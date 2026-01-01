Postiz je alternativa otvorenog koda skupim SaaS alatima za društvene medije, omogućujući vam da planirate, upravljate i analizirate svoju prisutnost na X-u (Twitter), LinkedInu, Facebooku, Instagramu, TikToku, Redditu, YouTubeu, Blueskyju, Mastodonu, Discordu i drugima, sve iz jednog jedinstvenog sučelja. Njegova ugrađena AI integracija s OpenAI-jem generira prijedloge objava i automatska dovršavanja, dok uređivač sličan Canvi obrađuje vizualni sadržaj.

Samostalno hostiranje Postiza na vašem VPS-u čuva vašu strategiju sadržaja i analitičke podatke privatnima, uklanja pretplate po korisniku i timovima daje neograničen kapacitet planiranja s prilagođenim integracijama putem N8N-a, Make.com-a i Zapiera.