Home Assistant je vodeća platforma za automatizaciju doma otvorenog koda kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Ona objedinjuje pametne uređaje različitih proizvođača — svjetla, termostate, kamere, sigurnosne sustave i medijske reproduktore — u jedno prilagodljivo sučelje, s moćnim automatizacijskim mehanizmom koji podržava složene scenarije pokrenute vremenom, stanjima uređaja ili vanjskim događajima.

Postavljanje Home Assistanta na vlastiti VPS osigurava da vaš pametni dom ostane operativan čak i tijekom lokalnih prekida, pruža pouzdan daljinski pristup s bilo kojeg mjesta i drži sve podatke o uređajima i logiku automatizacije u potpunosti pod vašom kontrolom bez ovisnosti o uslugama u oblaku.