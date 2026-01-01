Postavite Postiz instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za zakazivanje objava na društvenim mrežama s stvaranjem sadržaja pokretanim umjetnom inteligencijom za više od 15 mreža, sve s jedne nadzorne ploče.
Odaberite VPS plan za Postiz
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Postiz
Postiz je alternativa otvorenog koda skupim SaaS alatima za društvene medije, omogućujući vam da planirate, upravljate i analizirate svoju prisutnost na X-u (Twitter), LinkedInu, Facebooku, Instagramu, TikToku, Redditu, YouTubeu, Blueskyju, Mastodonu, Discordu i drugima, sve iz jednog jedinstvenog sučelja. Njegova ugrađena AI integracija s OpenAI-jem generira prijedloge objava i automatska dovršavanja, dok uređivač sličan Canvi obrađuje vizualni sadržaj.
Samostalno hostiranje Postiza na vašem VPS-u čuva vašu strategiju sadržaja i analitičke podatke privatnima, uklanja pretplate po korisniku i timovima daje neograničen kapacitet planiranja s prilagođenim integracijama putem N8N-a, Make.com-a i Zapiera.
Postiz ključne značajke
Višeplatformsko zakazivanje
Zakažite i objavite na 15+ društvenih mreža istovremeno iz zajedničkog kalendara sadržaja uz ponovno zakazivanje povlačenjem i ispuštanjem te skupni uvoz CSV-a.
AI generiranje sadržaja
OpenAI integracija predlaže tekst objave, dovršava nacrte i pomaže prilagoditi poruke publici svake platforme — štedeći sate ručnog pisanja.
Ugrađeni vizualni uređivač
Uređivač sličan Canvi omogućuje vam dizajniranje slika i brendirane grafike izravno unutar Postiza bez prebacivanja na zaseban alat za dizajn.
Tim suradnja
Kontrola pristupa temeljena na ulogama i tijekovi rada odobravanja omogućuju višestrukim suradnicima upravljanje društvenim računima uz održavanje dosljednosti brenda i nadzora.
Automatizacija integracije
Nativni konektori za N8N, Make.com i Zapier omogućuju pokretanje objava iz vanjskih događaja i izgradnju cjelovitih sustava za automatizaciju sadržaja.
Zašto pokrenuti Postiz na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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