozom rezultata. Superset se povezuje s više od 40 SQL baza podataka i skladišta podataka putem SQLAlchemyja, pružajući jedinstveni analitički sloj kroz cijeli vaš podatkovni skup.
Samostalno hostiranje Superseta na vašem VPS-u znači neograničen broj korisnika, neograničene izvore podataka i bez licenciranja po sjedalu. Poslovni podaci ostaju unutar vaše infrastrukture, ispunjavajući zahtjeve usklađenosti dok PostgreSQL i Redis — uključeni u ovaj predložak — obrađuju pohranu metapodataka i predmemoriranje upita za performanse spremne za proizvodnju.
Apache Superset ključne značajke
Bogata knjižnica vizualizacije
Odaberite između desetaka vrsta grafikona — stupčastih grafikona, linijskih grafikona, raspršenih dijagrama, geoprostornih karata i još mnogo toga — kako biste jasno prikazali svoje podatke.
SQL Lab IDE
Pišite i izvršavajte SQL upite uz isticanje sintakse, povijest upita i izvoz rezultata — premošćujući no-code nadzorne ploče i napredni rad s podacima.
40+ konektora baza podataka
Povežite se na PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift i na desetke drugih putem jedinstvenog sloja konektora temeljenog na SQLAlchemyju.
Interaktivne nadzorne ploče
Izradite nadzorne ploče s unakrsnim filtrima, navigacijom za detaljnu analizu i zakazanim izvješćima e-pošte kako bi dionici uvijek imali aktualne uvide.
Upravljanje pristupom temeljeno na ulogama
Dodijelite detaljne dozvole skupovima podataka, nadzornim pločama i izvorima podataka tako da svaki tim vidi samo ono čemu je ovlašten pristupiti.
Zašto pokrenuti Apache Superset na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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