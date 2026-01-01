Platforma za e-trgovinu otvorenog koda za izgradnju modernih, skalabilnih B2C i B2B online trgovina.
Odaberite VPS plan za Shopware
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shopware
Shopware je platforma za e-trgovinu otvorenog koda izgrađena na PHP-u i Symfonyju, dizajnirana za trgovce koji žele fleksibilnost, performanse i potpuno vlasništvo nad svojom internetskom trgovinom. Njegova arhitektura temeljena na API-ju, headless mogućnosti i Rule Builder čine ga jednako prikladnim za brze direct-to-consumer brendove i složene B2B kataloge s prilagođenim cijenama, segmentacijom i radnim procesima.
Samostalno hostiranje Shopwarea na vašem vlastitom VPS-u drži podatke o kupcima, narudžbe i integracije plaćanja pod vašom kontrolom, bez naknada po narudžbi i bez zaključavanja platforme. Ovaj predložak objedinjuje Shopware s MariaDB-om, Redisom za keširanje i sesije te OpenSearchom za brzo otkrivanje proizvoda, dajući vam produkcijski stack spreman za stvaran promet.
Shopware ključne značajke
Headless i API-first
Store API i Admin API omogućuju vam izradu prilagođenih internetskih trgovina i integracija u bilo kojem okviru, dok Shopware ostaje pokretač e-trgovine.
Izrađivač pravila
Konfigurirajte dinamične cijene, promocije, načine dostave i opcije plaćanja na temelju košarice, kupca ili konteksta — bez pisanja koda.
Vizualna kupovna iskustva
Izgledi s funkcijom povlačenja i ispuštanja te CMS blokovi omogućuju trgovcima da izgrade stranice kategorija i odredišne stranice prilagođene kampanjama i segmentima kupaca.
Ugrađene B2B značajke
Cijene specifične za kupca, tijekovi rada za ponude, upravljanje zaposlenicima i skupno naručivanje podržavaju složenu B2B prodaju odmah spremno za korištenje.
OpenSearch pretraživanje proizvoda
OpenSearch pokreće brzo, višestruko pretraživanje proizvoda kroz velike kataloge s podešavanjem relevantnosti i filtrima koji se skaliraju izvan MySQL pretraživanja.
Proširenja i aplikacije
Shopware Store nudi tisuće dodataka i aplikacija za plaćanja, marketing, ERP i analitiku kako biste proširili platformu dok rastete.
Zašto pokrenuti Shopware na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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