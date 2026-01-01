n8n je platforma za automatizaciju tokova rada koja povezuje aplikacije, usluge i API-je putem vizualnog sučelja temeljenog na čvorovima. Omogućuje pojedincima i timovima automatizaciju ponavljajućih zadataka, sinkronizaciju podataka među alatima i izgradnju prilagođenih integracijskih cjevovoda — sve to bez zaključavanja podataka u oblak treće strane. Sa stotinama ugrađenih čvorova, podrškom za prilagođenu JavaScript logiku i izvršavanjem vođenim događajima putem web-kuka i rasporeda, n8n obrađuje sve, od jednostavnih obavijesti do složenih višestupanjskih poslovnih procesa.

Samostalno hostiranje n8n-a na vašem VPS-u znači da vaša logika tokova rada, API vjerodajnice i podaci o izvršavanju nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Dobivate neograničena izvršavanja tokova rada bez naplate po zadatku i potpunu kontrolu za proširenje, sigurnosno kopiranje i verziranje vaših automatizacija točno onako kako je potrebno.