n8n je platforma za automatizaciju tijeka rada koja povezuje aplikacije, usluge i API-je putem vizualnog uređivača temeljenog na čvorovima. Ova implementacija dodaje n8n-ovog AI asistenta, sučelje za chat koje pretvara zahtjeve na običnom jeziku u funkcionalne tijekove rada — on odabire prave čvorove, povezuje ih, piše izraze i objašnjava zašto je izvršavanje propalo umjesto da vas ostavi da čitate zapise.

Asistent pokreće kod u sandbox usluzi implementiranoj uz n8n na vašem vlastitom VPS-u umjesto na oblaku treće strane, tako da logika tijeka rada, vjerodajnice i generirani kod ostaju na vašoj infrastrukturi. Pokreće ga Nexos AI, dajući asistentu pristup naprednim modelima putem jednog ključa dok vi zadržavate neograničeno izvršavanje tijeka rada i bez cijene po zadatku.