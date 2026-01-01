Postavite n8n s AI pomoćnikom uz instalaciju jednim klikom.
Automatizacija tijeka rada s ugrađenim AI chatom koji za vas planira, gradi i otklanja pogreške u vašim automatizacijama.
Odaberite VPS plan za n8n with AI Assistant
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz n8n with AI Assistant
n8n je platforma za automatizaciju tijeka rada koja povezuje aplikacije, usluge i API-je putem vizualnog uređivača temeljenog na čvorovima. Ova implementacija dodaje n8n-ovog AI asistenta, sučelje za chat koje pretvara zahtjeve na običnom jeziku u funkcionalne tijekove rada — on odabire prave čvorove, povezuje ih, piše izraze i objašnjava zašto je izvršavanje propalo umjesto da vas ostavi da čitate zapise.
Asistent pokreće kod u sandbox usluzi implementiranoj uz n8n na vašem vlastitom VPS-u umjesto na oblaku treće strane, tako da logika tijeka rada, vjerodajnice i generirani kod ostaju na vašoj infrastrukturi. Pokreće ga Nexos AI, dajući asistentu pristup naprednim modelima putem jednog ključa dok vi zadržavate neograničeno izvršavanje tijeka rada i bez cijene po zadatku.
n8n with AI Assistant ključne značajke
Izgradnja tijeka rada vođena chatom
Opišite automatizaciju koju želite jednostavnim jezikom, a pomoćnik sastavlja čvorove, veze i izraze za vas.
Samostalno hostirani sandbox koda
Generirani kod izvršava se u izoliranoj sandbox usluzi koja se izvodi na vašem vlastitom VPS-u, tako da se ništa ne šalje vanjskom pružatelju izvršavanja.
Vođeno otklanjanje pogrešaka
Pitajte asistenta zašto je izvršavanje propalo i dobit ćete objašnjenje s konkretnim rješenjem umjesto da pretražujete sirove zapisnike izvršavanja.
Pristup Nexos AI modelu
Jedan Nexos AI ključ pruža asistentu pristup vodećim modelima, a model koji koristi možete promijeniti u bilo kojem trenutku.
Potpuni n8n paket za automatizaciju
Sve u standardnom n8n-u je uključeno — stotine integracija, webhooks, rasporeda i prilagođenih JavaScript čvorova.
Podaci ostaju na vašem VPS-u
Definicije tijeka rada, API vjerodajnice i povijest izvršavanja pohranjuju se u trajnom volumenu koji kontrolirate i možete ga slobodno sigurnosno kopirati.
Zašto pokrenuti n8n with AI Assistant na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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