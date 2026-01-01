Postavite WUD instalacijom jednim klikom.
Promatrač otvorenog koda koji detektira ažuriranja Docker slika i obavještava vas putem desetaka integriranih kanala.
Odaberite VPS plan za WUD
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WUD
WUD (What's Up Docker) je aktivno održavani nasljednik whats-up-docker-a, potpuno usmjeren na održavanje ažurnosti slika kontejnera na samostalno hostiranoj infrastrukturi. Kontinuirano provjerava pokrenute kontejnere, pretražuje uzvodne registre i javlja točno koje slike imaju dostupne nove verzije — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay i samostalno hostirani registri podržani su odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje WUD-a na vlastitom VPS-u uklanja svaku ovisnost o praćenju ažuriranja SaaS-a trećih strana i zadržava potpuni inventar vaše flote kontejnera unutar infrastrukture koju kontrolirate. Okidači se mogu proširiti na Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generičke web-hookove ili automatski ponovno izgraditi stogove.
WUD ključne značajke
Višeregistarsko praćenje
Prati ažuriranja na Docker Hubu, GHCR-u, ECR-u, GCR-u, ACR-u, Quay-u i svim prilagođenim registrima bez proširenja po pružatelju.
Pokreni automatizacije
Preusmjerava događaje nove verzije na Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generičke web-hookove ili poslove ponovne izgradnje spremnika.
Web UI i REST API
Pregledajte čekajuća ažuriranja, pregledajte sažetke i integrirajte se s postojećim nadzornim pločama putem dokumentiranog REST API-ja.
Granularna pravila nadzora
Uključite ili isključite spremnike prema oznaci, nazivu ili registru, i odaberite između strategija usporedbe semver, regex ili digest.
Prometheus metrike
Izvozi spremnik i ažurira metrike na /metrics tako da postojeći Grafana stackovi mogu upozoriti na zastarjele slike.
Lagan otisak
Pokreće se kao jedan Node.js spremnik s malim volumenom pohrane, prikladno za male VPS instance uz produkcijska opterećenja.
Zašto pokrenuti WUD na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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