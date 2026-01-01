Activepieces je besplatna platforma za automatizaciju otvorenog koda koja vam omogućuje povezivanje vaših aplikacija i automatizaciju ponavljajućih zadataka putem vizualnog alata za izradu povlačenjem i ispuštanjem — nije potreban kod. S više od 200 integracija koje pokrivaju alate za produktivnost, komunikacijske platforme, baze podataka i AI usluge, služi kao samostalno hostirana alternativa Zapieru i Makeu.

Ono što Activepieces izdvaja je njegov izvorni AI-prvi dizajn: možete izgraditi inteligentne agente koji koriste LLM-ove za rasuđivanje i djelovanje, povezati se s alatima kompatibilnim s MCP-om i pokretati prilagođene JavaScript ili Python korake kada no-code nije dovoljan. Budući da sve radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi, vaši API ključevi, podaci o klijentima i poslovna logika nikada ne napuštaju vaše poslužitelje — i nema naknada za korištenje po zadatku bez obzira na to koliko automatizacija pokrenete.