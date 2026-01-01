Do 69% popusta za Home Assistant

Postavite Home Assistant instalacijom jednim klikom.

Platforma za automatizaciju doma otvorenog koda s privatnošću na prvom mjestu i više od 2.000 integracija za pametne uređaje i usluge.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Home Assistant instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Home Assistant

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Home Assistant

Home Assistant je vodeća platforma za automatizaciju doma otvorenog koda kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Ona objedinjuje pametne uređaje različitih proizvođača — svjetla, termostate, kamere, sigurnosne sustave i medijske reproduktore — u jedno prilagodljivo sučelje, s moćnim automatizacijskim mehanizmom koji podržava složene scenarije pokrenute vremenom, stanjima uređaja ili vanjskim događajima.

Postavljanje Home Assistanta na vlastiti VPS osigurava da vaš pametni dom ostane operativan čak i tijekom lokalnih prekida, pruža pouzdan daljinski pristup s bilo kojeg mjesta i drži sve podatke o uređajima i logiku automatizacije u potpunosti pod vašom kontrolom bez ovisnosti o uslugama u oblaku.

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Što možete izgraditi uz {name}

Home Assistant ključne značajke

2.000+ Integracije

Povežite gotovo bilo koji pametni kućni uređaj ili uslugu u oblaku putem stalno rastuće biblioteke integracija zajednice.

Lokalna kontrola

Sve automatizacije rade lokalno bez ovisnosti o oblaku, čime vaš dom ostaje responzivan čak i kada internetska veza zakaže.

Snažne automatizacije

Vizualni uređivač automatizacije temeljen na YAML-u podržava složenije okidače, uvjete i radnje u više koraka za bilo koji scenarij.

Prilagodljive nadzorne ploče

Lovelace nadzorne ploče omogućuju vam dizajniranje personaliziranih upravljačkih sučelja za bilo koji uređaj ili zaslon u vašem domu.

Integracija glasovnog asistenta

Radi s Google Assistantom, Amazon Alexom i Siri za upravljanje bez ruku bilo kojim povezanim uređajem.

Praćenje energije

Pratite i optimizirajte potrošnju energije u kućanstvu uz namjenske nadzorne ploče i podatke o potrošnji na razini uređaja.

Zašto pokrenuti Home Assistant na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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