Postavite Activepieces jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za automatizaciju otvorenog koda bez kodiranja s 200+ integracija i ugrađenom podrškom AI agenta.
Odaberite VPS plan za Activepieces
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Activepieces
Activepieces je besplatna platforma za automatizaciju otvorenog koda koja vam omogućuje povezivanje vaših aplikacija i automatizaciju ponavljajućih zadataka putem vizualnog alata za izradu povlačenjem i ispuštanjem — nije potreban kod. S više od 200 integracija koje pokrivaju alate za produktivnost, komunikacijske platforme, baze podataka i AI usluge, služi kao samostalno hostirana alternativa Zapieru i Makeu.
Ono što Activepieces izdvaja je njegov izvorni AI-prvi dizajn: možete izgraditi inteligentne agente koji koriste LLM-ove za rasuđivanje i djelovanje, povezati se s alatima kompatibilnim s MCP-om i pokretati prilagođene JavaScript ili Python korake kada no-code nije dovoljan. Budući da sve radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi, vaši API ključevi, podaci o klijentima i poslovna logika nikada ne napuštaju vaše poslužitelje — i nema naknada za korištenje po zadatku bez obzira na to koliko automatizacija pokrenete.
Activepieces ključne značajke
Vizualni graditelj tijeka rada
Sučelje povuci i ispusti omogućuje svakome stvaranje višestupanjskih automatizacija bez pisanja koda, smanjujući vrijeme od ideje do pokretanja radnog tijeka na minute.
200+ integracija
Povežite Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion i stotine drugih odmah dostupnih, pokrivajući alate koje većina timova već koristi.
Podrška AI agenta
Izgradite agente koji koriste velike jezične modele za rasuđivanje, pretraživanje i poduzimanje radnji—nadilazeći automatizaciju temeljenu na pravilima za obavljanje zadataka koji zahtijevaju prosudbu.
Koraci prilagođenog koda
Uronite u JavaScript ili Python unutar bilo kojeg toka za logiku koja nadilazi no-code, dajući programerima potpunu fleksibilnost bez napuštanja vizualnog graditelja.
Bez naplate po potrošnji
Samohosting znači neograničeno pokretanje tijekova rada bez dodatnih troškova, čineći Activepieces ekonomičnim za automatizacijske procese velikog opsega koji bi bili skupi na platformama u oblaku.
Zašto pokrenuti Activepieces na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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