WUD (What's Up Docker) je aktivno održavani nasljednik whats-up-docker-a, potpuno usmjeren na održavanje ažurnosti slika kontejnera na samostalno hostiranoj infrastrukturi. Kontinuirano provjerava pokrenute kontejnere, pretražuje uzvodne registre i javlja točno koje slike imaju dostupne nove verzije — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay i samostalno hostirani registri podržani su odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje WUD-a na vlastitom VPS-u uklanja svaku ovisnost o praćenju ažuriranja SaaS-a trećih strana i zadržava potpuni inventar vaše flote kontejnera unutar infrastrukture koju kontrolirate. Okidači se mogu proširiti na Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generičke web-hookove ili automatski ponovno izgraditi stogove.