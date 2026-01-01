Do 69% popusta za n8n with AI Assistant

Postavite n8n s AI pomoćnikom uz instalaciju jednim klikom.

Automatizacija tijeka rada s ugrađenim AI chatom koji za vas planira, gradi i otklanja pogreške u vašim automatizacijama.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite n8n s AI pomoćnikom uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za n8n with AI Assistant

NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz n8n with AI Assistant

n8n je platforma za automatizaciju tijeka rada koja povezuje aplikacije, usluge i API-je putem vizualnog uređivača temeljenog na čvorovima. Ova implementacija dodaje n8n-ovog AI asistenta, sučelje za chat koje pretvara zahtjeve na običnom jeziku u funkcionalne tijekove rada — on odabire prave čvorove, povezuje ih, piše izraze i objašnjava zašto je izvršavanje propalo umjesto da vas ostavi da čitate zapise.

Asistent pokreće kod u sandbox usluzi implementiranoj uz n8n na vašem vlastitom VPS-u umjesto na oblaku treće strane, tako da logika tijeka rada, vjerodajnice i generirani kod ostaju na vašoj infrastrukturi. Pokreće ga Nexos AI, dajući asistentu pristup naprednim modelima putem jednog ključa dok vi zadržavate neograničeno izvršavanje tijeka rada i bez cijene po zadatku.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

n8n with AI Assistant ključne značajke

Izgradnja tijeka rada vođena chatom

Opišite automatizaciju koju želite jednostavnim jezikom, a pomoćnik sastavlja čvorove, veze i izraze za vas.

Samostalno hostirani sandbox koda

Generirani kod izvršava se u izoliranoj sandbox usluzi koja se izvodi na vašem vlastitom VPS-u, tako da se ništa ne šalje vanjskom pružatelju izvršavanja.

Vođeno otklanjanje pogrešaka

Pitajte asistenta zašto je izvršavanje propalo i dobit ćete objašnjenje s konkretnim rješenjem umjesto da pretražujete sirove zapisnike izvršavanja.

Pristup Nexos AI modelu

Jedan Nexos AI ključ pruža asistentu pristup vodećim modelima, a model koji koristi možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Potpuni n8n paket za automatizaciju

Sve u standardnom n8n-u je uključeno — stotine integracija, webhooks, rasporeda i prilagođenih JavaScript čvorova.

Podaci ostaju na vašem VPS-u

Definicije tijeka rada, API vjerodajnice i povijest izvršavanja pohranjuju se u trajnom volumenu koji kontrolirate i možete ga slobodno sigurnosno kopirati.

Zašto pokrenuti n8n with AI Assistant na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Započnite

Istražite više aplikacija za implementaciju

n8n

n8n

Platforma za automatizaciju tijeka rada s vizualnim sučeljem temeljenim na čvorovima

Implementacija
Activepieces

Activepieces

Open-source no-code automatizacija tijeka rada s više od 200 integracija s aplikacijama

Implementacija
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Vizualna platforma za orkestraciju radnog tijeka za big data i ETL cjevovode

Implementacija
Pogledajte sve aplikacije

Stalo nam je do vaše privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće potrebne za pravilan rad stranice i dobivanje podataka o tome kako s njome komunicirate, kao i u marketinške svrhe. Prihvaćanjem pristajete na korištenje kolačića za ciljano oglašavanje, personalizaciju i analitiku kako je opisano u našoj Izjavi o kolačićima.