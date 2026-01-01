Do 69% popusta za WUD

Postavite WUD instalacijom jednim klikom.

Promatrač otvorenog koda koji detektira ažuriranja Docker slika i obavještava vas putem desetaka integriranih kanala.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite WUD instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za WUD

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz WUD

WUD (What's Up Docker) je aktivno održavani nasljednik whats-up-docker-a, potpuno usmjeren na održavanje ažurnosti slika kontejnera na samostalno hostiranoj infrastrukturi. Kontinuirano provjerava pokrenute kontejnere, pretražuje uzvodne registre i javlja točno koje slike imaju dostupne nove verzije — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay i samostalno hostirani registri podržani su odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje WUD-a na vlastitom VPS-u uklanja svaku ovisnost o praćenju ažuriranja SaaS-a trećih strana i zadržava potpuni inventar vaše flote kontejnera unutar infrastrukture koju kontrolirate. Okidači se mogu proširiti na Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generičke web-hookove ili automatski ponovno izgraditi stogove.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

WUD ključne značajke

Višeregistarsko praćenje

Prati ažuriranja na Docker Hubu, GHCR-u, ECR-u, GCR-u, ACR-u, Quay-u i svim prilagođenim registrima bez proširenja po pružatelju.

Pokreni automatizacije

Preusmjerava događaje nove verzije na Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generičke web-hookove ili poslove ponovne izgradnje spremnika.

Web UI i REST API

Pregledajte čekajuća ažuriranja, pregledajte sažetke i integrirajte se s postojećim nadzornim pločama putem dokumentiranog REST API-ja.

Granularna pravila nadzora

Uključite ili isključite spremnike prema oznaci, nazivu ili registru, i odaberite između strategija usporedbe semver, regex ili digest.

Prometheus metrike

Izvozi spremnik i ažurira metrike na /metrics tako da postojeći Grafana stackovi mogu upozoriti na zastarjele slike.

Lagan otisak

Pokreće se kao jedan Node.js spremnik s malim volumenom pohrane, prikladno za male VPS instance uz produkcijska opterećenja.

Zašto pokrenuti WUD na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
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