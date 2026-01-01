Postavite Home Assistant instalacijom jednim klikom.
Platforma za automatizaciju doma otvorenog koda s privatnošću na prvom mjestu i više od 2.000 integracija za pametne uređaje i usluge.
Odaberite VPS plan za Home Assistant
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Home Assistant
Home Assistant je vodeća platforma za automatizaciju doma otvorenog koda kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Ona objedinjuje pametne uređaje različitih proizvođača — svjetla, termostate, kamere, sigurnosne sustave i medijske reproduktore — u jedno prilagodljivo sučelje, s moćnim automatizacijskim mehanizmom koji podržava složene scenarije pokrenute vremenom, stanjima uređaja ili vanjskim događajima.
Postavljanje Home Assistanta na vlastiti VPS osigurava da vaš pametni dom ostane operativan čak i tijekom lokalnih prekida, pruža pouzdan daljinski pristup s bilo kojeg mjesta i drži sve podatke o uređajima i logiku automatizacije u potpunosti pod vašom kontrolom bez ovisnosti o uslugama u oblaku.
Home Assistant ključne značajke
2.000+ Integracije
Povežite gotovo bilo koji pametni kućni uređaj ili uslugu u oblaku putem stalno rastuće biblioteke integracija zajednice.
Lokalna kontrola
Sve automatizacije rade lokalno bez ovisnosti o oblaku, čime vaš dom ostaje responzivan čak i kada internetska veza zakaže.
Snažne automatizacije
Vizualni uređivač automatizacije temeljen na YAML-u podržava složenije okidače, uvjete i radnje u više koraka za bilo koji scenarij.
Prilagodljive nadzorne ploče
Lovelace nadzorne ploče omogućuju vam dizajniranje personaliziranih upravljačkih sučelja za bilo koji uređaj ili zaslon u vašem domu.
Integracija glasovnog asistenta
Radi s Google Assistantom, Amazon Alexom i Siri za upravljanje bez ruku bilo kojim povezanim uređajem.
Praćenje energije
Pratite i optimizirajte potrošnju energije u kućanstvu uz namjenske nadzorne ploče i podatke o potrošnji na razini uređaja.
Zašto pokrenuti Home Assistant na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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