Instalirajte n8n jednim klikom.
Platforma za automatizaciju radnog tijeka otvorenog koda s vizualnim uređivačem temeljenim na čvorovima za povezivanje aplikacija, API-ja i usluga.
Odaberite VPS plan za n8n
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz n8n
n8n je platforma za automatizaciju tokova rada koja povezuje aplikacije, usluge i API-je putem vizualnog sučelja temeljenog na čvorovima. Omogućuje pojedincima i timovima automatizaciju ponavljajućih zadataka, sinkronizaciju podataka među alatima i izgradnju prilagođenih integracijskih cjevovoda — sve to bez zaključavanja podataka u oblak treće strane. Sa stotinama ugrađenih čvorova, podrškom za prilagođenu JavaScript logiku i izvršavanjem vođenim događajima putem web-kuka i rasporeda, n8n obrađuje sve, od jednostavnih obavijesti do složenih višestupanjskih poslovnih procesa.
Samostalno hostiranje n8n-a na vašem VPS-u znači da vaša logika tokova rada, API vjerodajnice i podaci o izvršavanju nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Dobivate neograničena izvršavanja tokova rada bez naplate po zadatku i potpunu kontrolu za proširenje, sigurnosno kopiranje i verziranje vaših automatizacija točno onako kako je potrebno.
n8n ključne značajke
Vizualni graditelj tijeka rada
Uređivač čvorova povuci-i-ispusti omogućuje vam vizualno dizajniranje višestupanjskih automatizacija, s pregledima izvršavanja u stvarnom vremenu za otklanjanje pogrešaka u svakom koraku.
Stotine integracija
Ugrađeni čvorovi pokrivaju popularne aplikacije, baze podataka i API-je — od Slack-a i GitHub-a do PostgreSQL-a i HTTP zahtjeva — spremni za korištenje bez prilagođenog koda.
Prilagođena JavaScript logika
Pišite JavaScript izravno u čvorovima radnog tijeka za transformaciju podataka, primjenu poslovne logike ili pozivanje bilo kojeg vanjskog API-ja koji nije pokriven ugrađenim integracijama.
Webhooks i zakazivanje
Pokrenite radne procese odmah putem web-dojavnika, prema cron rasporedu ili kao odgovor na događaje iz povezanih usluga bez anketiranja.
Vlasništvo nad samostalno hostiranim podacima
Sve definicije tijeka rada, API vjerodajnice i zapisi izvršavanja ostaju na vašem VPS-u bez naknada po izvršavanju i bez ograničenja korištenja.
Zašto pokrenuti n8n na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
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