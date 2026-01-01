Postavite Apache DevLake jednim klikom.
Platforma otvorenog koda koja prikuplja podatke iz 60+ razvojnih alata za izračun DORA metrika i vizualizaciju performansi inženjerskog tima.
Odaberite VPS plan za Apache DevLake
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Apache DevLake
Apache DevLake je platforma za inženjersku analitiku otvorenog koda koja objedinjuje podatke iz sustava za praćenje problema, hostova izvornog koda, CI/CD cjevovoda i alata za upravljanje incidentima u jedinstveno podatkovno jezero. Timovi povezuju GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty i desetke drugih izvora za automatsko izračunavanje DORA metrika — učestalosti implementacije, vremena isporuke za promjene, stope neuspjeha promjena i prosječnog vremena oporavka — uz Grafana nadzorne ploče koje vizualiziraju performanse tima tijekom vremena.
Samostalno hostiranje DevLake-a čuva sve inženjerske telemetrijske podatke i vjerodajnice za integraciju na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Svaki API token i OAuth veza šifrirani su u mirovanju pomoću ključa koji posjedujete, a sve metrike pohranjene su u MySQL bazi podataka na vašem poslužitelju — nijedan podatak ne napušta vaše okruženje prema analitičkoj usluzi treće strane.
Apache DevLake ključne značajke
DORA metrike
Automatski izračunava učestalost implementacije, vrijeme isporuke za promjene, stopu neuspjeha promjena i prosječno vrijeme oporavka iz povezanih alata — nije potrebno ručno prikupljanje podataka.
Unaprijed izgrađene nadzorne ploče
Gotove Grafana nadzorne ploče vizualiziraju DORA metrike, vrijeme ciklusa PR-a, starost bugova i zdravlje cjevovoda za implementaciju bez ikakve konfiguracije nakon postavljanja.
60+ dodataka za izvore podataka
Unaprijed izgrađeni konektori za GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube i još mnogo toga donose sve inženjerske podatke na jedno mjesto.
Prilagođene SQL metrike
Izvršite upit nad normaliziranim jezerom podataka običnim SQL-om kako biste definirali metrike specifične za tim, filtre i prilagođene nadzorne ploče izvan ugrađenih DORA prikaza.
Šifrirana pohrana vjerodajnica
Svi API tokeni i OAuth ključevi šifrirani su u mirovanju koristeći automatski generirani ključ pohranjen isključivo u vašoj samostalno hostiranoj MySQL bazi podataka.
Zašto pokrenuti Apache DevLake na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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