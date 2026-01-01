Apache DevLake je platforma za inženjersku analitiku otvorenog koda koja objedinjuje podatke iz sustava za praćenje problema, hostova izvornog koda, CI/CD cjevovoda i alata za upravljanje incidentima u jedinstveno podatkovno jezero. Timovi povezuju GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty i desetke drugih izvora za automatsko izračunavanje DORA metrika — učestalosti implementacije, vremena isporuke za promjene, stope neuspjeha promjena i prosječnog vremena oporavka — uz Grafana nadzorne ploče koje vizualiziraju performanse tima tijekom vremena.

Samostalno hostiranje DevLake-a čuva sve inženjerske telemetrijske podatke i vjerodajnice za integraciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Svaki API token i OAuth veza šifrirani su u mirovanju pomoću ključa koji posjedujete, a sve metrike pohranjene su u MySQL bazi podataka na vašem poslužitelju — nijedan podatak ne napušta vaše okruženje prema analitičkoj usluzi treće strane.