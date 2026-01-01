Shopware je platforma za e-trgovinu otvorenog koda izgrađena na PHP-u i Symfonyju, dizajnirana za trgovce koji žele fleksibilnost, performanse i potpuno vlasništvo nad svojom internetskom trgovinom. Njegova arhitektura temeljena na API-ju, headless mogućnosti i Rule Builder čine ga jednako prikladnim za brze direct-to-consumer brendove i složene B2B kataloge s prilagođenim cijenama, segmentacijom i radnim procesima.

Samostalno hostiranje Shopwarea na vašem vlastitom VPS-u drži podatke o kupcima, narudžbe i integracije plaćanja pod vašom kontrolom, bez naknada po narudžbi i bez zaključavanja platforme. Ovaj predložak objedinjuje Shopware s MariaDB-om, Redisom za keširanje i sesije te OpenSearchom za brzo otkrivanje proizvoda, dajući vam produkcijski stack spreman za stvaran promet.